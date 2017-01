Colusin contumaz del Grupo Matte

Punto Final

La colusin por los paales desechables autodenunciada el ao pasado por la Compaa Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) ante la Fiscala Nacional Econmica, y conocida recin a mediados de diciembre de 2016, ha expuesto una vez ms la desmesurada voracidad del Grupo Matte, uno de los ms influyentes del pas y que hoy extiende sus tentculos por todo el continente. Varios de los principales miembros de la familia Matte integraron el directorio de CMPC Tissue, filial de la Papelera -que particip anteriormente en la colusin del papel higinico y ahora de los paales-, en conjunto con uno de sus competidores en el negocio, la estadounidense Kimberly Clark.

El empresario Eliodoro Matte Larran presidi el directorio de CMPC Tissue casi desde su formacin en 1999, mantenindose en el cargo hasta 2010, cuando fue reemplazado por el ex gerente general de las empresas CMPC, Arturo Mackenna Iiguez, quien dirigi la emblemtica compaa de los Matte durante 24 aos.

El directorio de cinco miembros de CMPC Tissue, duea de las marcas Confort, Nova, Ladysoft, Babysec, Noble y Elite, estuvo integrado por varios de los ms conspicuos miembros del Grupo Matte: Bernardo Matte Larran, Bernardo Larran Matte, Arturo Mackenna, Gonzalo Garca -ex secretario general del holding -, Hernn Rodrguez Wilson -gerente general del Grupo- y Jorge Hurtado Garretn.

La Fiscala Nacional Econmica ha sostenido que la colusin por el papel higinico entre CMPC Tissue y la ex PISA, actual SCA Chile, parti en 2001 y se mantuvo hasta 2011. En tanto, la de los paales se prolong entre 2002 y 2009.

En la autodenuncia ante la FNE, la CMPC afirm que en la gestacin y desarrollo de la colusin por los paales cumpli un rol determinante Gonzalo Eguiguren Correa, gerente general y accionista menor de Kimberly Clark Chile. Eguiguren presida desde 2012 la administradora general de fondos LarranVial Asset Management, cargo al que se vio obligado a renunciar a fines de diciembre ante el escndalo producido por la colusin de los paales. Eguiguren tambin haba sido, entre el ao 2002 y el 2008, parte del directorio de la ex D&S, matriz de los supermercados Lder, propiedad del grupo Ibez. Adems particip en el directorio de Pelculas Metropolitanas S.A., donde comparti en 2005 con Gonzalo Lira, Jos Miguel Barros y Nicols Ibez y tambin en Magallanes S.A., donde integr directorio en 2004 con Nicols Ibez, Fernando Larran, Cristbal Lira y Juan Pablo Vega.

FAMILIAS ILUSTRES

Eguiguren Correa pertenece a una de las familias ms connotadas de la alta sociedad criolla. Su padre, Gonzalo Eguiguren Hodg-son, fue dirigente del partido Renovacin Nacional y durante dcadas el consejero ms cercano de Sergio Onofre Jarpa, lder de la derecha desde fines de la dcada de los 60, furibundo opositor de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende, y ministro del Interior de la dictadura militar a mediados de los aos 80. Eguiguren Hodgson est casado con Consuelo Correa Saavedra, vicepresidenta de la Fundacin Paternitas, dedicada a la rehabilitacin de personas que han cometido delitos, y a quien en julio pasado el cardenal Ricardo Ezzati condecor con la Cruz del Apstol Santiago. El matrimonio Eguiguren Correa tiene 11 hijos, 49 nietos y doce bisnietos.

Una de sus hijas, Consuelo Eguiguren Correa, est casada con Cristbal Lira Ibez, ex subsecretario de Prevencin del Delito en el gobierno de Sebastin Piera, y compaero habitual de Gonzalo Eguiguren Correa en directorios de los negocios de la familia Ibez. Tanto los Matte como los Eguiguren son catlicos fervientes y ayudan a financiar las actividades en Chile de los Legionarios de Cristo.

Los Eguiguren son, adems, integrantes de la Fundacin Arturo Irarrzaval Correa, creada en 1920 para ayudar a los liceos tcnicos profesionales y que en la actualidad es la ms rica del pas, con un patrimonio cercano a los 300 millones de dlares. En los ltimos cuatro aos, los resultados de la fundacin variaron entre los cinco mil millones y los siete mil millones de pesos. Los siete directores son Juan de Dios Vial Larran, ex rector designado de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales; su hijo Anbal Vial Echeverra, ex rector de la Universidad Santo Toms; Arturo Yrarrzaval Covarrubias, ex decano de Derecho de la UC y antes de la Universidad de Los Andes; Bruno Philippi Irarrzaval, ex presidente de la Sofofa; Manuel Jos Zegers Irarrzaval, socio de la corredora de seguros Finco; Juan Hurtado Vicua, accionista de Entel, Consorcio y Pucobre; y Felipe Astaburuaga Echeverra. Todos son descendientes del fundador o estn casados con sus parientes. Tres son vitalicios: Vial Larran, su hijo Anbal y Arturo Yrarrzaval, quienes reciben dieta de por vida.

