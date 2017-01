[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo del nacionalismo, la identidad tnica sobrecargada, el soberanismo ganancial, el esteladismo y el secesionismo excluyente

Un regalo republicano y federalista

Para John Berger (1926-2017), in memoriam et ad honorem

(Para ser ledo mientras escuchan el Rond para piano, en do mayor, Op. 51 N 1 "Moderato e grazioso" de Beethoven https://www.youtube.com/watch?v=-tWjOaExn34 )

La nocin de utopa est ntimamente relacionada con la idea de que la lucha puede tener un final, puede desembocar en un lugar mejor. Sin embargo, y esto est ms cerca de Spinoza, la lucha es interminable. Pero tiene razn cuando dice que la gente hoy en da ha perdido la capacidad de desear. Bueno, al menos eso es lo que intentan los medios de comunicacin y quienes ejercen control sobre ellos, pero no s hasta qu punto estn teniendo xito. Creo que la gente es ms obstinada de lo que pensamos. Y creo que es muy importante que haya gente que hable, que exprese sus deseos, porque cuando alguien expresa un deseo o una esperanza, anima a la gente a buscar y extraer el deseo o la esperanza que llevan dentro y que han dejado de lado, pero que sigue all. Y entonces todo sucede muy, muy rpido. Es contagioso.

John Berger

Les he hablado bastante a la ligera, pero lo que quiero decir es algo rebosante de vida, una liberacin autntica: ser libres en este mundo, libres del universo, de modo que las cosas que nos ocurren dejen de preocuparnos, que los acontecimientos dejen de tener importancia. sa es la clase de fuego que puede existir en el alma de todo hombre y toda mujer, y cuando uno lo posee dejan de preocuparle las pequeeces que tanto llenan nuestras vidas. Es posible vivir as, libre y expansivamente. Observarn que cuando hayan prescindido de esos temores estarn ms cerca del prjimo, podrn disfrutar de la amistad en un grado diferente. El mundo entero es ms interesante, ms vivo, hay algo en l que es infinitamente ms valioso. Quien lo haya saboreado una vez sabe que es infinitamente mejor que las cosas logradas por otros mtodos. Es un viejo secreto, enseado por todos los maestros y olvidados por sus sacerdotes. Es el secreto de estar en ntimo contacto con el mundo, de no tener unas murallas del yo tan rgidas que le impidan ver lo que hay ms all. Al moralista el interesa pensar: Qu virtuoso soy, y tambin l es un egosta como los dems. No es en ese mundo de inmorales endurecidos donde encontrarn ustedes la vida que es feliz y libre. Cuando una ha perdido el temor a la vida porque vale la pena soportar un poco de dolor (debido al conocimiento de que hay algo mejor que la evitacin del dolor), se asegura una intensa unin con el mundo, un amor intenso, algo brillante, clido, como el afecto personal, pero que es universal. Si llegan ustedes a obtener eso, conocern el secreto de una vida feliz.

Bertrand Russell (1924) [1]

Desde hace ya bastante tiempo, Chomsky ha dejado muy en claro que el cambio climtico y la amenaza de guerra nuclear son los dos peligros ms importantes que enfrenta la humanidad en este siglo y debern tratarse a partir de ahora con mucha mayor urgencia: "Es difcil encontrar las palabras que expresen el hecho de que los humanos se enfrentan a la pregunta ms importante en su historia, si la vida humana sobrevivir tal como la conocemos... y que su respuesta en estos momentos sea acelerar en camino hacia el desastre". Para un anlisis ms a fondo en este sentido, puede verse la excelente conferencia que dio Chomsky sobre 'Poder e ideologa' en Chicago en septiembre de este ao: "Quizs aun ms sorprendente es el hecho de que este increble espectculo no ha provocado prcticamente ningn comentario en los medios de comunicacin", le dijo Chomsky a Paul Mattick, una clara muestra de la propaganda y desinformacin en que se mantiene a la sociedad en su conjunto.

Carlos F. Diez Snchez (2016)





Mientras tenemos muy presente el reciente fallecimiento de un gran maestro, de un maestro de maestros; mientras se nos informa que Barcelona es la ciudad con ms densidad de vehculos por km (6 mil, el triple que Londres y el doble que Madrid) y una de las ciudades con el aire ms contaminado de Europa (por delante de Londres, Pars o Copenhague); mientras se anuncia para marzo de 2017 -el ao del gran choque nacionalista con vctimas no nacionalistas (recordemos el poema de Brecht)- el juicio a Flix Millet -que tendr entonces 82 aos!- y a la financiacin irregular (supuesta por supuesto... quin riure, quin riure!) de Convergncia -casi ocho aos despus del primer registro policial al Palau de la Msica!-, y mientras sabemos que servicios de agudos en centros psiquitricos de Catalua han cerrado durante estos das (conozco casos concretos por mi esposa-compaera que tambin me explica que despus de tres aos -tres aos, antes un ao!- de espera para la revisin, su gineclogo se ha negado a hacerle una ecografa -cuntos diputados del Parlamento de Catalua usan CatSalut? Boi Ruiz por ejemplo? Comn?), mientras sucede todo esto y mucho ms, da grima, mucha grima, empezar por lo de siempre (quieren cansarnos, agotarnos, que desfallezcamos). Pero no hay ms remedio: los disparates alteran los planes ms prudentes, sentidos y razonables.

