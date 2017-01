Entrevista a Stuart Medina Miltimore, autor de El Leviatn desencadenado

El euro no es un proyecto europeo, es un proyecto neoliberal

CTXT

El desarrollo de los acontecimientos en la zona euro est llevando a numerosos expertos a cuestionar cada vez ms la conveniencia de continuar perteneciendo a la moneda nica europea. CTXT ha aprovechado la publicacin del libro El Leviatn desencadenado (Lola Books) para conversar con su autor sobre las posibilidades, los riesgos y las dificultades que para el Estado espaol acarreara dotarse de soberana monetaria a travs de la puesta en circulacin de una nueva moneda. Como pequea ilustracin previa a la conversacin, Medina Miltimore nos emplaza a la lectura de una fbula extractada de un libro del economista Michal Kalecki para observar la naturaleza del dinero y de la moneda desde una perspectiva diferente a la convencional.

En una empobrecida aldea juda, cuyos residentes estaban sumidos en el endeudamiento viviendo del crdito, un rico y po judo lleg un da y se aloj en la posada local, tomando la precaucin de pagar la factura por adelantado. El viernes, para no incumplir la prohibicin del Sabbath de llevar dinero, entreg al posadero para que lo custodiase un billete de 100 dlares. El domingo al alba, el judo dej la posada antes de que el posadero hubiese tenido ocasin de devolverle el billete. Unos das despus, el posadero decidi que el rico judo no regresara, as que cogi el billete de 100 dlares y lo us para saldar su deuda con el carnicero local. Encantado, el carnicero entreg el billete a su esposa para que lo custodiase. Esta lo utiliz para saldar sus deudas con una costurera local que le haca vestidos. La costurera utiliz el dinero para pagar los atrasos de alquiler a su casero. El casero, contento de cobrar por fin, le entreg el dinero a su amante, que ya haca tiempo le haba estado prestando sus favores sin compensacin. La amante utiliz el billete para saldar su deuda en la posada local donde de vez en cuando alquilaba una habitacin. As ocurri que el billete volvi al posadero. Aunque no se haba celebrado ninguna transaccin nueva ni se haba creado ninguna renta, las deudas de la aldea haban sido saldadas y todos contemplaban el futuro con optimismo renovado. Dos semanas despus, el rico judo regres a la posada y el posadero pudo devolverle el billete de 100 dlares. Para su asombro, el judo cogi el billete, le prendi fuego y lo us para encenderse un cigarrillo. Al observar al posadero, el judo se ri y le explic que el billete, de todos modos, era falso.

La fbula que comparte en su libro revela que el dinero es esencialmente deuda. Afirma que las teoras sobre el dinero estn sesgadas, cuando no equivocadas. Propone como alternativa la Teora Monetaria Moderna. En qu consiste?

La Teora Monetaria Moderna (TMM) describe cmo funciona un sistema monetario y bancario con moneda fiduciaria, que es una moneda cuyo valor no est vinculado al oro. El punto de partida es que el dinero es una creacin del Estado, es decir, que el Estado tiene un monopolio de emisin de moneda, por lo que nunca puede ser insolvente. El Estado tiene una restriccin real, por supuesto: los recursos que tiene la economa; pero no tiene una restriccin presupuestaria ni financiera. El Estado obviamente no puede crear toda la moneda que quiera si no quiere generar inflacin, pero s tiene todos los elementos suficientes para evitar un proceso inflacionista.

Entonces, desde el punto de vista de la TMM, las reglas del dficit pblico (3% del PIB) y de deuda pblica (60% del PIB) exigidas en la eurozona

Son arbitrarias. Para nosotros y para muchos economistas keynesianos, el supervit o el dficit del Estado son completamente irrelevantes; lo que importa en realidad son los efectos de la poltica fiscal: en primer lugar, si hay pleno empleo o no; en segundo lugar, si hay inflacin o no.

Imaginemos que hemos decidido salir del euro. Teniendo en cuenta el miedo de la gente a salir de la moneda comunitaria, cmo podramos hacerlo con xito?

Creo que es un problema al que se le da ms complejidad de la que tiene. Introducir una moneda es extraordinariamente sencillo: es como decir que el Estado a partir del 1 de febrero va a efectuar los pagos en una nueva moneda, en pesetas, o en pesos, por citar dos ejemplos.

Muy bien, creamos una moneda, pero sabemos que esta se va a depreciar inmediatamente con respecto al euro. Y, adems, la fuga de capitales que se producira

La fuga de capitales es un concepto que se define generalmente mal. Qu implica una fuga de capitales? Que, por ejemplo, un depsito denominado en euros en el balance del Banco Santander se transfiera a travs del Banco Central a otro banco en Alemania. Esto es relativamente irrelevante: lo que importa es dnde gasta uno: que el dueo de ese depsito en el banco alemn y no olvidemos que de Espaa se han marchado ya 300.000 millones de euros en depsitos vive en Espaa y tiene que pagar su alquiler, realizar compras, etc., en Espaa. A nosotros lo que nos importa es dnde se gasta, no dnde est domiciliada la cuenta.