Estos vnculos familiares y sociales ayudaron a Gonzalo Eguiguren Correa a llegar a la presidencia de una de las filiales de la corredora de fondos VialLarran, compaa que en septiembre de 2014 fue multada por la Superintendencia de Valores y Seguros con 8,18 millones de dlares por transar acciones de las sociedades cascadas de Julio Ponce Lerou, propietario de Soquimich, mediante mecanismos engaosos o fraudulentos.

EL CASO DE LOS PAALES

En 2013 se vendieron en Chile ms de 858 millones de paales de nios, tres por ciento menos que lo transado en 2012. Ese mismo ao se comercializaron unos 93 millones de paales para adultos. Todos estos productos son fabricados por CMPC, Kimberly Clark y SCA. Se espera que en los prximos aos siga bajando la venta de paales para nios porque las tasas de natalidad estn disminuyendo, y que suban las de paales para adultos pues el pas envejece rpidamente. Desde 2008 estos paales se encuentran en supermercados e hipermercados, canales que reportan ms de la mitad del total de ventas. Hasta hace poco los paales para adultos se encontraban slo en farmacias y tiendas especializadas. El volumen de ventas da cuenta de la magnitud de las ganancias obtenidas por la colusin de CMPC y Kimberly Clark.

CMPC Tissue S.A esta dedicada a la elaboracin de productos de papel para el mercado de consumo masivo e institucional. Vende estos en Chile, Argentina, Brasil, Per, Uruguay, Colombia y Mxico, pases donde dispone de instalaciones industriales propias. Exporta, adems, hacia Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Panam y otros pases de Centroamrica.

En los mercados de tissue en Chile, Argentina y Uruguay, CMPC se ubica como la empresa lder, en tanto que en Per se ubica en el segundo lugar del mercado.

En Chile, la planta de Puente Alto fabrica papel tissue y los papeles higinicos Confort, Noble y Preferido. Tambin se elaboran paales desechables marca Babysec. Una planta en Talagante produce papel tissue, papel higinico, toallas de cocina, servilletas, sabanillas y pauelos.

En Argentina, CMPC tiene dos plantas de produccin: la Planta Zarate, al norte de Buenos Aires, donde se fabrica papel tissue, papel higinico, toallas de cocina y servilletas, con una capacidad de produccin de cien mil toneladas anuales; y la Planta Nachel. En Per tiene la planta Protisa que se ubica en el segundo lugar del mercado peruano de estos productos. En Uruguay mantiene la planta Papeles Industriales Uruguay S.A. que representa al 70% del mercado local. En Ecuador CMPC participa en los mercados de ventas en productos como manteles, servilletas y toallas. En Brasil, CMPC posee la empresa Melhoramentos Papeis, con plantas procesadoras diversas. En Colombia tiene la empresa Drypers Andina, con plantas y centros de distribucin.

LIDER EN LA REGION

La CMPC lidera la produccin de celulosa en Amrica del Sur y desde 2015 busca convertirse en la principal vendedora de pauelos y paales. En una presentacin efectuada el ao pasado por ejecutivos de la empresa ante inversionistas de Santander GBM, se afirm que consideran esto posible tras la puesta en marcha de la planta Guaba II en Brasil, que produce celulosa y papel, y que signific una inversin de 2.100 millones de dlares. La ambicin del Grupo Matte es introducirse y crecer tambin en los mercados norteamericanos en los prximos cinco aos, donde incursionar con productos de embalaje. Por ahora, est concentrado en afianzar su posicin en Mxico, Colombia y Brasil.

Entre 2009 y 2015 el Grupo Matte ha invertido ms de 7.300 millones de dlares en su expansin continental y en los ltimos dos aos las acciones de la compaa se han posicionado entre las favoritas de los fondos mutuos. No obstante, el Grupo quiere seguir creciendo y para ello -aparentemente- sus ejecutivos no dudan a la hora de recurrir a mecanismos engaosos o fraudulentos. En vsperas del Ao Nuevo, la Fiscala Nacional Econmica cerr la investigacin por colusin en la venta de paales. La razn?: los delitos estaban prescritos. Esta decisin de la FNE ha levantado una ola de protestas que motiv al Ministerio de Economa a exigir que se dieran a conocer los antecedentes acumulados en la investigacin.

Publicado en Punto Final, edicin N 868, 6 de enero 2017.

[email protected]

www.puntofinal.cl