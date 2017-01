Quin necesita la basura en el periodismo? Sobre Eduardo Inda y la mentira

Pblico.es

El fillogo alemn Viktor Klemperer nos dej un libro escalofriante acerca de cmo el nazismo convirti la lengua alemana en propaganda de guerra. Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen (1947) repasa, como un diario de notas, la banalizacin del lenguaje y de las formas en los momentos previos al auge de los nazis. Registrando ese giro en mercados e instituciones, en la radio y en los carteles, vea que la falta de respeto a las ideas alternativas implicaba una voluntad exclusiva de arrastrar al fango al adversario para que, una vez all, sus ideas no valieran nada. El siguiente paso estaba servido: cuando tus ideas no valen nada, ests a un paso de que venga alguien a decir que t tampoco vales nada. Pas lo mismo en Espaa, donde ser declarado antiespaol te llevaba a una fosa comn, donde te podan fusilar por no ir a misa, haber votado a partidos de izquierda durante la Repblica o ser homosexual. Porque todas esas cosas eran contrarias a la nacin espaola, que era un instrumento de Dios, eterna y en lucha contra los herejes.

Desde que la irrupcin de Podemos en el panorama poltico espaol ya era un hecho, el nivel de debate televisivo con personas de esta formacin ha cobrado repetidas veces tintes que, desgraciadamente, recuerdan esa poca. Y est manchando la democracia espaola. La discusin en los programas donde est el periodista Eduardo Inda estn alcanzando un patetismo y unas formas que en la academia se explican como telebasura. No hay posibilidad de sentarse en los plats a donde est invitado este personaje con pocos escrpulos sin que el debate se convierta en un vertedero. Anoche, un catedratico de economa respetado mundialmente tuvo que abandonar La Sexta Noche y el conductor, faltando a la verdad, dijo que era la primera vez que eso ocurra. Ya vamos siendo muchos los que nos negamos a ir a determinados programas si est este sucedneo de periodista. Somos ya muchos los que nos sentimos expulsados de La sexta noche por culpa del mal hacer de Inda.

Es verdad que si un bilogo serio se sienta a debatir con un creacionista que est convencido de la teora de la costilla de Adn, difcilmente podr salir limpio, pero la solucin no es dejar esos espacios para que los ocupen gentes sin escrpulos. Algo est fallando en el formato. Los periodistas operan como tertulianos, de manera que la persona a la que se ha invitado como entrevistada se ve obligada a responder a opiniones desinformadas de periodistas que actan como si fueran ellos los entrevistados, eso s, sin rendir cuentas. Hace unas semanas, Carolina Bescansa, de Podemos, pidi explicaciones a Inda por su condicin de maltratador (no pagar la pensin a su mujer e hijos) y el conductor decidi que eso era un asunto personal que no se deba tratar. Esos periodistas sin escrpulos obtienen licencia para matar. Y que la verdad no estropee una buena ejecucin en la plaza mayor de las televisiones. Paga la democracia.

La informacin es un bien pblico que se suministra privadamente. Pero esa condicin privada no autoriza cualquier comportamiento. Un periodista que miente a sabiendas que miente es como un mdico que se presta a poner su conocimiento al servicio de asuntos ilegales. A quin le interesa que estos personajes pululen por las televisiones? Se ha demostrado que Inda miente a sabiendas (por ejemplo, falsificando facturas para colocar titulares contra Podemos), se ha reunido con Comisarios de polica que, igualmente han falsificado informacin, se ofrece como propagandista para hacer pblicas mentiras en tiempos electorales o, invariablemente, siembra basura con el nico fin de desprestigiar a Podemos. Es una persona con pocos escrpulos, como se demuestra, adems, por sus comportamientos privados. Qu democracia es la nuestra que hace que alguien de esta calaa tenga espacio privilegiado en los medios espaoles?

La banalizacin de la informacin, el intento de envilecimiento de los que opinan de determinada manera, la persecucin de Podemos, el insulto a personas de trayectoria acadmica irreprochable, el machismo, la falta de cortesa, el derecho a mentir son asuntos que explican por qu ganan los Trump y dan cuenta del auge de la extrema derecha. Los que leen esas informaciones aun sabiendo que no son verdad -slo porque atienden sus gustos polticos- son los mismos que terminan orinndose en la democracia. En los aos treinta, el periodismo mercenario termin ponindose al servicio del fascismo. Sabemos que el incendio del Reichstag fue obra de los nazis pero al da siguiente los peridicos salieron acusando a los comunistas. Se imaginan ustedes qu periodistas saldra en Espaa haciendo esa tarea encargada por los nazis?

En la Alemania de Hitler, esos periodistas mercenarios chantajeaban con sus informaciones. Tenan sus redes de delatores, investigadores privados, gente sin moral alguna, buscando secretos de particulares, polticos y empresarios, para despus cobrar por el simple hecho de no ser publicados. Esas pantallas periodsticas chantajeaban de manera recurrente a grandes empresas, que pagaban por ahorrarse salir en los medios. Este comportamiento mafioso convirti a ese periodismo de amenaza en un gran negocio del que, a menudo, formaban parte jerarcas nazis. La extrema derecha siempre -siempre- se forra.

Las derivaciones de la prensa en Espaa ha llevado a la crcel a Miguel Bernad, Presidente de la agrupacin de extrema derecha Manos Limpias. La relacin entre Manos Limpias, la UDEF y el falso Informe PISA contra Pablo Iglesias sali a relucir incluso en el juicio en marcha. Aquella falsa informacin ocup, por supuesto, unas cuantas portadas del peridico de Inda. Fue este mismo periodista quien afirm: sigo pensando, y a lo mejor me equivoco, que Miguel Bernad es un hombre honrado. Un buen periodismo de investigacin debiera dar cuenta en Espaa del falso periodismo de investigacin. Para que la prensa en Espaa no siga aquellos derroteros. Y si hay empresarios extorsionados, es un buen momento para que hagan sus denuncias.

Volvemos a la pregunta por qu se est permitiendo que ese periodismo basura llene de estiercol el debate poltico en Espaa?

Fuente: http://www.comiendotierra.es/2017/01/08/quien-necesita-la-basura-en-el-periodismo-sobre-eduardo-inda-y-la-mentira/