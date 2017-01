Trump afirma que acusar a Rusia de un hackeo es parte de una caza de brujas

El presidente electo, Donald Trump (Andrew Kelly / Reuters)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el intenso foco del Gobierno en la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, que habra inclinado la balanza a su favor, es una caza de brujas orquestada por sus adversarios.

En una entrevista con el New York Times, vuelve a mostrarse crtico con los anlisis realizados desde instancias gubernamentales, que unnimemente apuntan a Rusia. Trump sostiene que la atencin que se ha puesto desde el Gobierno es algo que no se ha hecho con hackeos de aos anteriores, insinuando que se debe a un inters oculto. As, Trump mantiene vivo su enfrentamiento con Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional a solo dos semanas de tomar posesin.

Por encima de todo, Trump destaca en el Times que las acusaciones a Rusia han tenido ms focos por haber sido contra los demcratas, a los que derrot en las elecciones del pasado noviembre. Asegur al Times que desde el Comit Nacional Demcrata (DNC), de la candidatura de Hillary Clinton, se han negado a dar acceso a sus servidores informticos al FBI despus de que fueran hackeados durante la campaa electoral, por lo que es imposible demostrarlo.

El Comit Nacional Demcrata no les deja ver los servidores. Cmo puedes estar seguro de que ha habido un ciberataque cuando ni siquiera has podido acceder a los servidores?, se pregunt el presidente electo, poniendo en cuestin que existiera hackeo alguno.

Atribuye el revuelo a una suerte de revancha poltica. Salieron muy mal parados de las elecciones. Gan ms condados que Ronald Reagan (...). Estn muy avergonzados. En cierta medida es una caza de brujas. Y estn enfocados en esto. Este viernes el magnate se reunir con altos cargos de inteligencia de la Administracin de Barack Obama para conocer las investigaciones sobre el ciberataque ruso en los comicios de noviembre.

El magnate afirma que en el pasado no se ha dado tanta importancia a hackeos que se habran lanzado desde China

Para Trump, se trata de una caza de brujas de sus adversarios porque hay otros pases, como China, que han lanzado en el pasado ataques informticos y robado la informacin de veinte millones de empleados pblicos y nadie habla de ello, asegura.

Dicho todo esto, no quiero que haya ningn pas que lance ciberataques contra el nuestro. Han hackeado la Casa Blanca. Han hackeado el Congreso. Somos la capital mundial del hackeo, aadi el magnate en la misma entrevista.

En este sentido, tambin ha tirado de pasado para desprestigiar a los servicios secretos y de inteligencia. Se han hecho un montn de errores en aos previos, sobre todo por los ataques del 11S y diciendo que la supuesta existencia de armas de destruccin masiva en Irak, que desencadenaron la guerra, fue uno de los mayores errores de todo el tiempo.

