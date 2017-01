Es Macri el presidente ms corrupto del mundo?

Caras y Caretas

De acuerdo con el expediente que obra en la causa penal 3.899/16, en el juzgado a cargo del juez federal argentino Sebastin Cassanello, caratulada Macri, Mauricio s/infraccin artculo 303 del Cdigo Penal, y a la ltima ampliacin de denuncia realizada por el diputado nacional neuquino Daro Martnez, el presidente argentino posee de forma directa o por intermedio de testaferros una red de por lo menos 50 sociedades offshore no declaradas en 11 parasos fiscales: 29 en Panam, tres en Hong Kong, cuatro en Uruguay, tres en el estado de Florida (Estados Unidos), cuatro en Bahamas, una en Londres, una en Nueva York, una en Belice, una en Dubi, dos en Gran Caimn y una en British Island.

Este nmero impresionante de sociedades secretas fue creado primero por su padre y luego por l mismo y sus hermanos entre 1976 y 2015. Treinta de ellas se fundaron en los ltimos 15 aos, y aunque el presidente Macri al principio intent restarle importancia a su descubrimiento, al afirmar que no estaban activas y no tenan movimientos, especialmente las primeras dos que se conocieron Fleg Trading LTD (sociedad offshore radicada en Bahamas) y Kagemucha SA (sociedad radicada en Panam), cuya existencia se conoci tras la megafiltracin de los Panama Papers, y en las que figura como vicepresidente, la evidencia acumulada hasta el momento demuestra que mediante ellas se han realizado transferencias millonarias en dlares hacia otras sociedades ocultas, tambin pertenecientes al grupo familiar, con el propsito, a esta altura evidente, de lavar dinero malhabido y evadir impuestos, cuando menos.

Todas las declaraciones juradas de Macri son inconsistentes. Las declaraciones juradas hechas en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue jefe de gobierno durante ocho aos, no coinciden con sus declaraciones simultneas ante las oficinas federales. As, el Estado nacional argentino cuenta con una informacin sobre el patrimonio del presidente que difiere de la informacin que l mismo aporta en la ciudad, sin que todava se haya podido precisar a quin le est mintiendo. O, mejor dicho, a quin le est mintiendo ms, porque en ninguna de ambas declaraciones aparecen sus decenas de sociedades offshore, y el monto declarado no se ajusta a ninguno de sus movimientos pasados ni presentes.

En el ejercicio 2014 Macri declar ante la Oficina Anticorrupcin de Argentina poseer bienes por 52 millones de pesos argentinos, lo que al cambio oficial significaba unos seis millones de dlares. Sin embargo, dos meses antes, en calidad de jefe de gobierno, haba informado a la Escribana General de la Ciudad de Buenos Aires que posea 68 millones de pesos y dos millones de dlares. Un ao despus, en el ejercicio 2015 su ltima declaracin, Macri declar a la Oficina Anticorrupcin que tena bienes por 110 millones de pesos, es decir, un incremento de ms de 100% de su patrimonio en el ltimo ao, y por primera vez admiti tener inversiones en Bahamas, por un total de 18 millones de pesos argentinos, algo ms de un milln de dlares al cambio actual, de 15 pesos por dlar.

Este fabuloso incremento, con todo, apenas justifica un patrimonio total de menos de ocho millones de dlares, un nmero muy inferior al que se sospecha que verdaderamente posee. Bastan dos datos casi anecdticos para derrumbar sus declaraciones juradas. En 2005, Macri se divorci de su segunda esposa, Isabel Menditeguy, con la que estuvo casado 11 aos. La separacin le cost, segn lo que trascendi en esa poca, la friolera de 25 millones de dlares, y eso gracias a su fantstico poder de persuasin, que incluy espionaje a la exmujer, porque el monto inicial solicitado por Menditeguy superaba los 70 millones.

El otro dato que refuta su propia declaracin es la confirmacin de la existencia de una cuenta offshore, la nmero 2048080 de la Bancadella Svizzera Italiana de Nueva York, perteneciente al presidente argentino, desde la que hizo por lo menos dos giros, uno de 9.145.000 dlares y otro de 45.660.000 dlares.

Las sospechas, procesos y condenas contra el clan Macri son antiguos y han hecho escuela en Argentina. Ya en la poca de la dictadura, las empresas del grupo fueron beneficiarias de la estatizacin de la deuda privada que se produjo gracias a los seguros de cambio creados por el entonces director del Banco Central, Domingo Cavallo, en 1982. En esa millonaria estatizacin de deuda, que favoreci por miles de millones de dlares a las principales empresas argentinas, el clan Macri se benefici a tal punto que hasta inventaron deuda ficticia mediante autoprstamos.

Aos despus, en 1986, el jefe del departamento de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, hoy presidente del Banco Nacin de Argentina, firm y envi al directorio de la entidad el informe 480/161, en el que se solicitaba la anulacin de la investigacin de la deuda privada contrada en el exterior a fines de la ltima dictadura cvico-militar. Los auditores del Banco Central llevaban a cabo esa investigacin porque esa deuda era considerada crditos fraudulentos y de dudosa legalidad, declarados por empresas privadas, valuadas en al menos 6.000 millones de dlares. Entre las denunciadas figuraban empresas extranjeras y nacionales; entre estas ltimas, Prez Companc, Bridas y Sideco Americana SA, del grupo Macri.