Entonces, a efectos reales, la fuga de capitales puede llegar a ser irrelevante

La fuga de depsitos normalmente se magnifica, pero tiene su importancia ms acuciante por el tema de los sumideros fiscales, que hay que controlar.

Pero a Mitterrand le hundi la famosa fuga de capitales de principios de los aos ochenta y cambi totalmente su poltica econmica

Con Mitterrand es el momento en que los partidos socialistas empiezan a cambiar y a traicionar su propio ideario. Adems, el problema que tuvo Francia fue el empeo en mantener un tipo de cambio fijo. Cuando t tienes que defender un tipo de cambio fijo respecto a una cesta de monedas, los movimientos de depsitos s impactan sobre la cotizacin de la divisa. Empearse en mantener un tipo de cotizacin fija es lo que te pone la soga al cuello.

Entonces, otro de los rasgos fundamentales de la TMM es el mecanismo de tipos de cambios flexibles

Efectivamente, para nosotros es un postulado fundamental: el tipo de cambio tiene que ser flotante. En estas condiciones, imagina que hay una fuga de euros. Si tienes soberana monetaria, tienes capacidad de recapitalizar los bancos: que el Banco Santander puede tener un problema porque se haya endeudado mucho en euros? Hay que tener en cuenta que el Santander est muy internacionalizado y tiene menos de la tercera parte de su negocio en Espaa, con lo cual su dependencia de los depsitos de residentes es pequea. Y si es un banco con un negocio muy domstico, el Banco de Espaa puede darle la liquidez suficiente o incluso nacionalizarlo.

Entonces introducimos la nueva moneda superado el miedo a las fugas de capitales. Pero eso cmo se hace?

La moneda la introduces gastando, creando, en definitiva, apuntes contables.

"Introducir una moneda gastando" suena un poco raro

El Estado dice que a partir de maana, por ejemplo, la autopista que estbamos construyendo en Madrid en vez de pagarla en euros se va a pagar en nuevas pesetas.

O sea, la construccin de la autopista es gasto estatal, y el Estado paga al constructor en nueva moneda. Pero para extender la nueva moneda, qu se hace? Porque la gente no tiene esas nuevas pesetas...

Se crea demanda por la moneda nacional. Bsicamente a travs de los impuestos. Y ojo, aqu viene un principio fundamental que es errneo en la economa convencional: en un Estado monetariamente soberano, los impuestos no son el mecanismo de financiacin del Estado.

Pero el Estado necesita financiarse para gastar, para redistribuir En primero de Econmicas nos enseaban que los impuestos sirven para financiar ese gasto...

Yo aprend eso en primero tambin (risas). Eso es cierto para una diputacin, pero no para un Estado con soberana monetaria. Ten en cuenta que en este caso que exponemos el nico creador de moneda es el Estado y la nica manera de que los ciudadanos tengan moneda en su bolsillo es que el Estado haya gastado.

La funcin de los impuestos al final es apartar recursos reales para que los use el Estado; el Estado es nuestro agente, le encomendamos misiones (carreteras, sanidad, enseanza, hospitales, seguridad). Todas estas misiones que nosotros desde el sector privado no podemos asumir como individuos o como grandes empresas (para las que muchas cosas no son rentables o simplemente no son posibles). No olvidemos que, de alguna forma, el Estado somos nosotros, y le encomendamos lo que nosotros no podemos hacer. Apartamos recursos reales que adems estn ociosos hoy en da, esto ltimo est claro. Entonces imponemos tributacin: por vivir aqu tengo que pagar un IBI, IRPF, etc. Yo para conseguir ese dinero para pagar mis impuestos le tengo que ofrecer algo al Estado, y por ello yo vendo mi trabajo, o bienes si soy un fabricante Entonces consigo su dinero, que es un pagar del Estado, lo equivalente a un crdito fiscal que se puede utilizar para pagar los impuestos.

Entonces el dinero es un crdito fiscal del Estado?

