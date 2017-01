Per, un ao cuesta arriba

El 2017 luce un ao cuesta arriba para todos los peruanos. Unos y otros la vern color de hormiga por lo menos en los prximos 12 meses, habida a cuenta la gravedad de la crisis y de los retos que asoman. Los de arriba y los de abajo, es decir gobernantes y gobernados, ricos y pobres, tendrn dificultades de alto nivel, que ser muy difcil ocultar.

Esta vez -por lo menos en un inicio- el viento sopla del este. Es decir, viene del Brasil, en un verdadero tsunami que luce presto a arrasar con todo. Se llama Odebrecht y, por lo pronto, ya puso en el banquillo de los acusados a los tres ltimos Jefes de Estado, sin considerar que incluso el actual podra ser procesado por algo que hizo hace ms de diez aos.

En verdad es relativo eso de que se desconfe de los tres ltimos periodos gubernativos. Odebrecht, y sus prcticas malevas, se afirmaron aqu desde mucho antes, al inicio de los aos 80. Podra considerarse eso como un elemento clave para investigar todo: lo que ocurri en el Per en los ltimos 36 aos en materia de compras, concesiones, licitaciones y otros.

Pero a eso habra que sumar, adems, el hecho que fue bajo el fujimorato que la empresa brasilea expandi completamente su capacidad de accin, y oper con la mayor libertad Por qu no investigar entonces al gobierno del chinito si pas la historia mundialmente reconocido como el ms corrupto del Per en el siglo XX?

Slo el miedo a la Mafia, o la voluntad de encubrimiento -es decir una clara muestra de complicidad- podra llevar a las autoridades encargadas de la investigacin del caso, a pasar por alto esos diez aos en los que el consorcio sealado hizo de las suyas en nuestro territorio.

Pero el Caso Odebrecht, que habr de durar todo el ao, por lo menos, no es finalmente el nico gran tema que pone al borde de la histeria al convulso escenario poltico. El reparto del Poder, hoy en manos de dos fuerzas netamente caracterizadas, asoma como uno de los elementos de polarizacin ms definido y tenso.

El Ejecutivo, en manos de PPK; y el Legislativo, bajo el control de Keiko lucen enfrentados ante los ojos de una buena parte de la opinin ciudadana. En verdad, no tienen mayores motivos de discordia. Los dos aman entraablemente al Modelo Neo Liberal y se proclaman fans del Fondo Monetario y del Banco Mundial. No tienen sino ojos para estos organismos financieros, a cuya merced se inclinan con ferviente religiosidad y servilismo.

Lo que ocurre -y esto es lo que en alguna medida los diferencia- es que el Keikismo no puede contener su vileza ni su arrogancia, su descomposicin moral, ni su voracidad sin lmite. Por su intermedio, la Mafia busca engullirse el pas entero sin renunciar siquiera a lo que podra perfectamente ser su lema de gestin: la ociosidad, al servicio de todos los peruanos.

Porque Keiko -y la familia completa- lucen ante los ojos de los peruanos, como la expresin ms calificada del desparpajo y de la vagancia. Ella, sin mover un dedo, alcanza ingresos mensuales que borden los 35 mil dlares slo por efecto de los depsitos disciplinados de sus parlamentarios.

Pedro Pablo Kuczynski, al frente del gobierno luce siempre a la defensiva. Carece de garra, y no tiene iniciativa. Resulta incapaz de pelear por algo y capitula en cada esquina en nombre de una gobernabilidad que no le sirve y que tampoco usa. Sus parlamentarios -o por lo menos varios de ellos- son aun peores: levantan las manos, y se rinden aunque les apunten con un lapicero, sin siquiera detenerse a pensar en lo que estn haciendo.