Unos aos despus, en 1995, nuevamente Cavallo, ahora como ministro de Hacienda de Carlos Menem, emiti el decreto 493, conocido en la academia como decreto Sevel o moratoria Sevel, con el propsito de perdonar los intereses y multas por deuda impositiva acumulada que se hubiese cancelado antes de julio de 1995. Das antes, Sevel, automotora del grupo Macri, cuyo titular eran Franco y Mauricio y que acumulaba 55 millones de dlares de deuda tributaria, haba cumplido en forma exacta los requisitos para ser beneficiada por semejante exoneracin, al punto de que, segn cita el periodista Ral Dellatorre en la edicin de Pgina 12 del 20 de marzo , el decreto es conocido en la Facultad por el nombre de la automotora.

Por la causa de la evasin de Sevel, que incluy la creacin de empresas offshore en Uruguay, Macri fue procesado por contrabando y su padre por evasin. El trmite de su procesamiento termin en un escndalo, porque la Corte Suprema de la poca de Carlos Menem, conocida como la mayora automtica, presidida por el riojano socio de Eduardo Menem Julio Nazareno, sobresey a Mauricio y a su padre, Franco, de una forma tan vergonzosa que la decisin se convirti en uno de los motivos por los que los magistrados responsables terminaron siendo enjuiciados y separados de sus cargos.

En noviembre de 2015, cuando Macri lleg a la presidencia tras derrotar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, tena un prontuario inigualado por ningn presidente hasta la fecha. Ms de 200 denuncias judiciales y procesamientos firmes. No se conocan en ese momento los Panama Papers. Es posible que el prestigioso periodista del diario La Nacin Hugo Alconada Mon, quien participaba en el consorcio internacional que investigaba la filtracin, s supiera que Macri estaba involucrado; no obstante, ms obsesionado por identificar cuentas que comprometieran a Cristina Kirchner y cuidadoso de no perjudicar la campaa de Macri, ese medio lo mantuvo en silencio hasta 2016.

Pocas semanas atrs, el propio Alconada Mon hizo pblico que la Justicia alemana investiga un movimiento sospechoso de los hermanos de Macri, que cerraron una cuenta secreta pocos das antes de la eleccin y ordenaron transferir millones de dlares a otra cuenta secreta en Suiza, acompaado con una minuta sorprendente que ordenaba destruir la documentacin en Alemania. Por qu lo hicieron? Es que acaso estaban advertidos de los que se vena con los papeles de Mossak Fonseca? Y, en ese caso, quin les inform de eso? Son algunas de las preguntas que podemos hacernos.

Lo cierto es que ya es inocultable que Macri no es slo un presidente de derecha empeado en una restauracin neoliberal noventista; es uno de los personajes polticos ms corruptos del mundo y, si esa realidad no afecta todava gravemente su imagen pblica en Argentina, es porque existe una enorme connivencia de los grandes medios de comunicacin, que a la vez de ocultar la realidad econmica y las causas que se ciernen sobre el actual mandatario, se muestran preocupados a diario por indagar la fortuna de la expresidenta Cristina Fernndez, a la que nunca le han encontrado una cuenta en el exterior y cuyo patrimonio evolucion entre 2003 y el ltimo ao de siete millones de pesos argentinos a 64 millones, pero con un dlar que vari de 2,7 pesos a ms de 15, por lo que el incremento real en 12 aos fue de 65%, para llegar a un nmero que en la vida de un Macri es un vuelto, la quinta parte de un divorcio.

Con el tiempo habr que incorporar los nuevos negociados que se estn produciendo desde que asumi la presidencia, como la transferencia por decreto de ms de 45.000 millones de pesos argentinos a la empresa Iecsa para el soterramiento del tren Sarmiento, una obra que slo deba realizarse si los privados conseguan financiacin propia. Iecsa pertenece a Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri, desde 2007.

Antes la empresa era de Mauricio, pero se la vendi o transfiri a su primo en 2007, meses despus de su asuncin como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tras haber otorgado por decreto una megaobra de entubamiento del arroyo Maldonado a Iecsa, la mayor de las empresas del grupo. Va de suyo que la venta de Iecsa al primo fue la forma de ocultar la participacin de Mauricio en la empresa que luego se transformara en una de las principales contratistas de obra de la ciudad que gobernaba su dueo. Ahora Iecsa recibe montos multimillonarios, en virtud de un decreto firmado directamente por Mauricio.

Es tan explcito el procedimiento, que cuesta creer que pueda preservar su impunidad, pero es notable tambin que el Poder Judicial argentino y la Oficina Anticorrupcin estn empeados en impedir que vuelva Cristina y en garantizar por unos aos la sustentabilidad del gobierno. As, en la ltima semana de 2016, Cristina fue procesada en tres causas, entre las que se incluye la reapertura inslita de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la Cmara de Casacin, que haba sido rechazada en cinco instancias por inexistencia de delito.

Asimismo, la Oficina Anticorrupcin y su titular, la exdiputada macrista Laura Alonso, enfrentan una causa penal por presentarse como querellantes slo contra exfuncionarios kirchneristas e ignorar al medio centenar de funcionarios del gobierno actual que se encuentran imputados en la Justicia, pese a que recin va un ao de gobierno.

Fuente: http://www.carasycaretas.com.uy/macri-presidente-mas-corrupto-del-mundo/