El disparate de estos das aqu, en .Cat, en fiestas de solsticio: L'ANC i mnium fan una crida per rebre els Reis amb estelades i fanalets independentistes. Les entitats sobiranistes demanen fer-ho sobretot a la cavalcada de Vic, que ser retransmesa per TV3 [La ANC y el mnium hacen un llamamiento para recibir los Reyes con esteladas y farolillos independentistas. Las entidades soberanistas piden hacerlo sobre todo en la cabalgata de Vic, que ser retransmitida por TV3] http://www.ara.cat/politica/LANC-Omnium-Reis-estelades-independentistes_0_1716428470.html. En la pgina web de la ANC de Osona puede (o poda) leerse: Se invita a todo el mundo, especialmente a los ms pequeos, a iluminar el camino de sus Majestades con el farolillo de la estelada. Se imaginan qu hubieran dicho si alguien hubiera convocado a la ciudadana, especialmente a los ms pequeos, a recibir los Reyes con banderas republicanas y rojas? Se imaginan lo que diran si Ciudadanos o el PP, pongamos por caso, convocaran a todos a recibir a sus Majestades con la bandera rojigualda? Para ellos todo vale, sin miramientos, incluso pedir a unos Reyes -Reyes!- que les ayudan a traer la Repblica catalana! Todo lo que tocan -y tocan mucho- lo transforman en asunto nacional-secesionista. La Patria, su Patria (poder, dinero, privilegios, exclusiones, insolidaridad), por encima de todo. Dividen, dividen y dividen y no les importa un carajo. Esa es su forma de hacer pas, al final entendemos la consigna nacional-pujolista! En esas estamos y sin exageraciones... y con TV3 a su servicio: la suya, la televisin secesionista, la televisin -que no es pblica realmente- al servicio de su GPS (Gran Patria Secesionista)! (En el momento en que escribo la convocatoria sigue en pie; no s si la modificarn finalmente. Deben estar algo nerviosos, se han dado cuenta que han metido la pata hasta el duodeno e incluso algo ms all. TV3, la suya, no la nuestra, no ha parado de justificar noche y da su inocente llamamiento, ya se ha hecho otras veces, es normal, es simptico, no se politiza nada. Lo mejor hasta el momento son las palabras de Jordi Snchez, un ex de Iniciativa, el president de ANC: No demanem que els nens cridin independncia, ni tampoc que el rei negre obri una pancarta a favor de la Repblica (No pedimos que los nios griten independencia, ni tampoco que el rey negro (sic) abra una pancarta a favor de la Repblica). Pues menos mal! Qu exquisitez, qu altura de miras!).

Me alejo del tema con una duda: Anna Gabriel, Gabriela Serra y David Fernndez tambin acudirn a la cabalgata con esteladas y farolillos secesionistas? Con nios, con nias? Y los soberanistas de En com? Qu dirn y harn los autodenominados soberanistas de izquierda? Tambin ellos cambiarn de bandera, la senyera, en que la mayora se reconoca y agitarn las esteladas en el da de Reyes? Formularn alguna crtica?

Pasemos pgina.

Qu mal empieza el ao! Como me ha sucedido con tantos otros temas y autores, conoc a John Berger gracias a Paco Fernndez Buey (y a Jorge Riechmann). Un amigo, Javier Aguilera, me hizo llegar una nota el pasado lunes. Se la copio:

Compaeras y compaeros:

Una amiga nos llama a casa para comunicarnos que hace un rato John Berger, el escritor britnico afincado hace muchos aos en Quincy, en los Alpes franceses, ha fallecido. Ha partido, como ha dicho una nieta suya. Nosotros lo quisimos mucho y seguimos aprendiendo de l. Animamos a la lectura de su obra. Quizs, tambin los jvenes, al hacerlo, les har ser mejores en este mundo desalmado y se sentirn acompaados en los nuevos tiempos para cambiarlo y hacerlo mejor, igualitario, ms humano y amable con los ltimos de la Tierra.

