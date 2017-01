Baile de disfraces

La Cometa

El Da de Inocentes, que en el Ecuador forma parte del folclore, tiene lugar cada 28 de diciembre y se lleva a cabo con disfraces y bailes que hacen la delicia del pblico; esta vez, sin embargo, el Da de Inocentes habr de celebrarse exactamente hasta el 19 de febrero, fecha de nuestras elecciones presidenciales y parlamentarias. Hasta entonces tendremos danzas y mscaras en profusin incontrolable, para rer a mandbula batiente o tambin para llorar a mares, segn el nimo del pueblo, que es el nico inocente verdadero, e inocente por partida doble: porque cree que la fiesta va en serio o porque se da cuenta perfectamente que los actores y actrices de la farsa le quieren aplicar el pendejmetro sin compasin alguna.Helos ah danzando alegremente moralistas con rabo de paja, discurseadores con nariz ms larga que la de Pinocho, corruptos de ayer con escoba en mano para barrer el patio de la gestin pblica, represores de levantamientos indgenas bailando cachullapis con emblemticas cacicas, autores de feriados bancarios mostrndose como defensores del bolsillo de los pobres, destructores de manglares y de bosques convertidos en paladines ecolgicos, traficantes de la justicia enmascarados tras los derechos humanos; en fin, demagogos de toda laya imitando a Febres Cordero para ofrecer lo mismo que el llorn de Taura: Pan, techo y empleo.Los nombres de estos comediantes y payasos de circo barato? Pngalos usted, estimable ciudadano, si le acompaa algo de memoria y no sufre de ese mal ecuatoriano que es la amnesia colectiva. Sera una valiossima contribucin a la verdad y la sanidad poltica que usted le recordara a la juventud de hoy todo lo nefasto que fueron para el pas y la sociedad, en general, los gobiernos que manejaron el poder desde la cada del tibio rgimen nacionalista del general Rodrguez Lara hasta el ao 2006, quiz con la nica excepcin de la presidencia de Jaime Rolds Aguilera, el joven mandatario asesinado en la siniestra conjura de la CIA, la derecha nacional e internacional, y ciertos mandos militares domesticados por amos extranjeros.Si la ciudadana ecuatoriana hiciera el recuento mental de esta turbia historia de ms de tres dcadas, no habra tantos indecisos para las elecciones de febrero y ni un solo voto recibiran los autores de este prolongado Da de los Inocentes, este gigantesco baile de mscaras, animado y aplaudido por los grandes medios privados y las redes sociales manejadas desde las sombras por intereses poderosos, en que brilla el oro del soborno imperial y el manejo impune de los parasos fiscales.Lo dicho aqu no significa tratar de ocultar los aspectos negativos o censurables del gobierno de la Revolucin Ciudadana, pero hay que poner las cosas en su sitio: la corrupcin en el manejo del petrleo ecuatoriano viene desde siempre, y en cuanto a los sobornos de la Odebrecht sera una obra de grande beneficio nacional que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos diera los nombres de los corruptos sobornados en el perodo 2007/20l6 dirigido por el presidente Rafael Correa, pero tambin de aquellos sobornados desde que la Odebrecht se instal aqu bajo el gobierno socialcristiano.Blog del autor: http://galarzajaime.blogspot.com.ar