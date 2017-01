Masacre e impopularidad

La cada de Ibez

Punto Final

Un error muy generalizado respecto de nuestra historia es la creencia de que el fin de la dictadura de Carlos Ibez, en 1931, fue detonado por dos muertes causadas por la represin de Carabineros: la del joven estudiante de medicina, Jaime Pinto Riesco (sobrino nieto del presidente Germn Riesco; nieto del presidente Anbal Pinto, y bisnieto del presidente Francisco Antonio Pinto) y la del joven profesor de historia, Alberto Zaartu Campino. Por cierto que estas muertes fueron las ms impactantes, pero fueron acompaadas de muchas otras que han quedado olvidadas.

Diversos factores han incidido en la generacin de este error. Primero, que efectivamente ambas muertes tuvieron un impacto especial, tanto por las circunstancias especficas en que se dieron (y que veremos luego), como por el hecho mismo de haber sido dos jvenes de clase alta, en una sociedad de tantos privilegios sociales. Pero tambin por el hecho de que diversas personalidades ibaistas y nacionalistas lograron bastante xito en presentar la cada del dictador como una obra fundamental de la oligarqua, para la cual habran usado a estudiantes y profesionales. Y por cierto, en aquel relato calzaba muy bien el presentar que las muertes de la represin ibaista haban sido solo dos jvenes oligarcas.

Sin embargo, llama poderosamente la atencin el que incluso solo recuerden a ambas vctimas numerosos intelectuales y polticos que fueron jvenes crticos de la dictadura. Han sido los casos de Eduardo Frei ( Memorias y correspondencia con Gabriela Mistral y Jacques Maritain ; Planeta, 1989; p. 37); Ignacio Palma (Claudio Rolle. Ignacio Palma Vicua. Apasionado de libertad ; ICHEH, 2006; p. 41); Elas Lafertte ( Vida de un comunista ; Austral, 1971 ; p. 226); Oscar Waiss ( Chile vivo. Memorias de un socialista. 1928-1970 ; Unigraf, Madrid, 1986; p. 14) y Volodia Teitelboim ( Antes del olvido. Un muchacho del siglo XX ; Sudamericana, 1997; p. 190).

LA MUERTE DE JAIME PINTO

La muerte de Jaime Pinto Riesco fue especialmente importante porque se produjo el mismo 24 de julio en que el desfalleciente gobierno de Ibez haba logrado la entrega de la Casa Central de la Universidad de Chile, luego de muchos das de haber permanecido tomada por un gran nmero de estudiantes con el objeto de lograr la cada de su rgimen. En esa maana, en el hospital San Vicente se haba constituido la Asociacin Mdica de Chile y 500 mdicos no haban logrado aprobar la realizacin de una huelga destinada a derribar al gobierno, pese a la arenga en tal sentido efectuada por el dirigente estudiantil Julio Barrenechea y el propio Pinto. Cuando los mdicos se dispersaban sin ningn acuerdo, les lleg la noticia de que Pinto haba muerto baleado por Carabineros a la salida del hospital, con lo que la asamblea mdica, de pie, los brazos trmulos en alto, aclam el paro total indefinido. Adoptara la forma de renuncia colectiva, quedando solo turnos de emergencia (Gonzalo Vial. Historia de Chile (1891-1973) La dictadura de Ibez (1925-1931) Volumen IV; Fundacin, 1996; p. 544).

Asimismo, el resto del da y hasta la noche, todo Santiago fue escenario de infinitos incidentes. En el segundo piso de los tribunales, se despleg un letrero contra Ibez; los empleados -requeridos por Carabineros- rehusaron retirarlo. La tropa invadi, con esto, el recinto; los funcionarios dejaron de trabajar () El comercio paraliz; a las 12 horas, los bancos cerraron sus puertas. Los tranvas dejaron de correr. Hacia la periferia de la ciudad, el panorama tomaba otro tinte. No olvidemos que Santiago rebosaba de cesantes () As lleg la noche inquieta, poblada de lejanos o cercanos ruidos amenazantes: gritos, disparos aislados o quizs en rfagas, pitazos policiales, botas contra el pavimento, trote acompasado de caballera (Ibid.; pp. 544-5).

En rigor, lo que comenz a producirse ese da fue una verdadera masacre de manifestantes por parte de Carabineros. As, el diputado democrtico Juan Pradenas (designado por Ibez, como todos, en el Congreso Termal) revel, una vez cado el dictador, que he visto asesinar a mansalva a hombres, mujeres y nios, sin siquiera darles una orden de despejar, sin siquiera llamarles previamente la atencin. No s () hasta dnde puede llegar la maldad humana; no s si el uniforme puede convertir a los hombres de seres humanos en fieras que derraman la sangre de criaturas inocentes, de hombres indefensos (Boletn de Sesiones de la Cmara de Diputados; 24-7-1931).

