Mascotas s, pobres no

El Telgrafo

Una vez terminadas las fiestas de la paz y del amor y la de feliz ao nuevo, quiero llamar la atencin de los fieles a los principios que profesan, sobre un hecho indignante, abrumador. Hace unos das, con los amigos del Qu Te Importa Motoclub, fuimos a desayunar en un restaurante de la plaza Foch, en Quito. Parqueamos nuestras naves y, lo que es frecuente, las personas se acercaron a verlas y hasta a fotografiarse con esos magnficos aparatos de precisin mecnica y ergonmica, veloces y de diseo escrupuloso.Entre los curiosos de las motos estaban los nios betuneros. Apegado a los sentimientos de solidaridad, humanidad y reciprocidad, los invit a desayunar. Escogieron sus desayunos, pagu y, al momento de ocupar la mesa, oh sorpresa, uno de los responsables del local prohibi a los nios sentarse y quedarse all entre los clientes respetables y bien presentados, de aquellos a quienes les molesta la pobreza y se sienten agraviados por tener que compartir con personas sin equitativas oportunidades sociales, econmicas y culturales.Record a una famosa de la farndula que deca que le encantaban los niitos de Biafra y Etiopa, pero que le molestaban los moscos revolotendolos. Esta enfermiza experiencia que vivenci coincidi con las discusiones que tenan lugar en la Asamblea, acerca del Cdigo Ambiental de Ecuador, el cual incluye normativas sobre el trato a los animales. El cdigo expresamente prohbe: provocarles maltrato, dao, muerte, abandono, hacinamiento, aislamiento, envenenamiento, publicacin de material que promueva la violencia y la zoofilia. Aunque no estoy de acuerdo, el cdigo contempla tambin la prohibicin de su uso para experimentacin (otra traba dogmtica ms que impedir el desarrollo cientfico nacional).Magnfico por los animales, pues en la historia de deshumanidad, discriminacin e hipocresa testa y religiosa que narro, en el momento que se prohiba sentarse a los nios empobrecidos por la injusticia social, se ergua intimidador un letrero de Pet friendly (amigable para mascotas). El colmo llega cuando dicen: Prefiero a las mascotas que a las personas.Mi irritacin desencaden un mal momento, repudio y desprecio a tal conducta. Nos marchamos de esa fonda y no he vuelto ms a sus mesas degradantes e impas. Debera existir alguna ley que sancione a dueos y administradores de sitios pblicos que se comportan de esta manera, sin embargo, lo que he visto como constante es ese comportamiento arribista y pequeo burgus en honor a los animales. Mascotas s, pobres no. Un excelente ao.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/mascotas-si-pobres-no