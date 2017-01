El presidente de Brasil haba ignorado un pedido de envo urgente de agentes federales para la carcel

En Roraima: una masacre de reclusos salpica a Temer

Michel Temer neg el envo de agentes federales para reforzar la seguridad de las crceles que haba sido solicitado con urgencia por la gobernacin de la de Roraima donde ayer fueron asesinados al menos 31 presos, con lo cual ya suman al menos 91 los muertos esta semana en reclusorios de la regin amaznica.

Un documento oficial demostr que desde noviembre pasado el Palacio del Planalto saba que era inexorable la matanza ocurrida en el Presidio Agrcola Monte Cristo ubicado en los suburbios de Bela Vista, la capital de Roraima, provincia fronteriza con Venezuela y la Guyana inglesa.

Los asesinos, quienes podran ser miembros de la organizacin Primer Comando de la Capital (PCC), torturaron y luego decapitaron a algunas de sus vctimas cuyos cuerpos estaban diseminados en el centro de detencin.

Estamos rastrillando el predio, es un lugar muy grande, hay plantos, ya encontramos muchos cuerpos pero no me extraara se hubiera ms, esto es una barbaridad, los cuerpos tienen las marcas de una crueldad sin lmites declar Uziel Castro, secretario de Justicia y Ciudadana de Roraima. Esta guerra entre el PCC y la Familia del Norte no puede ser contenida por una provincia, no tenemos los medios para enfrentar bandas con mucho dinero y armas.

Ante la llegada de familiares de los detenidos la Tropa de Choque de la Polica Militarizada intercept el camino de asfalto, teido de tierra roja, que lleva desde el centro de Boa Vista a la crcel de Monte Cristo donde en octubre de 2016 hubo otra matanza que costo la vida de al menos 10 personas. Para algunos funcionarios del gobierno provincial de Roraima esta carnicera puede estar conectada con lo ocurrido el domingo pasado en el Complejo Penitenciario Anicio Jobim, de Manaus, en el estado de Amazonas.

Hasta ayer a la noche an no se haba identificado a todas las vctimas fallecidas en la crcel Jobim de Manaus, que son entre 56 y 60 personas, mientras continuaban prfugos 109 presos. Se atribuye a esos presidiarios en fuga parte de los ms de 10 asesinatos ocurridos en la periferia de Manaus en la noche del mircoles, algunos de los cuales podran ser ajustes de cuentas.

Comercios y una universidad de Manaus cerraron sus puertas al anochecer de ayer ante el temor de ms ataques y asesinatos.

Mientras no hay una versin unnime sobre los crmenes del viernes en Roraima se da por seguro en Manaus los muertos pertenecen al PCC y sus victimarios son miembros de la Familia del Norte.

El ministro de Justicia Alexandre de Moraes convoc ayer a la prensa en Brasilia donde relativiz el pedido de fuerzas federales formulado por la gobernacin de Roraima y deslind toda responsabilidad federal con los hechos de sangre. Poco despus de la conferencia del funcionario de Temer el Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma Rousseff, solicit su renuncia. Tras los acontecimientos de Roraima y Amazonas se torn inviable la permanencia del ministro en su cargo, dijo el diputado petista Paulo Teixeira.

No slo el PT cuestion al gobierno, tambin hubo comentarios crticos sobre el sistema carcelario por parte del papa Francisco, Naciones Unidas y Amnista Internacional. La Orden de Abogados de Brasil inform ayer que analiza llevar el caso a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, la misma que hace un par de meses recibi una denuncia por el golpe contra la presidenta electa Dilma Rousseff.

Con una estructura disciplinada y vertical el PCC, surgido en el estado de San Pablo, es el crtel ms poderoso del pas. Bajo el comando del enigmtico Herbas Willian Camacho, alias Marcola, esa banda controla decenas de presidios en el sureste y sur brasileo, y ahora se propone conquistar La Ruta del Ro Salimoes, por el cual navegan los alijos de cocana procedentes de Colombia y Per.

Desde Manaus los cargamentos siguen por ro o avionetas hacia el litoral atlntico y de all embarcan a Europa o los grandes centros consumidores de San Pablo y Ro de Janeiro. Pero para hacerse de ese botn piscotrpico el PCC tendr que destronar a la Familia del Norte, que adems de detentar el control de varios presidios de la regin amaznica cuenta con la tolerancia, sino complicidad, de polticos, jueces y miembros del servicio penitenciario.

Para la mayora de los analistas los crmenes de Roraima, el viernes, y Amazonas, el domingo, son las batallas iniciales de una guerra que puede prolongarse por meses y extenderse al resto del pas.

Segn trascendi ayer hay un clima de tensin en algunos presidios de Ro de Janeiro, controlados por el Comando Vermelho, otra formacin irregular, que est en guerra con el PCC.

Buena parte de los columnistas, en general simpticos al gobierno, consideran que ste, que asumi el 31 de agosto, fue desbordado por una crisis que puede agravar su desgaste poltico prematuro.

Temer oscila entre la arrogancia y el autismo: luego de restarle importancia a los crmenes de Manaus el jueves finalmente toc el tema, al que defini como un accidente.

Ayer el ministro de Justicia Moraes replic a su jefe, cuando adems de descartar una contienda entre el PCC y la Familia del Norte, lleg a sugerir que los problemas en la Amazonia tienen algn punto de contacto con los refugiados de Venezuela. Moraes y el ministro de Defensa Ral Jungmann, que habl el jueves, son la lnea de frente del plan oficial para hacer de esta disputa entre mafias brasileas un pretexto para militarizar las fronteras bajo el pretexto de declarar la guerra al narcotrfico. En lnea con esa tesis que impregna la concepcin diplomtica de la administracin Temer, miembros del Ministerio Pblico Federal comentaron el jueves que la Familia del Norte negocia con las FARC colombianas.