John se acaba de ir. Su compaera de muchos aos, Beverly Bancroft, lo hizo antes, hace varios aos. John Berger y uno de sus hijos, el pintor Yves Berger, le dedicaron un libro precioso: Rond para Beverly. Os proponemos or el Rond para piano, en Do mayor, Op. 51 N 1 "Moderato e grazioso" de Ludwig van Beethoven que John recordaba para Beverly en ese libro, junto a una declaracin de amor que escribi l en su memorable Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos https://www.youtube.com/watch?v=-tWjOaExn34

"Lo que ms me reconcilia con mi propia muerte es la imagen de un lugar: un lugar en el que tus huesos y los mos sean sepultados, tirados, desenterrados juntos. All estarn desperdigados en confuso desorden. Un de tus costillas reposa contra mi crneo. Un metacarpio de mi mano izquierda yace dentro de tu pelvis. (Como una flor, recostado en mis costillas rotas, tu pecho.) Los cientos de huesos de nuestros pies, esparcidos como la grava. No deja de ser extrao que esta imagen de nuestra proximidad, que no representa sino mero fosfato de calcio, me confiera un sentimiento de paz. Pero as es. Contigo puedo imaginar un lugar en donde ser fosfato de calcio es suficiente".

Firman: Manme, Amanda y Javier.

Sobre las citas. La primera, ni que decir tiene, es casi obligada en en un da como hoy. Le hubiera encantado al autor de Utopas e ilusiones naturales. Una de sus ideas-fuerza; en esto -y en otras cosas esenciales- era muy bergeriano. Tan libre como el maestro que acaba de partir.

El segundo texto, que acaso exigira algunos matices, es de otro de los maestros que a veces -injustamente, muy injustamente- olvidamos. Y va de felicidad, asunto para 2017 y para todos los das del ao de cualquier ao (recordemos a Robespierre y a Jenny Marx). El tercero es la inversin sucio-realista del segundo, la infelicidad del capitalismo realmente existente, el lado ms oscuro en el que seguimos inmersos. Es Noam Chomsky quien nos alerta.

El regalo republicano: con la mxima brevedad y dando la palabra a Juan Capilla, militante de CCOO (no de la CONC) y del PSUC-viu, el partido de Gregorio Lpez Raimundo (qu gran compaero al que conoc personalmente de muy mayor!) y de tantos otros esforzados militantes comunistas democrticos y federalistas (la carta apareci en Nou Treball [2] y lleva fecha de 27 de diciembre): GOBERNANTES DE LA GENERALITAT: MI PRIORIDAD, MI CLASE (se acuerdan de aquel -en mi opinin- poco afortunado cartel: Mis manos, mi capital, el de las primeras elecciones legislativas?). La carta que les comentaba:

Quin quiere que sea diferente?

Los actuales gobernantes de Catalua, el anterior y el actual Presidente de la Generalitat; la burguesa; una parte de la clase poltica de Catalua; los medios de comunicacin (TV3, La Vanguardia, etc..); una parte de la sociedad subvencionada por la Generalitat (mnium Cultural, La Asamblea Nacional de Catalua, etc..)

Por qu tengo que ser diferente a un obrero andaluz, vasco, extremeo, etc; a un enfermo mallorqun, canario, valenciano, etc; a un estudiante asturiano, gallego, murciano, etc; a un jubilado madrileo, ceut, santanderino, etc? No quiero ser diferente!

Dejen de defender lo que no he pedido. Dejen de fracturar a la sociedad catalana. Dejen de decirme que voy a estar mejor con la independencia. No me engaen! Dejen de decirme que Rajoy es malo. Ya lo s, ustedes no lo son menos.

Dicen que son demcratas! Dejen de ir de demcratas porque me quieren preguntar si quiero separarme de Espaa. Dnde estaban los demcratas cuando haba que salir a la calle para meter en la crcel a un delincuente como Jordi Pujol por el caso Banca Catalana o ahora por las cuentas de Andorra. Dnde estn los demcratas amantes de la Justicia cuando se hacen manifestaciones para defender las pensiones y una vida ms digna? Dnde estn los demcratas cuando hay que defender a sindicalistas a quienes quieren meter en la crcel por ejercer el derecho de huelga?

S que quiero, con mis impuestos, decidir... pagar Escuela Pblica, Escuela Concertada o al OPUS DEI, como hacen ustedes. Decidir si quiero que la clase poltica, ustedes, sigan teniendo los privilegios que tienen. Decidir si quiero pagar la sanidad, la enseanza y las pensiones, incluidas las suyas que son privilegiadas. Decidir si tienen que haber delegaciones catalanas por todo el mundo. Decidir ayudar a los parados sin prestacin, a los sin techo, a los inmigrantes y a las clases sociales ms desfavorecidas.

