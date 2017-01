Qu se juega en las elecciones de Ecuador?

Russia Today

Ecuador inaugurar el calendario electoral 2017 para Amrica Latina y el Caribe: el prximo 19 de febrero habr elecciones presidenciales, decisivas para la regin en su conjunto por lo que all se pone en juego. El corresmo, de la mano de la dupla Lenin Moreno-Jorge Glas, se juega la continuidad de la Revolucin Ciudadana, que gobierna desde enero de 2007 en un verdadero "cambio de poca" para el pas, tal como le gusta llamar a su presidente, a raz de las transformaciones operadas en la vida de millones de personas.

El pasado 3 de enero comenz la campaa electoral. "El futuro no se detiene" es la principal consigna de la campaa de Moreno, haciendo hincapi en los logros de la "dcada ganada", formulacin tomada de lo que fuera el gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner en Argentina. La oposicin conservadora a Correa, en tanto, se ha embanderado con la idea de "cambio", inspirandose en la campaa de Macri, que forz el ballotage y gan la eleccin bajo la consigna de "Cambiemos" -y fugaces promesas, incumplidas a un ao de gobierno-. As, el banquero Lasso utiliza el poco creativo slogan "vamos por el cambio", mientras que Viteri habla de un "cambio positivo". Como se verifica, una campaa que se "argentiniz" a poco de comenzar.

El objetivo del corresmo es concreto: Moreno deber sacar ms de 40 puntos y una distancia de 10 respecto a su adversario ms cercano para evitar la segunda vuelta electoral. Es un escenario posible, visto y considerando la imagen positiva con la que cuenta el primer vicepresidente de Correa y la propia gestin de la RC, sumado a la creciente dispersin opositora. Por ahora, y ms all de slogans, la oposicin se basa solamente en denuncias de casos de corrupcin -PetroEcuador y Odebrecht- que el propio gobierno ya haba detectado. El caso de la constructora de origen brasileo que sacude a la poltica regional es el ms emblemtico para ilustrar ello: el gobierno de Alianza Pas (AP) la expuls en 2008, siendo el nico antecedente concreto en Amrica Latina. Sobre el caso PetroEcuador, Correa fue contundente: "el pas puede tener la seguridad de que jams tolerarn esas corruptelas. Aqu no habr impunidad, ni perdn, ni olvido, no se puede jugar con los recursos del pueblo".

Tanto AP como sus aliados nucleados en el frente Unidos afrontan un desafo complejo en la actualidad regional: ordenar una sucesin prolija y eficiente dentro del espacio de los gobiernos nacional-populares, progresistas y de izquierda de la regin, a raz imposibilidad de ir a las urnas con su principal dirigente y cuadro poltico, Rafael Correa. Las experiencias de Brasil y Argentina ilustran las dificultades concretas de reemplazar a las figuras mejor valoradas de estos espacios polticos, algo que Bolivia quiere evitar intentando repostular nuevamente a Evo Morales Ayma en 2019 -tal como defini recientemente el congreso del Movimiento al Socialismo, barajando para ello cuatro posibilidades concretas-.

Un triunfo en primera vuelta del corresmo podra significar una revitaliuzacin del espacio nacional-popular, progresista y de la izquierda continental tras dos aos -2015 y 2016- donde la derecha retom la iniciativa por todas las vas posibles -includo el golpe institucional en Brasil-. CFK, Lula y Lugo, tres ex presidentes que mantienen buena aceptacin popular en sus pases, esperan buenas noticias de parte del correismo: este espacio continental debe mostrar un rpido triunfo electoral como forma de reposicionamiento frente a la restauracin conservadora en curso, algo que ms al norte ya hicieron recientemente Danilo Medina (Repblica Dominicana) y Daniel Ortega (Nicaragua).

Macri y Temer, en tanto, anhelan un forzado ballotage que pueda proyectar en el horizonte un escenario de mayor incertidumbre, con mayor polarizacin de cara a un eventual segundo turno. Las declaraciones de Viteri en cuanto a una hipottica salida de Ecuador del ALBA -Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica- en caso que su propuesta resulte ganadora ilustran que hay en juego proyectos antagnicos sobre la integracin regional, tal como sucede con la poltica domstica.

Sumar Correa el plus carismtico que permita a Alianza Pas un triunfo en una sola vuelta? Lograrn Lasso o Viteri forzar un ballotage que hoy parece difcil, pero que de consumarse podra modificar el escenario? Son las dos preguntas que hoy se hacen buena parte de los analistas en torno al desenlace posible de esta contienda que ser decisiva. Falta para saberlo: primero habr ms de un mes de campaa que ser seguido con atencin por la regin en su conjunto.