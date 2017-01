El imperio de la estafa y el cohecho

El ao 2016 es un ao para olvidar desde los espacios polticos, econmicos y sus nefastos efectos sociales. Es tambin un periodo de confirmacin y consolidacin de la crisis de las elites que controlan las decisiones y el curso de nuestras vidas. El modelo de mercado, cuyas luces comenzaron a apagarse ante una ciudadana inicialmente encandilada en las dcadas pasadas, hoy es un orden cristalizado y fracturado que ha instalado una atmsfera crepuscular. No slo han sido condiciones para su deterioro y desprestigio las estadsticas y la visin de la desigualdad en el reparto de la riqueza, el poder y los placeres, sino, por si todava quedaran dudas, la profusin de trampas y delitos de rufianes perfumados de cuello y corbata. Este proceso, que emergi desde finales de la dcada pasada, ha decantado hasta confundirse como parte estructural de un orden cuyo rechazo slo es superado por el desprecio a la clase poltica. Las elites, que se cruzan en una trenza entre economa y poltica, marcaron durante el ao pasado nuevos hitos histricos de repudio.

Tras el escndalo de colusin de los paales para guaguas, que cerr el ao tal como el papel tissue hizo lo suyo en 2015, la percepcin hacia las empresas y sus gestores contina marcando niveles mnimos. Un sondeo de Cadem publicado el 26 de diciembre revel que el 84 por ciento de los consultados estima que las grandes empresas privadas abusan de los consumidores, proporcin mucho mayor a la atribuida al sector pblico o a las pymes. A la pregunta de si el abuso es aislado o una prctica habitual, un 87 por ciento considera que es algo constante.

Una serie de otras preguntas nos confirma esa percepcin de habitualidad que tiene la ciudadana ante un abuso que cruza desde la economa a la poltica. Porque se trata de una continuidad que no da tregua. Pero hay, sin duda, algunos que han permanecido intactos en la memoria: de todos los casos que han afectado la confianza ciudadana en las empresas, el ms grave para las personas es el cartel de las farmacias, con un 38 por ciento de las menciones, evento seguido por la serie de episodios de corrupcin poltica y empresarial. Tras el cartel de los medicamentos, las personas espontneamente mencionaron el caso Caval, SQM y Penta.

DE LOS POLLOS A LOS PAALES

El ao 2016 se inici en la escena econmica con el escndalo de la colusin entre las tres grandes cadenas de supermercados para acordar los precios de la carne de pollo. Durante los primeros das de enero pasado salt a la luz pblica un nuevo acuerdo ilegal en el mercado de la carne de ave, una continuidad al cartel de los productores detectado un par de aos antes que confirma la percepcin de la ciudadana en cuanto a que estos abusos son una prctica habitual. En esta oportunidad, las tres principales cadenas de supermercados, que concentran el 90 por ciento de estas ventas, se concertaron para manipular los precios de la carne de pollo durante al menos cuatro aos, delito por el que la Fiscala Nacional Econmica pidi una multa superior a los 22 millones de dlares. Un ao atrs la autoridad del rubro haba condenado a las tres principales empresas productoras de este alimento a pagar una multa superior a los 50 millones de dlares.

2015 termin con la gran colusin del papel higinico, un escndalo de proporciones en el ncleo oligrquico-empresarial que deton la renuncia de un cabizbajo Eliodoro Matte a la presidencia del CEP y de la Papelera. Tras una gran pirotecnia comunicacional, porque el tiempo en Chile es capaz de esconder y conducir al olvido aberraciones y delitos de grandes proporciones, vestiduras rasgadas y toda gama de lamentaciones y condenas, todava no se sanciona con crcel efectiva los delitos contra los consumidores.

As fue como en junio pasado un juzgado de Santiago rechaz admitir a tramitacin la querella interpuesta en contra de las empresas papeleras CMPC y SCA Chile por colusin en el mercado del papel tissue , hecho que se extendi, segn las investigaciones, por ms de diez aos con una grave lesin econmica para toda la poblacin. En la resolucin, la magistrada rechaz admitir a tramitacin la causa por considerar que los hechos denunciados por la Fiscala Nacional Econmica no son constitutivos de delitos, al no existir en el ordenamiento penal chileno una sancin especfica para conductas colusorias.