OTRA VICTIMA FATAL

Al da siguiente (sbado 25 de julio), una multitud estimada en veinte mil personas acompa al cementerio los restos de Jaime Pinto. Ello gener nuevos choques con Carabineros con otra vctima fatal de clase alta: Alberto Zaartu. Como resultado, se produjo un recrudecimiento de las protestas y de la represin con el resultado de muchos ms muertos y heridos. De acuerdo al detallado informe presentado por el diputado radical Arturo Lois, en la sesin de la Cmara del 11 de agosto, que incorporaba los datos de personas atendidas solamente entre el 23 y el 26 de julio por la Asistencia Pblica, las vctimas de la masacre alcanzaban veinte muertos y ms de 200 heridos. A su vez, de acuerdo al mismo informe, la multitud exasperada haba causado dos carabineros muertos y tres heridos.

Como ilustracin del nimo policial tenemos el testimonio del estudiante universitario Oscar Waiss, que al llegar al centro de Santiago en la maana del 26, vio que numerosos grupos de estudiantes y obreros manifestaban a voz en cuello su oposicin a la dictadura. Hubo pedradas y, repentinamente, los carabineros empezaron a disparar desde la esquina de Compaa con Ahumada () Con Manuel Contreras Moroso atravesamos corriendo la Plaza de Armas y en la esquina de la Municipalidad nos separamos debido al tumulto () Manuel, que tom rumbo hacia la cordillera, se tropez con dos carabineros a caballo, uno de los cuales le peg un lanzazo en la frente que lo dej inconsciente por varias horas. Unos transentes lo recogieron y, por la direccin estampada en el carn de identidad, lo llevaron al lugar en que viva, una pensin en la calle Serrano (Ibid; p. 14).

Asimismo, Orlando Millas (que sera connotado dirigente comunista) recuerda que en el mes de julio presenci, en la Avenida Matta, carabineros a caballo, que armados de largas lanzas de colige con puntas de acero ensartaban, atravesndoles el pecho, a los manifestantes movilizados contra la dictadura militar y cmo, algunos de stos lograban hundir sus cuchillos en los vientres de las bestias y derribar as a los esbirros ( En tiempos del Frente Popular. Memorias. Primer volumen. 1932-1947 ; Cesoc, 1993; p. 86).

LA HISTORIA Y EL MITO

El mito de que Ibez habra cado fruto de una conspiracin oligrquica ha tenido detrs a historiadores nacionalistas-conservadores como Gonzalo Vial y Mario Gngora. As, el primero ha sealado que el establishment () teji una novela exaltada y gloriosa alrededor del derrocamiento de Ibez: el militarismo y su mximo exponente: el tirano, habran sido aplastados por un irresistible movimiento civilista (Vial; p. 525). El segundo ha sealado que el rgimen dictatorial () haba sido derribado por la crisis mundial y por la fronda (aristocrtica) (Gngora. Ensayo histrico sobre la nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX ; Universitaria, 1992; p. 207).

Y por cierto, ha sido apoyado tambin por connotados ibaistas. As, el secretario poltico de Ibez -y que el ltimo ao de su gobierno haba estado de agregado militar en Estados Unidos-, Ren Montero, sostuvo que la oligarqua pudo, entonces, hacer su juego libremente, y la clase media, inconsciente y suicida, alz tambin su mano contra el gobernante salido de su seno, que haba cautelado como ningn otro sus intereses y derechos. Slo el pueblo, que difcilmente se engaa con ideologas falaces () y que parece poseer un instinto profundo y certero del inters pblico y de la justicia, se mostr impermeable a la falsa propaganda libertaria del 26 de julio ( La verdad sobre Ibez ; Zig-Zag, 1952; p. 152).

Asimismo, el propio socialista-ibaista, Carlos Charln, que reconoci en los estudiantes anti-ibaistas a los futuros lderes democratacristianos, socialistas y comunistas, sealaba que los polticos opositores comprendieron que la dictadura tambaleaba agonizante y azuzaron a los estudiantes para que se apoderaran de la casa central de la Universidad de Chile () los estudiantes () estaban indirectamente dirigidos. Cierto que el grupo Avance representaba una tendencia poltica de ideas avanzadas () pero detrs de ellos estaban los mismos profesionales de la poltica () los Alessandri, los Ross, los Edwards y los Errzuriz, unidos por la sed de venganza, no cejaran () hasta () obtener el dominio de La Moneda ( Del avin rojo a la Repblica Socialista ; Quimant, 1972; pp. 373-82).

