Comunicacin con el Acampe en el Bolsn: hablamos con Benjamn

"Somos integrantes del pueblo que defendemos el agua para generaciones futuras"

B.: El motivo principal es la defensa del agua y del territorio. En este lugar se quiere hacer un loteo sobre un reservorio de agua que alimenta a toda la zona de El Bolsn (Ro Negro). Este reservorio es una fuente en la cual se acumula agua va ocenica, porque va del Ocano Pacfico al Atlntico. En este lugar se est tratando de hacer un loteo privado por una empresa que corresponde al Lago Escondido, para hacer una ciudad en la reserva de la cuenca del Malln Ahogado.

Hay muchas irregularidades en la venta de las tierras y tambin en la concesin, por todo eso se genera esta presin de parte del pueblo. Ac no hay banderas polticas ni partidarias, somos integrantes del pueblo que defendemos el agua para generaciones futuras.

M.H.: Ese loteo a quin se supone que favorecera?

B.: A John Lewis* que es un britnico multimillonario que con sus acomodos polticos est haciendo un tendido ilegal de un cable para brindarle energa al Bolsn. Todas estas son acciones totalmente truchas y nicamente favorecen a capitales extranjeros.

El loteo lo quieren hacer en el reservorio de agua de la gente de Malln Ahogado que depende del agua para abastecer la ruralidad, estas personas estn a cargo de campos que tienen que ser regados, animales que necesitan tomar agua y ni hablar del agua que va a bajar para todo el valle de El Bolsn e incluso Lago Puelo de donde sale hacia el Ocano Pacfico en el lmite con Chile.

Haran esto por una cuestin econmica, por elegir un lugar para hacer un pueblo paralelo a El Bolsn, generaran un lugar que le quitara el turismo a El Bolsn que quedara como un pueblo secundario.

M.H.: Ustedes tienen previsto para el sbado una marcha contra el loteo en Pampa de Luden. Cules son las demandas y quienes la convocan?

B.: Se est demandando que se devuelvan las tierras a la provincia de Ro Negro porque fueron adjudicadas de manera fraudulenta y tambin que se deje de presionar a la gente que est actuando en esta marcha. La convocatoria es para el 7 de enero, concentramos a partir de las 18:00 en el Mural de Otoo en la Plaza Pagano, desde all va a marchar la columna hasta la interseccin de Juez Hernndez y Sarmiento en la cual se va a acoplar otra columna en apoyo que es la de la diversidad. Desde all se va a marchar conjuntamente hasta el Club Andino Piltriquitrn en el que se va a hacer una sentada para manifestarle a las autoridades que no tenemos apuro para resolver este conflicto as que nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para seguir juntndonos con la gente del pueblo para tomar acciones en contra de este loteo y otras medidas irregulares.

Desde la sentada vamos a marchar en direccin a la zona del acampe donde se va a realizar un abrazo de apoyo a los chicos que estn all y desde ah la columna de la diversidad va a tomar la cabecera y va a marchar hacia el escenario donde a las 21:00 habr un recital y show en vivo para continuar con esta serie de reclamos y visibilizar la propuesta, tambin para que la gente de la diversidad se sienta apoyada por el pueblo en su reclamo.

Esta marcha se realiza sin banderas polticas partidarias, somos todos vecinos que luchamos en pos del bien comn, porque el agua no se vende y porque la Pampa de Luden no se va a vender porque estamos unidos y fortalecindonos da a da entre los vecinos desde el cario y el respeto por las decisiones del pueblo.

Nota:

* En una sesin extraordinaria el 16 de diciembre, a puertas cerradas y con vallado policial, el Concejo Deliberante ratific el acuerdo del intendente, Bruno Pogliano, con la empresa Laderas -de la que fue contador antes de asumir el Ejecutivo Municipal- para avanzar con el loteo y el emprendimiento inmobiliario sobre 750 hectreas que se encuentran en la reserva Cumbreras de Malln Ahogado. El voto positivo de tres concejales del oficialismo (Juntos Somos Ro Negro) y dos de la UCR le dio cauce a las pretensiones de la empresa, desconociendo la orden del Superior Tribunal de Justicia de Ro Negro que impide realizar el loteo en esas tierras.

Una multitud se autoconvoc para repudiar el acuerdo ilegal entre el Municipio y Laderas. Terminada la sesin, los vecinos intentaron ocupar el edificio municipal pero fueron desalojados por la polica con gases lacrimgenos.

