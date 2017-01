Heidegger: cartas de furia nazi

El Mundo

Heidegger, en 1961, en Tuebingen. IMAGNO

La correspondencia del pensador con su hermano agrava su adhesin al Reich, que fue fruto de una pasin visceral

Martin Heidegger (1889-1976), el filsofo alemn ms admirado del siglo XX, y tambin su peor desastre moral, cay definitivamente en desgracia hace tres aos, el da que se publicaron sus Cuadernos negros, un libro de notas personales que contaba la historia de su adhesin a los nazis. Su juicio se agrava ahora con la difusin de parte de la correspondencia que Heidegger mantuvo entre 1930 y 1946 con su hermano Fritz, cinco aos menor que l, su gran confidente.

La lectura de las cartas seleccionadas por la editorial Herder para completar las 448 pginas del libro que acaba de publicar con el ttulo Heidegger y el antisemitismo. Posiciones en conflicto. Con cartas de Martin y Fritz Heidegger es contundente. El autor de Ser y tiempo no reflexionaba ambivalente y solitario sobre el nacionalsocialismo, como se podra haber pensado despus de leer Cuadernos negros. No cay en el horror por un error trgico.Al contrario, era un nazi visceral, obsesionado con la germaniedad y fascinado con el instinto poltico y excepcional de Hitler, segn una carta con fecha del 18 de diciembre de 1931. No se trata de pequea poltica partidista sino de la salvacin o el colapso de la cultura europea occidental. Quien no comprenda eso merece ser aplastado en el caos, escribe a su hermano Fritz, empleado de banca en la ciudad de Messkirch, donde el padre de haba ejercido como sacristn.

Heidegger da muestras en esta correspondencia de estar muy al tanto de cuanto suceda a su alrededor y de tener formada una opinin monoltica sobre los judos, las mujeres y del autor de Mein Kampf, obra que hizo llegar a Fritz con la idea de sumarle a la causa, sin xito.

No s hasta que punto han evolucionado tus opiniones polticas... pero supongo que no formas parte de los admiradores de Brning y dejas el Zentrum a las mujeres y a los judos como refugio, escribi Heidegger desde Friburgo el 27 de julio de 1932, dando por hecho Fritz no apoyaba al Partido Catlico de Centro (Zentrum) del canciller Heinrich Brning, que haba tratado de prohibir las organizaciones paramilitares.

Tampoco le gustaba Franz von Papen, quien, como Brning, intent frenar a Hitler, creando un ministerio anti-nazi fuera del control del Parlamento. Una conspiracin juda, escribi Heidegger, que deja igualmente constancia de la repulsa que le produce que los judos se entreguen progresivamente a la atmsfera de pnico.

El 28 de octubre de 1932 mand a Fritz el ltimo discurso de Hitler para que veas que, a pesar de todos los excesos desagradables es necesario apoyarle y el 13 de abril de 1933, cuando el dictador ya estaba en el poder, escribi: El mundo de nuestro pueblo y del Reich se transforma y cualquiera que tenga ojos para ver y odos para or, adems de un corazn para obrar, se siente llevado por este impulso y transportado por una autntica exaltacin. Estamos ante una gran realidad, y al mismo tiempo nos enfrentamos a la necesidad de construir esta realidad de manera que ocupe su lugar en el mundo espiritual del Reich y en la misin secreta de la germanidad.

El 4 de mayo,Martin Heidegger anunci que se haba afiliado al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemn: Ayer me inscrib por conviccin interna y por la creencia de que es la nica manera de lograr la purificacin y la clarificacin de todo el movimiento. Si no ests convencido por ahora, te aconsejara que te prepares sin preocuparte lo ms mnimo de las cosas poco regocijantes que puedan pasar cerca de ti.

Slo tena una queja: el trabajo acumulado tras el despido de tres colegas judos. Tambin en julio de 1945, poco despus de la guerra, su descontento era con la gente salida de los campos -supervivientes del Holocausto- que fue alojada en su casa. No resulta agradable.

Y resume su interrogatorio con la comisin de depuracin creada por los aliados: Todo ha ido bien. Lo que hagan los franceses no est an claro. Pero no parece que tengan la intencin de hacer que renuncie a mis funciones. La principal caza de brujas es la de los polticos del Zentrum, sos contra los que se levantaron los telogos y toda la gente razonable. Pero todo es siniestro y peor que en la poca nazi.

En Messbkirch, cuidad natal de Martin Heidegger, el ms conocido de los dos hermanos era Fritz. El pequeo de los hermanos era cajero de banco, un hombre dicharachero, aficionado a las cartas, a los bares y muy avispado con los nmeros. Hans Dieter Zimmermann, autor de un libro sobre los Heidegger, afirma que Fritz era tan original que en el pueblo an se cuentan sus andanzas. Y muchas tienen que ver con su tartamudez, un problema que lo oblig a abandonar su sueo de entregarse a la palabra de Dios y le hizo muy popular en Messbkirch tras los pregones de carnaval que dio en 1934, 1937 y 1948. Fritz y Martin eran, segn Zimmermann, agua y aceite. Se vean poco y Fritz nunca mostr especial respeto por su famoso hermano. Cuenta el autor como ancdota la cena con la que Heidegger fue homenajeado Messebkich con motivo de su 80 cumpleaos En los postres, alguien se levant y dijo solemne Seor profesor le hemos visto en televisin y escuchado su impresionante discurso, a lo que Frizt respondi en voz alta no tenis que creeos todo que dice este tipo, est viejo y gaga. Fritz fue guardin de los manuscritos de su hermano desde 1938, cuando ste le pidi poner su obra a salvo de una posible guerra. Nunca sinti atraccin por el nacionalsocialismo y la figura de Hitler. Su inters nunca estuvo en la poltica sino en la religin. A partir de su jubilacin en 1959, se dedic de lleno a lectura de la Biblia, obras de Teologa, liturgia catlica y a poner sobre el papel todo lo que se le pasaba por la cabeza y recordaba de su hermano. Hasta que se cans.

