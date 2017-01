Una bendicin encubierta?

La presidencia de Trump podra ser mejor para Palestina

Israel est aturdido. El 20 de enero es como otro da de Navidad y Donald Trump es el jovial y anciano Santa Claus cargado de regalos. La suerte est echada ya que el presidente electo Trump ha nombrado embajador estadounidense en Israel a un extremista, David Friedman, que pretende trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusaln y apoya la expansin de las ilegales colonias que ya han seccionado el futuro Estado palestino en bantustanes como los que haba en Sudfrica.

As pues, debe ser extrao, si no totalmente provocativo, sugerir que una presidencia de Trump podra ser el golpe de gracia que necesitan los palestinos y, de hecho, todo Oriente Prximo para liberarse del peso de una poltica exterior estadounidense autoritaria, arrogante e intil que dura dcadas.

Sin lugar a dudas una presidencia de Donald Trump es a todas luces terrible para los palestinos a corto plazo. Este hombre ni siquiera trata de mostrar una cierta imparcialidad o un pice de equilibrio a la hora de abordar el conflicto ms prolongado y delicado de Oriente Prximo.

Segn el flujo aparentemente infinito de sus tweets, Trump cuenta los das para poder demostrar a los dirigentes israeles lo proisrael que va a ser su gobierno. Poco despus de que Estados Unidos se abstuviera en la votacin de la resolucin 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba las ilegales colonias de Israel el pasado 23 de diciembre el presidente electo tweete: Por lo que se refiere a las Naciones Unidas, las cosas sern diferentes a partir del 20 de enero.

Trump recurri una vez ms a Twitter poco despus de que el Secretario de Estado estadounidense John Kerry pronunciara un importante discurso sobre el conflicto israelo-palestino en el que reprendi a Israel por poner en peligro la solucin de los dos Estados y calific al actual gobierno de Benjamin Netanyahu del gobierno ms de derecha de la historia de Israel.

Trump pidi a Israel en su rplica que se mantuviera firme hasta su toma de posesin el 20 de enero. Los dirigentes israeles tambin esperan la llegada de esta fecha en la que personas como Naftali Bennett, presidente del extremista Jewish Home Party [Partido del Hogar Judo] esperan reiniciar las relaciones entre Israel y Estados Unidos una vez que Trump se presidente.

Adems, Bennett, que tambin es ministro de Educacin de Israel, declar a un periodista el pasado mes de noviembre que tenemos la oportunidad de reiniciar la estructura por todo Oriente Prximo. Tenemos que aprovechar la oportunidad y actuar al respecto.

Una de las oportunidades inminentes que presenta la presidencia de Trump es que la era del Estado palestino ha terminado.

Kerry, por supuesto, est en lo cierto: el actual gobierno israel es el gobierno ms de derecha y extremo, una tendencia que no va a cambiar en un futuro inmediato ya que es un fiel reflejo del estado de nimo poltico y social en el pas.

Vean la respuesta de Bennett al discurso de Kerry: Kerry me cit tres veces, annimamente, en su discurso para demostrar que nos oponemos al Estado palestino, as que permtanme decirlo explcitamente: s. Si est en mi mano, no estableceremos otro Estado terrorista en el centro de nuestro pas.

A la reafirmacin de Kerry de que Jerusaln debe ser la capital tanto de Israel como de Palestina, Bennett respondi: Jerusaln ha sido la capital juda durante 3.000 aos. Est en la Biblia, branla y lanlo.

El dominio del fanatismo religioso en la poltica israel es irreversible, al menos en un futuro inmediato. Aunque en el pasado los polticos judos laicos utilizaban los conceptos religiosos para atraer a los judos religiosos a cambio de sus votos y para poblar las ilegales colonias, los grupos religiosos son los que ahora marcan la pauta de la poltica israel dominante.

As pues, cmo podra beneficiar esto de alguna manera a los palestinos? Dicho de manera simple: [debido a la] claridad.