El loteo, adems de extranjerizar la propiedad de las tierras, deja en manos privadas una reserva de agua de la que dependen 1.500 familias. Al da siguiente de la sesin, una marcha de 5.000 personas -en un pueblo de 20.000- volvi a manifestar el No al loteo y exigieron la impugnacin de la sesin del Concejo Deliberante. Ante un panorama de complicidades poltico-empresariales, violencia policial hacia los vecinos, sumado al uso de mtodos mafiosos como las amenazas a asamblestas y a medios de comunicacin alternativos, surgi un acampe popular sobre la avenida principal de El Bolsn, a 200 metros de la Feria de Artesanos.

En la Plaza del Acampe, los vecinos reciben a todos los interesados en informarse, organizan charlas y actividades culturales. Desde todas partes comenzaron a llegar apoyos solidarios, entre otros, el msico Raly Barrionuevo ofreci un recital abierto en el lugar.

El proyecto inmobiliario de Laderas est ligado a Joseph Lewis, el multimillonario ingls amigo de Mauricio Macri, aunque cuida que su nombre no aparezca. Consiste en una villa turstica privada de enormes dimensiones al pie del cerro Perito Moreno. La propuesta original contemplaba ms de 1.000 lotes para un country, canchas de golf y de polo, y un lago artificial, pero a causa del rechazo masivo de la poblacin el intendente realiz algunos cambios y apur la aprobacin del proyecto: 315 lotes en lugar de 1.000, sin cancha de golf y en una locacin diferente a la original.

La villa privada se realizara sobre una reserva municipal dentro del paraje Malln Ahogado, donde se hallan las nacientes de agua. Por all pasa el cao maestro que alimenta a todos los canales de riego. Esta es una de las principales preocupaciones de la poblacin del Malln, en su mayora pequeos campesinos y artesanos. Adems, las tierras pretendidas lindan con la reserva de bisfera binacional Ro Azul Lago Escondido, rea en la que contina avanzando Joe Lewis con sus desarrollos tursticos de elite.

Mediante una maniobra fraudulenta, la empresa Laderas compr las tierras que hasta el ao 2010 eran fiscales. No es difcil rastrear a Lewis en estas maniobras. La compra ilegal figura a nombre de Maximiliano Massa, cuado de Nicols Van Ditmar, representante de Lewis en la Patagonia. La Provincia vendi las tierras a 69 pesos la hectrea, precio promocional para las familias campesinas promovido por la ley 279. Laderas us a la pobladora Mirta Soria como puente para que las tierras figuren primero a su nombre y luego se las transfiera a la empresa. Una operacin absolutamente ilegal, adems de una defraudacin fiscal. Ahora el valor de la hectrea loteada ser de por lo menos un milln de pesos.

El magnate que hosped a Macri

Joe Lewis posee una de las fortunas ms grandes del mundo. Dirige la multinacional Tavistock, posee propiedades de lujo y reas naturales en distintos pases. Es accionista mayoritario de Pampa Energa, por ende, es uno de los dueos de Edenor. Se benefici recientemente con la quita de deudas que el gobierno le otorg a empresas de energa. Mauricio Macri le perdon $1.229 millones de pesos. Lewis tambin es dueo de un aeropuerto privado en Sierra Grande (Ro Negro) y una estancia de 14.000 hectreas cerca de El Bolsn y de la frontera con Chile, que rodea y cierra el paso al Lago Escondido.

Lewis mont una represa hidroelctrica en el Ro Escondido y planea vender energa elctrica a El Bolsn. Para ello tambin consigui beneficios del gobierno nacional. Es decir, la poblacin deber pagar por la energa que Lewis generar con la apropiacin ilegal de los recursos hdricos.

Ya no se sabe cunta tierra tiene Lewis porque sigue avanzando, comprando a nombre de testaferros, cerrando caminos, ahora amparado tambin por el Decreto de Macri 820/2016 que da manos libres a la extranjerizacin de tierras. Pero el atropello y el despojo a la poblacin, el desprecio a la voluntad popular, han generado en la comarca andina un crecimiento de la organizacin social en defensa de los bienes naturales.

Fuentes: El Destape, El Furgn-Revista Mascar, Resumen Latinoamericano.

