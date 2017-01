Luis Fernndez Oa, un cubano que amaba a Chile

20 de diciembre muri en La Habana el revolucionario cubano Luis Fernndez Oa, de slidos vnculos polticos y familiares con Chile. Desde muy joven abraz las ideas revolucionarias y luch en la clandestinidad contra la dictadura de Batista. Fue esposo de Beatriz (Tati) Allende Bussi, hija del presidente Salvador Allende, y padre de Maya (actual diputada del Partido Socialista) y de Alejandro, que vive en Nueva Zelanda. Desde los aos 60 estuvo en tareas polticas y de inteligencia que lo relacionaron con numerosos dirigentes de la Izquierda chilena. Vino a Chile en varias oportunidades cuando no existan relaciones diplomticas con Cuba. Lo hizo con distintos nombres integrando delegaciones cubanas a congresos cientficos y deportivos. Los chilenos que lo conocieron en La Habana lo conocan como Demid. Perteneca al equipo que diriga el comandante Manuel Pieiro Losada, viceministro del Interior y encargado de la inteligencia cubana.

Pero Luis Fernndez Oa tampoco era su nombre real. Lo tom de una lpida en el Cementerio Coln de La Habana, para usarlo en sus tareas clandestinas de militante del Partido Ortodoxo. El verdadero Fernndez Oa fue un revolucionario venezolano fallecido en Cuba. Con el paso del tiempo, sin embargo, el cubano adopt legalmente ese nombre con el cual falleci a los 80 aos de edad.(1)

Nuestro Fernndez Oa naci en el seno de una familia pobre en la capital cubana. Tuvo una hermana. Los padres eran de origen cataln. Estudi en una escuela pblica y obtuvo una beca de una escuela politcnica en la provincia de Matanzas. A los 15 aos comenz su inters por la situacin poltica de su pas. Lo despert el aldabonazo nacional que signific el suicidio de Eduardo Chibs, fundador en 1947 del Partido del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo. Chibs, que denunciaba en forma implacable la corrupcin del gobierno de Carlos Pro Socarrs, se peg un tiro el 5 de agosto de 1951 al concluir su programa semanal de radio. Falleci once das despus. Chibs tom esa decisin al no poder presentar las pruebas -que haba prometido- de los negociados del ministro de Educacin.

El Partido Ortodoxo se distingua por su enrgica lucha contra la corrupcin que produca la trenza poltica-negocios. Su smbolo era una escoba y su lema: Vergenza contra dinero. Por esa actitud, el Partido Ortodoxo atrajo a sus filas a lo mejor de la juventud cubana, entre ellos al joven abogado Fidel Castro Ruz. Lo propio hizo el muchacho que an conservaba su apellido cataln y que en el futuro sera Luis Fernndez Oa. Ingres a la Accin Cvica Ortodoxa y comenz a participar en las protestas contra el gobierno de Pro Socarrs y enseguida en la lucha clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista, a partir del golpe de marzo de 1952. El 26 de julio del ao siguiente, Fidel encabez el asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba, accin que buscaba desatar una insurreccin popular. La mayora de los combatientes que siguieron a Fidel, procedan del Partido Ortodoxo.

Cuando Fidel y los pocos sobrevivientes del asalto al Moncada salieron en libertad, se constituy formalmente el Movimiento 26 de Julio. Uno de sus primeros militantes fue Fernndez Oa. Al triunfo de la revolucin (1 de enero de 1959), particip durante unos meses en la Polica Nacional Revolucionaria (PNR), promoviendo las Patrullas Juveniles. En 1960 integr la Comisin Nacional de Pioneros de la Asociacin de Jvenes Rebeldes (la actual Unin de Jvenes Comunistas). Dos aos despus fue reclutado por el viceministro del Interior, comandante Manuel Pieiro, que lo encarg de los vnculos con la Izquierda chilena. Fernndez Oa no saba nada de Chile pero se puso a estudiar y comenz a tratar a los chilenos que llegaban a La Habana haciendo largos viajes va Praga. Entre ellos, Salvador Allende, Carlos Altamirano, Luis Corvaln, Volodia Teitelboim, Mara Elena Carrera, Miguel Enrquez, Luciano Cruz, Manuel Cabieses, y otros.

En 1967 conoci a Tati Allende que acompaaba a su padre en un viaje a la URSS, invitado al 50 aniversario de la Revolucin Bolchevique. Tati -entonces casada con Renato Julio- se qued en La Habana un tiempo. Fernndez Oa estaba casado con una cubana y tena dos hijos.

Al ao siguiente se inici un pololeo en serio que culmin en 1970 cuando se casaron en La Habana.

A comienzos de 1970 se haba creado el Departamento Liberacin a cargo del comandante Pieiro (Barbarroja). Era el conducto por el cual la revolucin cubana se relacionaba con los movimientos revolucionarios y partidos de Izquierda en Amrica Latina. Muchos cubanos se incorporaron a experiencias guerrilleras en Bolivia, Venezuela y otros pases de Amrica Latina. Luego Liberacin se convirti en el Departamento Amrica del comit central del Partido Comunista de Cuba, siempre a cargo de Pieiro. Fue reemplazado en 1992 por Jos Arbesu Fraga, ex encargado de la Oficina de Intereses Cubanos en Washington. Finalmente el Departamento fue desmantelado y su personal jubilado. Como funcionario de esos eslabones con la Izquierda latinoamericana, Fernndez Oa estuvo varias veces en Chile como miembro de delegaciones cubanas a reuniones de Cepal (1968), deportistas (1969), veterinarios (1970), etc.