Efectivamente, y puedo hacer varias cosas con el dinero: devolvrselo al Estado va impuestos o bien guardarlo como instrumento de ahorro Hay un ejemplo muy claro de la historia colonial de frica a la hora de explicar la introduccin de una moneda: en Ghana, cuando llegan los britnicos, estos queran cultivar caf, pero se encuentran con el problema de que la poblacin nativa no quera acudir a trabajar a los cafetales porque les pagaban con dinero britnico y eso no les serva para nada, ya que ellos tenan su propio circuito econmico. Por mucho que los colonos subieran el salario, los nativos no queran trabajar. Entonces el gobernador de la colonia pone un impuesto confiscatorio a las chozas, unos veinte chelines. Se produce una revuelta y encarcelan al jefe tribal. Los nativos al final se dan cuenta de que tenan que conseguir libras o chelines para saldar la deuda. Y eso al final genera la oferta de trabajo que los britnicos buscaban.

Entonces, el Estado introduce una moneda, gastando para ello e incorporando los impuestos. Pero el peligro de la devaluacin con respecto al euro est todava ah. En su libro afirma que una manera de impedir que esto ocurra es generar demanda por la propia moneda.

S, hay varias maneras de hacerlo. Una es obviamente lanzar la nueva moneda poco tiempo antes de una campaa de liquidacin del IVA, o bien justo antes de la campaa del IRPF: la gente tiene que pagar el impuesto pero no tiene esa moneda en su bolsillo. La condicin es que el Estado no acepta el pago con euros. Entonces el sector privado necesita una moneda que no tiene: se genera una demanda por dicha moneda y en el mercado su cotizacin sube porque est todo el mundo buscndola. Al final puedes encontrarte con que la nueva moneda acaba incluso aprecindose. De hecho, un famoso estudio de P. Pilkington y W. Mosler sobre una posible salida del euro propone no forzar la conversin de los depsitos de los ciudadanos a la nueva moneda, un error que suelen cometer los Estados para mantener el tipo de cambio y para que el banco central tenga unas reservas de divisas. Esto puede hacer que el sector privado se encuentre con unos depsitos que no quiere y que entonces los venda para comprar euros, provocando la depreciacin de la moneda.

Lo que propone, pues, son unas condiciones algo ms flexibles que las tradicionales a la hora de introducir una moneda o de salir de una unin monetaria. Algo que es bastante corriente a lo largo de la historia

Segn un artculo cientfico de Andrew Ross, ha habido 69 rupturas de uniones monetarias desde la Segunda Guerra Mundial. Sera un error pensar que una unin monetaria es para siempre. Adems, aqu hay otro error: pensar que el proyecto europeo es igual al euro, que no lo es, y hay muchos pases europeos que no estn en el euro. No hay una identificacin entre euro y Europa. Para m el euro no es un proyecto europeo, es un proyecto fundamentalmente neoliberal. Ha habido una muy exitosa ruptura monetaria en Europa que ha sido la checoslovaca, que gener un pequeo punto de inflacin en el 93 pero que fue bastante pacfica. Toda institucin humana es temporal En conclusin, no hay que convertir el euro en un ttem, siendo una institucin mal diseada.

Bueno, pero si salimos del euro, nos seguirn prestando los mercados? Nos tendremos que poner a imprimir dinero Y de ah a la Repblica de Weimar...

La hiperinflacin de la Repblica de Weimar es un episodio extraordinario de los que ha habido muy pocos en la Historia. Lo de Weimar se explica por la derrota de la guerra y las reparaciones del Tratado de Versalles, lo que elimina gran parte de la capacidad productiva alemana: barcos, capacidad ferroviaria, minas Adems, los alemanes tenan que hacerse con recursos para pagar las compensaciones a los aliados. Entonces la nica solucin que encontraron fue la de imprimir una cantidad de dinero tremenda. El caso espaol, por el contrario, es el de la existencia de recursos ociosos, como fbricas que no estn al cien por cien de su capacidad productiva, gente que no encuentra trabajo, viviendas sin inquilino... El Instituto Nacional de Estadstica afirma que no estamos por encima del 80% de nuestra capacidad productiva.

Por qu hay entonces tanto miedo a la inflacin?

Porque es un fenmeno muy complejo que no se ha explicado bien. La denominada teora cuantitativa del dinero, muy simplista, relaciona la oferta monetaria con la inflacin de modo unidireccional. Y no es cierto. T puedes aumentar la oferta monetaria y lo ms probable es que en vez de aumentar los precios aumente la produccin. Por ejemplo (y esto viene del pensamiento keynesiano), cuando un empresario percibe un aumento de demanda y tiene capacidad sobrante, lo primero que hace es subir la produccin. Porque si yo soy Mercadona y me aumenta la demanda yo no quiero perder cuota de mercado: aumento la produccin, contrato trabajadores, pero no subo los precios. Esto es fundamental entenderlo: las empresas quieren aumentar o mantener la cuota de mercado; en una economa como la nuestra, debajo de su capacidad productiva, lo ms normal es que primero aumente la produccin. Si hay algo de inflacin no es malo, ya que llevamos ya tres aos de deflacin, lo que empeora los balances de los que estn ms endeudados.

