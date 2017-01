Falleci el escritor argentino Ricardo Piglia

Piglia, el ltimo lector

Pgina/12

Mi hermana acaba de darme la noticia de la muerte de Piglia, y lo primero que me viene a la mente, ms all de los encuentros periodsticos que mantuvimos al cabo de aos, son los pasajes de su libro El ltimo lector, un magnfico ensayo, en particular los dedicados al Che Guevara lector. Piglia ausculta con su penetrante agudeza al personaje cuyo compromiso con la revolucin lo ubic en la movilidad perpetua -nada menos apropiado para un lector--, y que, sin embargo, hasta en su trgico final en Bolivia, ya sin fuerzas, lleva libros encima. Cuando es detenido en ancahuanzu lo nico que conserva (porque ha perdido todo, no tiene ni zapatos) es un portafolio de cuero, que tiene atado al cinturn, en un costado derecho, donde guardaba su diario de campaa y sus libros.Piglia admira a ese lector contra toda adversidad y lo compara con otro revolucionario, y lector extraordinario, sometido, en cambio, a la inmovilidad: Antonio Gramsci.Dice que Gramsci es el ejemplo opuesto y simtrico al del Che. Fue el poltico separado de la vida social por la crcel, que se convierte en el mayor lector de su poca. En prisin Gramsci lee todo el tiempo, lee lo que puede, todo lo que logra filtrarse en las crceles de Mussolini. El mismo deca que lea por lo menos un libro por da. Est siempre pidiendo libros y, dice Piglia, de esa lectura continua, de ese hombre slo, inmvil, aislado, en la celda, nos quedan los Cuadernos de la crcel, que son comentarios extraordinarios de esas lecturas.Siempre me imagin que Ricardo Piglia se senta en parte en la piel de Gramsci (hasta le encuentro un parecido fsico), en su caso movindose poco para teletransportarse por los libros. Y fue, ms all del gran narrador, nuestro gran lector, el hombre que nos leg nuevas formas de descifrar nuestra cultura. Un faro que sigue iluminando.Fuente: https://www.pagina12.com.ar/12821-piglia-el-ultimo-lector