El malestar mexicano y las revueltas populares

Vivimos tiempos histricos. Los actos recientes de los que somos testigos son muestra de una crisis profunda del modelo econmico de vida social que se nos ha impuesto a los mexicanos ya durante ms de 30 aos. De lo que suceda en estas semanas se abrir una ventana de esperanza o la imposicin de ms medidas que privatizan la vida (agua, biodiversidad, etc.) y que generan beneficios solo para el 1% de la poblacin, en un entorno de libertades restringidas y voto popular controlado.Lo cierto es que el malestar mexicano recorre los estados del Norte del pas, se profundiza en el Centro y desliza su irrupcin hacia el siempre combativo Sur. Los actores son heterogneos desde campesinos endeudados e inundados de transgnicos en el Norte que se rebelan con fuerza, hasta jvenes a los cuales el neoliberalismo cerro el futuro que solo ven en el saqueo a las cadenas privadas corruptas acumuladoras de grandes ganancias (Elektra, Soriana, etc.) un espacio de venganza social.Lo cierto es que la dimensin del asunto impresiona. Si fue provocado desde el gobierno pues claramente se sali de las manos.En muchas partes del pas los enfrentamientos con la polica han ocasionado levantamiento populares, como es el caso de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde miles de personas hicieron retroceder a la polica, situacin similar vivi la costa de Chiapas y se presenta ya en lugares como Jalisco y Michoacan. Y en algo totalmente inaudito la toma de los palacios de gobierno en los estados de Nuevo Len y en Aguascalientes. Los cierres fronterizos con Estados Unidos y con Guatemala y la interrupcin de salidas de autobuses hacia el Norte del pas.Se reportan adems el saqueo de ms de 370 tiendas departamentales -de diferentes cadenas comerciales del gran capital- y la afectacin a ms de 900 pequeos negocios a lo largo del pas, ya casi la cifra detenidos alcanza el millar de personas y se reportan ya 4 muertos por las protestas contra el gasolinazo. Textos saldrn en adelante a analizar las revueltas urbanas en el siglo XXI del Mxico neoliberal. Porque en unos estados fueron ms fuertes y en otros no?,Qu papel jugaron los diferentes actores tanto sociales como polticos en estos hechos que estamos viviendo?Cual es el papel del gobierno de los Estados Unidos ante esta situacin?Que tan dividas se encuentran las elites que gobiernan actualmente Mxico? Qu papel jugaron diferentes movimientos de izquierda como MORENA, el EZLN-CNI, etc.?, qu tantos logros o retrocesos se tuvieron?, son algunas de las cuestiones que se buscarn contestar.Mientras tanto quiero recordar que las rebeliones en los mundos agrarios fueron posibles en diferentes momentos cuando las medidas de los poderosos afectaban fundamentalmente la vida campesina y agraria, as fue de la Revolucin de Independencia, la guerra de Reforma, la Revolucin Mexicana y el levantamiento zapatista de 1994.Barrington Moore en su libro sobre los Orgenes sociales de la dictadura y la democracia, seala claramente que los campesinos tendan ms a levantarse en el viejo continente, conforme la expansin del capitalismo comercial iba minando los arraigados modos de vida agraria, esta fue la constante sobre la que giraron los grandes procesos socio-histricos instituyentes del Mxico actual.John Tutino por su parte, explica los procesos de insurreccin y violencia a travs de cuatro variables que ayudan a explicar los cambios sociales complejos. La primera, son las. Las otras tres son ms cualitativas, laEstas cuatro variables pueden ayudarnos a explicar lo que sucede en Mxico en estos momentos. Sobre lasen Mxico se constata que han cado enormemente en los ltimos 30 aos, ms de la mitad de la poblacin se encuentra en la pobreza y a ello se suma un nivel despojo salarial sin precedentes.A ello se suma que laentendida como la capacidad de la gente para producir lo que necesita se ha visto disminuida de manera creciente por las amplias importaciones de alimentos que se han introducido a Mxico con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte y el dominio agro-alimentario oligoplico por cadenas tipo Walmart, Soriana y dems, que cada vez mandan ms a la quiebra a campesinos y productores agrcolas y a sectores urbanos que enfrentan sus polticas de precios.La, por su parte, es confiar en alcanzar la subsistencia a lo largo de un tiempo, eso se ha visto fuertemente reducido en Mxico, ya que no slo nuestro pas posee unos de los salarios ms bajos de Amrica Latina (el salario mnimo en Mxico ya es mucho menor que el de Guatemala, Nicaragua, Panam, Costa Rica, entre otros) lo cual no permite a la gente adquirir la canasta bsica alimentaria, como bien documenta Centro de Anlisis Multidisciplinario de la Facultad de Economia de la UNAM.En cuanto a laque es escoger entre diferentes opciones para obtener la subsistencia. Pues la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos con el impulso de Videgaray y de EPN- cierra una de las alternativas ms importantes para los mexicanos para reproducirse materialmente. A ello se suman los crecientes feminicidios, la inseguridad, el despojo territorial con proyectos mineros, agro-hidro-energticos y las zonas econmicas especiales como punta de lanza de la clase capitalista trasnacional.En sntesis, Mxico vive una crisis excepcional, donde como bien plantea Cesar Enrique Pineda, veremos si la revuelta se convierte en rebelin en este pas. Mientras tanto, hay un empeoramiento enorme de la calidad de vida de los mexicanos con una perdida de derechos sociales y econmicos fundamentales, a ello se suma la perdida de autonoma para abastecerse y no hay que lo compense, pues existe enojo. Sumen la ausencia de seguridad en el futuro y lo difcil de la movilidad y estamos prontos a un nuevo proceso instituyente en el pas.