La colusin no est penalizada en Chile. Slo hay multas y otras sanciones menores. La Fiscala haba recurrido, tal como lo hizo en el caso farmacias, al artculo 285 del Cdigo Penal para penalizar a los ejecutivos que urdieron esta nueva estafa masiva, obteniendo sin embargo los mismos y nulos resultados. Aquel texto, que sanciona a quienes por medios fraudulentos alteren el precio natural del trabajo, de los gneros o mercaderas, acciones, rentas pblicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratacin no corresponde aplicarlo en este caso.

Tras este contundente dictamen, nuestra conclusin y la de los millones de consumidores es que en Chile las empresas pueden acordar las cuotas de mercado y precios impunemente. Las ganancias sern siempre mayores a las multas. Una gran noticia para las grandes corporaciones y una psima seal para los consumidores. La colusin, y esto lo piensa todo el pas como registra el sondeo de Cadem, no es un hecho aislado sino una prctica habitual estimulada por su impunidad.

PIRAMIDES, ESTAFAS

Y OTRAS INNOVACIONES

2016 tuvo una innovacin en los fraudes y estafas cometidos por el sector privado. No todo este espacio estuvo copado por grandes corporaciones, sino que se extendi a especuladores y truhanes de poca monta. Las estafas piramidales, un poco olvidadas, regresaron a la agenda noticiosa con intensidad y profusin. A la inicial de AC Inversions se le sumaron durante el ao los fraudes de Alberto Chang y Rafael Garay, ambos casos en pleno desarrollo.

Estos tres lances reproducen un fenmeno en alza, que es propio de nuestros tiempos extremos. Los montos involucrados, la cantidad de personas afectadas, su perfil social, el mecanismo para captar ilusos y el destino de sus ahorros son factores que no pudieron haber ocurrido en otras pocas. El fuerte crecimiento de estas sociedades ilegales, que actan ante una autoridad que hace la vista gorda, slo pudo haber ocurrido en nuestra actual realidad. No slo por la masificacin de las tecnologas de la informacin y las redes sociales, sino por la financierizacin de la sociedad, el acceso a crditos fciles y la fruicin por el dinero rpido. La estructura piramidal de este negocio es tambin una metfora del modelo neoliberal que aplasta y comprime a la sociedad chilena. Arriba la concertacin del poder, la crema del negocio y timadores disfrazados de emprendedores. En la base, los productores, trabajadores, consumidores y otros exprimidos.

En esta lnea, la estafa de Rafael Garay tuvo caractersticas especiales como fenmeno meditico y tambin como pieza de la educacin privatizada. Pudo ser el crimen perfecto, si los nmeros lo hubieran acompaado, apoyado en piezas clave de nuestra sociedad neoliberal: las finanzas, los medios y las universidades privadas, donde el estafador era un connotado profesor con tribuna abierta en la televisin.

CORPESCA EN EL CORAZON

DE LA DC

La trenza poltica y econmica est contaminada. Los fraudes y estafas no corren por carriles separados, sino se cruzan y fusionan. El caso SQM de boletas falsas ha seguido su curso, una pista hedionda en la que compite Corpesca, que desde el financiamiento ilegal de parlamentarios de regiones del norte del pas, representados en la figura del senador formalizado Jaime Orpis, se expande al sur hasta la regin de Aysn y al corazn de la Democracia Cristiana por la vinculacin del senador Patricio Walker con pagos ilegales provenientes de la industria pesquera a la candidatura del diputado Ivn Fuentes.

El fiscal que lleva esta causa ha buscado vnculos entre el ex gerente de Corpesca, el procesado Francisco Mujica, con el imputado en este mismo proceso, Luis Felipe Mondaca, de Asipes, a raz de la tramitacin de la Ley de Pesca. En las investigaciones los vnculos con la pesquera tambin han llegado al ex senador DC del Bo Bo, Hosain Sabag, imputado igual que el dirigente de Asipes.