Y les pido por favor Que no me molesten con cosas que no son necesarias, ni prioritarias a la clase obrera a la cual pertenezco. Que dejen descansar mi mente con sus prioridades absurdas: la soberana y la independencia. Que me dejen pensar en los problemas del da a da, que son los importantes. Que me dejen en Paz

Hasta aqu la carta del militante del PSUC-viu. Se podr decir que faltan algunos matices. Que va demasiado rpido en sus conclusiones. Que ha escrito en algn punto con brocha demasiado grande. Que se olvida o no considera de cosas que tambin son importantes. Que es un peln injusto en algn momento Vale, vale, lo que quieran, es una carta, no una tesis doctoral! Vamos a lo importante, a lo bsico. Lo importante, lo decisivo en este caso no es nada de eso. Lo esencial: se equivoca de mucho el compaero militante de CCOO en su posicin de fondo? No en mi opinin, en absoluto.

Si ustedes tienen dudas, que no creo, vale la pena ayudarse con unos comentarios de Isabel Bentez, la coautora de un libro sobre la experiencia de PanRico (Observen la referencia al ejecutivo Mas, el hermano del principal hijo poltico del gran manipulador y defraudador):

Panrico ha sido la huelga ms larga de las realizadas hasta el momento. En qu contexto se produce? R[I sabel B entez ]: Es difcil trascender el titular que destaca lo cuantitativo, la duracin. Sin embargo, la huelga de Panrico represent un NO con maysculas y una voluntad de confrontacin en un momento crtico. Cuando estalla, en otoo de 2013, haca un ao y medio de la ltima huelga general, poco despus arranca la huelga de la limpieza municipal en Madrid, en enero de 2014 aparece el efecto Gamonal, al poco tambin se inicia el conflicto de Coca-Cola en Fuenlabrada La coyuntura sociopoltica del 0 recortes, 0 despidos de la plantilla de Panrico era muy interesante, que este conflicto se resolviera con una victoria, aunque fuera parcial, poda dar pie a un ciclo diferente. Por otra parte, el hecho de que un hermano de Artur Mas fuera directivo de la empresa, tambin tena su inters en pleno auge soberanista.

Qu papel jugaron las instituciones durante la huelga? R [I sabel B entez ]: Los trabajadores relatan cmo sintieron el aparato de la Generalitat en bloque desde el primer minuto: presencia de Mossos dEsquadra desorbitada, dilatacin inexplicable de las reclamaciones que evidenciaban que se estaban distribuyendo productos de otras plantas en plena huelga Por no hablar de que el Institut de Crdit i Finances -pblico, dependiente de la Generalitat- facilit la liquidez que la empresa no tena para ejecutar el plan de despidos contra el que se levantaban los trabajadores y que estaba impugnado en los tribunales. Adems de estos elementos, la historia de la empresa es una mini fbula de la historia econmica del Estado espaol donde la economa real termina devorada por fondos de inversin. Finalmente, el papel de la direccin de CCOO sindicato mayoritario entre los huelguistas- que se comprometi a desconvocar la huelga, que recibi pagos y liberados a cambio de este compromiso

Efecto Gamonal, luchas en Fuenlabrada, el hermano de don Artur -redes que dan poder y dinero!- en otro puesto de mando, presin de los aparatos represivos de la Generalitat, Mossos, Institut de Crdit, liquidez, plan de despidos, impugnacin ante los tribunales, papel de la direccin de CCOO No est mal, nada mal. A qu no? A qu los nudos, como deca aquel, se van enlazando poco a poco?

El deseo de hoy: feliz ao sin Reyes, ms fraternidad, equidad y solidaridad, y siempre en pie contra la violencia machista (que ya ha asestado sus primeros golpes este ao).

Y por supuesto, para finalizar hoy, un poema-cancin de amor de John Berger. M e lo ha hecho llegar un gran amigo y lector bergeriano, el fillogo colomense Jordi Santiago.

UNA CANCIN DE AMOR

Las montaas son despiadadas la lluvia funde la nieve volver a helar.

En el caf dos extranjeros tocan el acorden y canta la habitacin abarrotada de hombres.

Las melodas llenan los sacos del corazn los pesebres de los ojos.

Las letras llenan los establos que rugen entre los odos.

La msica suprime las papadas relaja las articulaciones, la nica cura para el reumatismo.

La msica limpia las uas suaviza las manos restriega las callosidades.

Una habitacin abarrotada de hombres, venidos del ganado empapado del gasoil, de la pala eterna,

acaricia el aire de una cancin de amor con manos dulces.

Las mas han abandonado los brazos y estn cruzando las montaas en busca de tus pechos.

En el caf dos extranjeros

tocan el acorden

la lluvia funde la nieve.

Notas:

1) Tomado de http://www.elviejotopo.com/topoexpress/como-ser-libre-y-feliz/

2) http://noutreball.psuc.org/?p=367