Para Keiko, sin embargo, las cosas no lucen mejor. El mastodonte que tiene en el legislativo resulta torpe y hasta casi inmanejable. Su prenda mayor -Luz Salgado- se enred solita en su propia tela como araa golosa. Asegur que renunciara a su cargo si se probaba la existencia de una accin dolosa en su gestin, o si se encontraba un funcionario corrupto. Cuando ambas cosas ocurrieron, se puso a silbar de costado porque con ella, no era el asunto.

La voluminosa -y mediocre- bankada Keikista, resulta difcil de controlar. Finalmente registra fisuras que si bien no son aun profundas, ponen a luz rivalidades de orden personal, y ambiciones incontrolables. Como el agua continua que orada la piedra, la desazn ir creciendo en las filas de un segmento que cree tener en sus manos el poder del mundo, pero que ya no puede hacer de las suyas, como se demostr en el reciente caso de las computadoras, cuya adquisicin finalmente no pudo concretar.

Y es que ms all de las voluntades personales, est la mirada de la opinin ciudadana. La gente no traga fcilmente el sapo de la impunidad, ni oculta su rechazo ante las prcticas corruptas de la Mafia. Las movilizaciones de noviembre y diciembre -impresionantes, combativas y tumultuosas- sirvieron finalmente para que el pas sepa que nadie puede hacer aqu, lo que le d la gana.

Para el pueblo -ese pueblo que se moviliz en noviembre y diciembre contra la impunidad y la corrupcin- tambin el 2017 ser un ao en extremo complejo. Nada de lo que conquiste, le caer -como el Man- del cielo. Ni estar sembrado en la tierra. Ser obtenido con sudor y con lgrimas, pero tambin con sangre.

Eso se confirmo recientemente en las Bambas, y en las alturas de La Libertad; pero tambin aqu mismo, en Puente Piedra. Pero podr ratificarse cualquier da en calles, o campos, de un nuestro pas. Como en otras ocasiones, tambin el ao que se inicia el pueblo deber ensear los dientes y luchar a brazo partido para salir adelante.

Y esto es algo que, lamentablemente, algunos no alcanzan a comprender. Por eso, el 2016 fue prdigo en renuncias, deserciones y rupturas en el campo popular. La Unidad, tan pregonada por todos, se vio una vez ms simplemente traicionada Y hoy luce ms lejos que todas las promesas juntas. Cada paso que se da, en esta vertiente, divide y debilita, ms.

Y as ser mientras en las cpulas de la izquierda formal subsista a idea de construir a unidad para ir a las elecciones. Ese siempre fue, y ser, el camino equivocado.

No porque no haya que ir a procesos electorales. Claro que habr que ir en una circunstancia determinada, y en una coyuntura concreta. Pero la Unidad que hay que construir incluso para poder hacerlo- es la unidad poltica, aquella que surge a partir de banderas comunes, de aqu y de afuera.

El 2017 ser el ao del centenario de la Revolucin Socialista de Octubre. Como lo dijimos los peruanos recientemente, ms all de lo ocurrido con la Unin Sovitica a fines del siglo pasado, la Revolucin Rusa saludada y aplaudida por Jos Carlos Mariategui en 1918- abri una etapa indita en la historia humana, y pudo mantenerse victoriosa por dcadas, soportando el asedio de la reaccin internacional expresada en mltiples formas de acoso y agresin; hoy se concreta como un smbolo imborrable en la conciencia de los pueblos.



Que el movimiento popular por encima de sus propias diferencias- sume fuerzas para rescatar este imborrable episodio de la historia, podra abrir camino a una unidad poltica, indispensable en la coyuntura de hoy.

La formacin de un Comit Peruano llamado a organizar durante todo este ao actividades en honor a esta gesta internacional de los trabajadores, integrado adems por algunos partidos de izquierda y diversos colectivos sociales; constituye un pequeo paso adelante para enfrentar este ao que ser ciertamente cuesta arriba para todo nuestro pueblo.



Gustavo Espinoza M. Colectivo de direccin de Nuestra Bandera



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.