La abuela de Vic

Bez

Yo la vi. Una anciana bien conservada, segura de s misma. De esas personas que tienen razn desde que nacieron, y que eran nacionalistas catalanes ya en el vientre de su madre e independentistas an antes de hacer la primera comunin. Lo lleva, o eso cree ella, en la sangre.

En una sociedad ms permeable que la nuestra y por tanto con mayor sentido del humor, el gesto de la abuela de Vic dara para ms chistes que una reunin de borrachos. A la abuela de Vic se le ha ocurrido regalarle a su nieto desconozco la edad del churumbel- un farolillo con la estelada, la bandera de todo radical independentista posmoderno.

El efecto fue tan fulminante que hasta las fuerzas ms radicales del independentismo consideraron este gesto como lo que es, una manifestacin de neofascismo que trata de romper una de las tradiciones ms hermosas e inocuas de una sociedad como la nuestra; la ilusin de los nios ante un hermoso engao.

Los Reyes Magos es la nica mentira social que ningn adulto sera capaz de desvelar sin adquirir la categora de canalla. Los Reyes Magos, son unos republicanos buenos que en una sociedad srdida y difcil suministraban dosis ingentes de ilusin. Pedas una bicicleta y te traan unos calcetines; escribas tu deseo de un baln y apareca una coleccin de lapiceros de colores marca Alpino. Pero lo aceptabas sin acritud, porque era un regalo y porque ramos tantos los nios en aquella Espaa que se conceda la amnista por una noche, que un error, por grande que fuera, se perdonaba.

Abuela bruja

Viv, como tantos, el franquismo ms brutal y a nadie se le ocurri regalar banderitas roja y gualda, ni cangrejos de falange, ni disfraces de balilla, a la italiana. Y ahora viene una bruja, impune ante la libertad que le consiguieron los dems, y quiere que su nieto se vuelva un neofascista de la independencia en ocasin tan sealada como la Cabalgata de los Reyes Magos. Esa vieja pendenjo debera aspirar a un asilo y a seguir rezando rosarios, como hizo toda su vida, y si es posible con el nieto haciendo de segunda voz.

Gente como ella son los que despus se excusan diciendo, yo nunca hice nada malo, fui una abuela modelo amante de mis nietos. Eso s, imbuyndoles las ideas para que fueran patriotas y supieran diferenciar a uno de los nuestros, sobre la canalla que invadi nuestro pas, y que tan rico hizo a nuestro abuelo, pero nos quitaron las esencias!

Cuando se politiza la cotidiano, entramos en el terreno de la dictadura, del dogma, de las diferencias. Ah se demuestra que no todos somos iguales, porque hay la intencin de no serlo. Convertir el gesto gozoso de una Cabalgata con unos Reyes Magos de pega, en un acto de militancia, significa que ya no hay espacio para el humor ni para la ilusin. Bastara relatar, hacer una leve crnica, de lo que eran aquellas humildes sesiones de Reyes Magos de antao comparadas a estas anodinas reuniones de nios solos, que juegan solos y que ni siquiera suean solos, porque se limitan a abrir cajas y sentarse a teclear hasta que les ardan los dedos y descubran que hay una mquina mucho ms sofisticada que habrn que pedir a los Reyes el ao que viene.

El papel de ciudadanos

La abuela de Vic es un resto del basurero de la historia. Algn da el nieto se quedar perplejo, como a quien le han regalado un encaje de bolillos para que dispare perdigones cuando se aburra. Una paradoja para fanticos de ayer, de hoy y ay, posiblemente de maana mientras les d el aliento! Morirn quejndose y confiarn en que el nieto logre lo que todo su fanatismo y su cobarda fueron incapaces de exhibir cuando eso tena un valor y no un festejo para payasos con fronteras. Habra de crearse un asilo para ancianos frustrados por la poltica, porque los otros, que no tuvieron suerte en la vida, siempre tendrn a su favor la dignidad de no envenenar a nadie y asumir su papel de ciudadanos con escasa fortuna.

Fuente: http://www.bez.es/246101603/La-abuela-de-Vic.html