RESPALDO OLIGARQUICO

Sin embargo, las reuniones a que convoc Ibez para aconsejarse respecto de la crisis revelan que la elite oligrquica y de clase media, que siempre haba respaldado su dictadura, segua hasta el final con l. Particularmente una reunin que incluy a los gerentes de banco, a varias personas muy entendidas en economa o que detentaban esa fama -Pedro Torres, presidente del Banco de Chile; Encina; Guillermo Subercaseaux; Rodolfo Jaramillo; Pedro Aguirre (Cerda); el senador Enrique Zaartu; su colega Silvestre Ochagava; Guillermo Barros Jara; Joaqun Echenique; Guillermo Edwards; etc.- y a polticos pro Ibez () Juan Antonio Ros, el senador Fidel Estay y algunos ms. Excepto Subercaseaux, nadie estuvo por la salida poltica (incluir en un nuevo gobierno a hombres que repusieran la confianza perdida), aunque Torres inform privadamente a Ibez que los empleados del Banco de Chile haban acordado parar. Francisco Antonio Encina se manifest partidario de defender sin claudicacin el principio de autoridad. Zaartu, Ochagava, Aguirre Cerda, Barros Jara, Echenique y Estay sostuvieron igual lnea (Vial; pp. 547-8).

Por cierto, la derecha efectu una voltereta a la cada de Ibez. As, el mismo rector de la Universidad Catlica que tanto lo haba apoyado, Carlos Casanueva, ofici la misa multitudinaria que despidi los restos de Jaime Pinto. A su vez, en El Mercurio , el ferviente apologista de Ibez, Rafael Maluenda, hablaba ahora del espejismo del Chile Nuevo ( leitmotif de la dictadura) ( El Mercurio ; 28-7-1931).

Por su lado, el ultraconservador administrador apostlico del Arzobispado, monseor Jos Horacio Campillo (Crescente Errzuriz haba muerto el mes anterior), circulaba complacido, entre aplausos, a bordo de un automvil abierto que semicubra un pabelln patrio (Vial; p. 557).

Sin embargo, la Fech, que haba liderado en la prctica la insurreccin, en declaracin pblica sealaba que el gobierno revolucionario debe proceder cuanto antes a la disolucin del actual Congreso y a la convocatoria a elecciones constitucionales de ste y de presidente de la Repblica y que el nuevo gobierno investigue las relaciones de la dictadura con el capitalismo internacional, luche contra el imperialismo econmico de las potencias extranjeras y se preocupe en forma efectiva de la situacin desmedrada de las clases trabajadoras ( El Mercurio ; 27-7-1931).

GUERRA SILENCIOSA

Pero adems, los diversos testimonios coinciden en la participacin de los sectores populares en las manifestaciones contra Ibez y en el autntico jbilo generado en ellos con el fin de la dictadura. As, Clotario Blest recuerda: Yo era muy joven en esos aos y trabajaba en las parroquias, en la Unin de Centros, en la Casa del Pueblo; tambin estudiaba. Recuerdo que haba muchas manifestaciones en contra del rgimen de Ibez. Cay por la fuerza del pueblo, no por un golpe militar. Se us una tctica de no violencia curiosa y tremenda. A cualquier parte que entraran militares, la gente se iba. Entraban al teatro y la gente se sala; se suban a un tranva, se bajaba la gente. De manera que fue una guerra silenciosa que los mat (Mnica Echeverra. Antihistoria de un luchador. Clotario Blest (1823-1990) ; LOM, 1993; pp.124-5).

A su vez, Frei recuerda que la gente se abrazaba en las calles, columnas de manifestantes convergan hacia el centro, cantando y gritando (Ibid.; p. 37); Oscar Waiss rememora que jubilosas manifestaciones celebraban la renuncia del general Ibez mientras los carabineros hacan abandono de sus puestos, a fin de no ser linchados por la multitud (Ibid.; p. 15); Elas Lafertte menciona que los automviles corran haciendo sonar sus bocinas, las gentes se abrazaban en las calles sin conocerse () Lo mismo ocurra en todas las ciudades, pueblos y aldeas de Chile (Ibid.; p. 227).

Y el que sera destacado dirigente socialista, Alejandro Cheln Rojas, que entonces haca el servicio militar en el norte, recuerda: En Antofagasta, el delirio de la multitud fue extraordinario () En un desfile improvisado, observ el frenes que exteriorizaba el pueblo. Fueron horas de verdadero delirio () La ciudad vibraba de entusiasmo. Se improvisaban desfiles; los oradores populares con palabras candentes condenaban la ignominia que el pas haba vivido. Las banderas rojas -en el curso de esos das tanto tiempo guardadas-, flameaban otra vez. Yo mismo, bajo mi casaca de conscripto, grit a pulmn lleno contra la dictadura ya cada. Antofagasta entera, pareca despertar de una atroz pesadilla, recobrando su alegra contagiadora. Nunca he olvidado esos momentos! ( Trayectoria del socialismo. Apuntes para una historia crtica del socialismo chileno ; Austral, Buenos Aires, s/f; pp. 58-9).

(*) Este artculo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extradas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena , publicado por Editorial Catalonia.

Publicado en Punto Final, edicción N 868, 6 de enero 2017.