Es fundamental entender que una nueva moneda a corto plazo no tiene por qu llevarnos a una situacin inflacionista. Puede darse a ms largo plazo, pero depende de cmo se comporten a tres o cuatro aos tanto el sector privado como el sector pblico.

La devaluacin, de producirse, no tendra un efecto inflacionista en un pas que importa tantas mercancas?

S, la devaluacin puede tener un efecto inflacionista. Pero hay que tener cuidado con cmo la definimos: la inflacin es una subida continuada en el tiempo de los precios y hay que distinguirla de episodios singulares o aislados, donde hay una depreciacin repentina de la moneda, que sera difcil que fuera mayor del 30%. Si t gestionas ese repunte de inflacin con inteligencia, no tiene por qu asentarse en las expectativas de los agentes ni prolongarse en el tiempo.

Y cul sera esa gestin inteligente de la situacin para que no se convirtiera en un peligro?

Hay varias maneras. Es importante entender que el Estado, como monopolista, tiene la capacidad de fijar el precio de la moneda. Una forma de evitar un proceso inflacionario es anclando el valor de la moneda a una especie de salario mnimo que llamaremos el salario genrico. Y cmo se consigue este anclaje? A travs de un Plan de Empleo de Transicin. Este plan estatal no solo tendra el objetivo de acabar con el desempleo, sino que tambin tendra un objetivo macroeconmico, consistente en actuar como stock de reserva que absorbiera las variaciones en la demanda de trabajo: si cae la demanda de trabajo remunerado, el Estado absorbe el stock, impidiendo que el salario caiga; en el momento en que la economa se recupera, hay un stock de mano de obra preparada, formada, con currculum, para que los empresarios puedan volver a contratarla. De esta manera, adems, estabilizas el salario como el principal factor de coste para la mayor parte de las actividades econmicas; una vez estabilizado y sin que los mrgenes empresariales crezcan demasiado, se consigue la estabilizacin de los precios.

Entonces es lo contrario a la creacin de aquel ejrcito de reserva al que se refiere Marx

Exactamente. Sustituyes como variable de ajuste el empleo para que la variable de ajuste sea el salario. Y hay muchas otras formas de luchar contra la inflacin dada la capacidad de compra del Estado, por lo que la teora de la hiperinflacin es bastante inverosmil dadas estas condiciones.

Cmo se paga este plan de empleo?

Se pagara desde el Estado, y recuerda que un Estado soberano monetariamente es siempre solvente. Y se creara pleno empleo de manera ms efectiva que a travs de las maneras tradicionales de caminar hacia el pleno empleo. Otras vas indirectas de llevarlo a cabo pueden ser ms inflacionistas. Y siempre va a haber muchas personas que las empresas no quieran contratar: antecedentes penales, discapacidades, problemas de alcoholismo Estas personas no empleables por el sector privado pueden demostrar sus capacidades en estos planes de empleo garantizado.

Estos planes de impacto son compatibles con la transformacin de nuestro modelo productivo, incidiendo en una investigacin y desarrollo bastante abandonados

Por supuesto, yo provengo del sector de las biotecnologas, por lo que alguna idea tengo de esto. Hace falta lo que Mazzucato llama el Estado emprendedor. El dirigismo estatal se ha asociado al franquismo y el pensamiento econmico dominante posterior desmantel la industria y la banca pblica, con el modelo de la CEE de fondo. Pero dejar el protagonismo al sector privado es una ficcin; lo que hace el Estado emprendedor es establecer una relacin simbitica entre sector pblico y privado sin excluir ninguno de los dos. El Estado lidera y muestra el camino, piensa EEUU en Internet y los mviles, el Ministerio de Defensa, la tecnologa GPS todo esto procede del sector pblico. Muchos empresarios lo que han hecho ha sido meter algo de diseo sin reconocer al Estado su liderazgo y sin garantizarle ningn retorno. En Espaa esto ha sucedido tambin: el Estado siembra y luego el sector privado hace las apuestas. Y la innovacin tiene muchsimo riesgo, tecnolgico y comercial, por lo que el inversor privado huye como de la peste, imagnate en el sector biotecnolgico En realidad necesitas que alguien le seale el camino al sector privado, como ha ocurrido con la red de alta velocidad espaola: aqu ha habido un Estado que ha pagado miles de millones durante un montn de aos. Y lo mismo con la industria automovilstica, con las carreteras, las autopistas, las autovas. A nadie se le ocurra aparcar en la calle en el siglo XIX!

Fuente: http://ctxt.es/es/20170104/Politica/10330/Euro-moneda-unica-soberania-monetaria--Stuart-Medina-Miltimore.htm