Desde que funcionarios medios estadounidenses accedieron a reunirse con una delegacin de la Organizacin para la Liberacin de Palestina (OLP) en Tnez a finales de la dcada de 1980 Estados Unidos ha elegido el camino ms desconcertante para la paz.

Poco despus de que un poco convencido Estados Unidos comprometiera a la OLP (una vez que esta hubo de salvar muchos obstculos polticos para recibir el visto bueno de Estados Unidos), se dej solo a Estados Unidos para establecer qu implicaba la paz entre Israel y sus vecinos palestinos y rabes.

La Casa Blanca estableci los parmetros del proceso de paz, acorral a los rabes en muchas ocasiones para que dieran su aprobacin a cualquier visin de la paz que Estados Unidos considerara adecuada y dividi a los rabes en moderados y radicales basndose nicamente a cmo determinado pas perciba los dictados de paz estadounidenses en la zona.

Sin mandato alguno Estados Unidos se autonombr honesto negociador de la paz, pero lo ha hecho todo mal con el fin de poner en peligro la realizacin de los mismos parmetros que estableci para lograr la supuesta paz. Aunque lleg a calificar de obstculo para la paz la construccin de las ilegales colonias de Israel, Washington financi las colonias y al ejrcito de ocupacin encargado de proteger esas entidades ilegales, pidi medidas para crear confianza mientras que al mismo tiempo financiaba al ejrcito israel y justificaba las guerras de Israel en Gaza y su excesiva violencia en los ocupados Cisjordania y Jerusaln.

En otras palabras, durante dcadas Estados Unidos ha hecho exactamente lo contrario de lo que predicaba pblicamente.

Actualmente es evidente la esquizofrenia poltica de Estados Unidos. Aunque Obama os cometer algo atroz en diciembre (como abstenerse en la votacin de una resolucin que exiga a Israel detener sus ilegales colonias en Cisjordania) solo unas semanas antes haba entregado a Israel el mayor acuerdo de ayuda militar de la historia.

El apoyo ciego de Estados Unidos a Israel a lo largo de los aos ha aumentado las expectativas de este ltimo hasta el punto de que ahora anticipa el apoyo estadounidense para continuar, an cuando Israel est gobernado por extremistas que desestabilizan an ms una regin que es ya frgil e inestable.

Segn la lgica israel estas expectativas son bastante razonables. Estados Unidos ha servido para hacer posible la beligerancia poltica y militar de Israel al tiempo que pacificaba a los palestinos y rabes con promesas vacas, a veces con amenazas, con ddivas o meras palabras. De hecho, se pacific debidamente a los llamados palestinos moderados, las personas como Mahmoud Abbas y su Autoridad Palestina, ya que obtuvieron la parafernalia del poder, unido al visto bueno estadounidense, mientras permitan a Israel conquistar lo que quedaba de Palestina.

Pero, en efecto, esta era ha terminado. Aunque Estados Unidos seguir haciendo posible la intransigencia de Israel, es probable que una presidencia de Trump vea desaparecer totalmente la ambigedad de Washington.

Lo malo ya no ser lo bueno, lo equivocado no es lo correcto y el belicismo no es el establecimiento de la paz. De hecho, Trump esta dispuesto a mostrar lo que realmente es y ha sido durante dcadas la poltica exterior estadounidense. Es probable que su presidencia haga que todas las partes tengan que elegir claramente dnde estn respecto a la paz, la justicia y los derechos humanos.

Los palestinos tambin tendrn que elegir: afrontar con un frente unido una realidad que dura ya dcadas o situarse al lado de aquellos que pretenden reiniciar el futuro de Oriente Prximo basndose en una oscura interpretacin de las profecas bblicas.

nase al debate en Facebook

Dr. Ramzy Baroud lleva 20 aos escribiendo sobre Oriente Prximo. Es un columnista internacional, asesor de medios de comunicacin, autor de varios libros y cofundador de PalestineChronicle.com. Su ltimo libro es My Father Was a Freedom Fighter: Gazas Untold Story (Pluto Press, London). Su pgina web es ramzybaroud.net

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/01/06/a-blessing-in-disguise-the-trump-presidency-may-be-better-for-palestine/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.