Cuando la victoria electoral del presidente Allende, Fernndez Oa fue transferido al cuerpo diplomtico. Estuvo a cargo de reabrir la embajada cubana en Chile hasta la llegada del embajador Mario Garca Inchustegui. Continu en funciones diplomticas como ministro consejero hasta el golpe de Estado de 1973. El personal de la misin cubana logr salir del pas al da siguiente. En el avin sovitico de Aeroflot iban Fernndez Oa, su esposa Tati (embarazada del hijo que nacera en La Habana) y la pequea Maya.

Tati Allende, que particip activamente en las tareas de solidaridad con el pueblo de Chile, se suicid en octubre de 1977. Tena 33 aos. Fue vctima de una severa depresin provocada por la situacin en su pas y sobre todo por la dispersin de la Izquierda chilena. Militante socialista, tambin haba militado en la seccin chilena del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) de Bolivia, fundado por el Che. Tambin lo hicieron otros socialistas como Arnoldo Cam, Celsa Parrau, Elmo Cataln, Carlos y Fernando Gmez, Rolando Caldern, etc.

Fernndez Oa recordaba a Tati Allende de esa poca: Tena una pesonalidad fuerte. Era una mujer de 25 aos que se haba graduado de mdico. Viva un proceso de maduracin revolucionaria. Estbamos imbuidos de un gran espritu idealista revolucionario. Ella comenz a trabajar en un hospital. Estaba muy ligada a su padre y se identificaba con su pensamiento. Pero tambin se senta motivada por la revolucin cubana y las ideas y amistad que comparta con Miguel Enrquez, Bautista Van Schouwen, Luciano Cruz, y su primo Andrs Pascal Allende.Todo eso alent su participacin como militante.

Al enjuiciar a muchos antiguos amigos de Cuba a los que conoci directamente, Fernndez Oa deca: En la Concertacin est la mayor parte de la gente que tuvo relaciones con la revolucin cubana. Algunos fueron muy amigos, pero ahora no quieren ni saber de nosotros. Tampoco les interesa la memoria histrica. Pero tambin hay gente muy buena que nos est apoyando. Y otros estn muy ocupados en sobrevivir, no tienen tiempo para meterse en otras cosas. Pienso que en Chile hay mucha desinformacin sobre Cuba. Todos los sectores sociales engullen la propaganda adversa que pinta a Cuba como un infierno. Pero quienes visitan mi pas se dan cuenta que no es as, tampoco somos un paraso pero estamos lejos de ser un infierno.

Hasta el fin de su vida, Luis Fernndez Oa mantuvo sus convicciones revolucionarias. Era militante del PCC y miembro de la Asociacin de ex Combatientes de la Revolucin. En una entrevista con PF en 2001 afirm: Estoy plenamente identificado con la revolucin. He hecho y voy a hacer todo lo que sea beneficioso para ella. Soy revolucionario y punto.

(1) Su nombre de nacimiento era Rodolfo Gallard Grau, segn Eduardo Labarca ( La Tercera , 23/12/16)

----------------------------

El Diario del Che y los guerrilleros cubanos

Luis Fernndez Oa fue el primer cubano en leer el diario de campaa del Che Guevara en Bolivia, que lleg a Chile en pelculas fotogrficas ocultas en discos de msica folclrica del Altiplano.

Asi evocaba Fernnez Oa ese episodio:

Estaba aqu (en Chile) cuando se produjo un contacto con Punto Final que permiti recibir las fotografas del diario, camufladas en unos long plays de msica folclrica boliviana. Me acuerdo que nos reunimos Manuel Cabieses, Alejandro Prez (gerente de PF) y yo en casa de Manuel, en Santos Dumont 280. Cuando comprobamos que los negativos parecan ser el Diario del Che (a la luz de una ampolleta, N. de PF) programamos un viaje de Mario Daz a Mxico y de ah a Cuba con el diario (oculto en una mueca que prepar Flora Martnez, esposa de Cabieses. N. de PF). As se hizo y en Cuba se ratific que el documento era autntico. A Fernndez Oa tambin le correspondi participar en el episodio del rescate de los tres cubanos sobrevivientes de la guerrilla del Che:

La primera seal en Chile la dio un ingeniero boliviano militante del ELN, que una noche lleg a golpear la puerta de la casa de Manuel Cabieses, entonces periodista del diario Ultima Hora y director de Punto Final . Aunque no se conocan le habl de los sobrevivientes que deban salir de Bolivia, para lo cual solicit ayuda. Cabieses convers con el periodista socialista Elmo Cataln, que era secretario de Carlos Altamirano. Elmo perteneca a la rama chilena del ELN. Posiblemente l alert a Cuba. Luego intervinieron miembros del Partido Comunista chileno que fueron a la frontera a esperar a los guerrilleros. Yo llegu a Chile por coincidencia. Me entrevist con Luis Corvaln, con Carlos Altamirano y Elmo Cataln. Este se moviliz al norte para tratar que los guerrilleros entraran sin caer en manos de la polica. Finalmente entraron solos y llegaron a un retn de Carabineros. Era un momento de mucha efervescencia de la Izquierda en Chile. Por medio de un llamado telefnico desde La Habana se le pidi a Allende que ayudara a salir a los compaeros. Salvador los acompa en el avin hasta Tahiti, donde los entreg al embajador cubano en Francia. As, los guerrilleros llegaron a Cuba gracias al apoyo de las organizaciones polticas de Izquierda, al pueblo chileno y a la participacin de Salvador Allende.



Esta nota ha sido elaborada a partir de la entrevista a Fernndez Oa que escribi Patricia Bravo en PF 491, marzo de 2001. Tambin se ha consultado la entrevista de Hernn Soto en PF 647 (2007).

Publicado en Punto Final, edicin N 868, 6 de enero 2017.

[email protected]

www.puntofinal.cl