Pero el caso sigue ms al sur y hacia el fondo y ncleo oligrquico de la DC, con investigaciones contra Fipes (la agrupacin de empresas de pesca austral) que indaga pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del ex dirigente pesquero y hoy diputado cooptado Ivn Fuentes.

Walker quiere cerrar este captulo a toda costa, un evento que de paso derrib las aspiraciones presidenciales de su hermano Ignacio. Junto con alegar que ha olvidado nmeros, encuentros y perdido todos sus emails , a comienzos de diciembre a travs de su abogado, el influyente Jorge Bofill, solicit el sobreseimiento definitivo del proceso, el que fue rechazado el 22 del mismo mes por el Juzgado de Letras y Garanta de Coyhaique. La ltima semana del ao, el mismo letrado solicit a la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocar el rechazo al sobreseimiento. Esta resolucin mantiene la investigacin sobre la responsabilidad del senador DC en la gestin de aportes irregulares de las empresas Friosur y Desarrollo Pesquero de Chile a la campaa de Ivn Fuentes. Tal como SQM, que expande sus detritus a figuras fuera de la NM como Marco Enrquez-Ominami, o Caval, que ana nuevos antecedentes a casi dos aos de su estallido, Corpesca tambin llevar su putrefaccin hacia 2017.

TAG, SALMONES Y EL INEFABLE EJERCITO DE CHILE

Hacia el tercer trimestre del ao las cifras oficiales de rentabilidad de las empresas concesionarias de las autopistas lograron dar otro golpe a la credibilidad en el modelo de libre mercado. De paso, se conocieron contratos con seguros a todo riesgo firmados por las grandes corporaciones durante los gobiernos de la Concertacin. En suma, las carreteras privadas inauguradas desde las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en adelante han otorgado a sus felices dueos rentabilidades de hasta catorce veces sobre el capital invertido, todo a cargo de los usuarios, que pasan cual borregos diariamente por las plazas de peaje y los portales del TAG.

Estos contratos, firmados bajo gobiernos entregados a las grandes corporaciones son, adems, indelebles. Nada puede cambiarlos. Ello fue ratificado durante noviembre por el ministro de Obras Pblicas, Alberto Undurraga, al admitir que pese a las exorbitantes ganancias de las autopistas concesionadas, el Estado de Chile, representado por los gobiernos de turno, no puede hacer nada por modificar las condiciones en las cuales los gobiernos pasados, en especial de Frei y Lagos, ataron unos convenios bien coimeados, ya se sabe, entre inversionistas internacionales y los millones de obligados usuarios.

La industria salmonera, regalona de los distintos gobiernos de la Concertacin, cometi el ao pasado uno de sus peores crmenes contra el medioambiente y las comunidades. Tras sufrir la mortandad de millones de peces, descarg los residuos al mar frente a las costas de Chilo, provocando una crisis sanitaria y social de grandes proporciones desatendida por el gobierno. Es un simple botn de muestra de los desequilibrios del poder y de la magnitud ilimitada de los abusos.

La guinda de esta torta txica la puso Codelco, como vctima de la Ley Reservada del Cobre. Tras el Milicogate, revelado hace ya ms de un ao a travs de los multimillonarios recortes a las ventas de cobre que han ido a parar a los bolsillos de oficiales y tropas y al casino Monticello y moteles en Miami, la factura la ha pagado Codelco, que revel tener sus arcas vacas de tanto pasarle dinero a las Fuerzas Armadas. La cuenta final la hemos pagado todos. Durante diciembre se acord un aporte fiscal a Codelco para equilibrar sus prdidas por Ley Reservada.

Esta es una pequea resea de un pas que se dirige de forma veloz, directa y muy dedicada a su destruccin. La clase poltica, absolutamente enredada en estos escndalos, nunca se enfrentar a sus propios amos.

Publicado en Punto Final, edicin N 868, 6 de enero 2017.

