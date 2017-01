La California de Steinbeck existe todava

Contexto y Accin

-foto de Dorothea Lange.Es sabido que la Historia tiende a repetirse, y no son pocos los factores de la Gran Recesin que traen reminiscencias de la Gran Depresin. Evocar esa poca implica, necesariamente, evocar el sufrimiento de quienes la vivieron. Y pensar en la literatura estadounidense de aquellos miserables aos treinta lleva, inevitablemente, a pensar en John Steinbeck (1902-1968), el autor de, si bien su legado de aquella dcada va ms all de ese ttulo.

Nacido en 1902 en Salinas, en la regin de la costa central de California y una de las zonas agrcolas ms productivas del pas, Steinbeck conoca muy de cerca la realidad que se viva en el campo en uno de los momentos ms crticos para el pas y para su Estado natal: la gran migracin de agricultores del centro del territorio (Oklahoma, sobre todo, pero tambin Kansas y Texas) hacia la costa Oeste, principalmente California, empujados por el Dust Bowl (cuenco de polvo), una combinacin de sequa persistente y suelo erosionado que haca imposible conseguir que brotara vida de l.

Con una poblacin de 150.000 personas, un lunes cualquiera de finales de octubre, Salinas parece un pueblo fantasma. La industria agrcola, en sus distintos mbitos y fases, sigue siendo el principal motor econmico del valle del mismo nombre que, no en vano, sus promotores bautizaron como la ensaladera del mundo, por su produccin de lechuga, tomates, brcoli, alcachofas (Castroville dice ser el centro mundial de la alcachofa), apio y uvas, entre otras.

Lo cierto es que, prcticamente, las razones que te pueden llevar a Salinas se reducen a dos: alguna actividad relacionada con la agricultura o John Steinbeck, ya que ah se encuentra el Centro Nacional consagrado a su obra y figura, as como la casa familiar, que actualmente se conserva como restaurante y tienda de recuerdos. No es menos cierto, por otra parte, que a pesar de que cuesta cruzarse con un alma en la calle principal, la actitud hacia el visitante es abierta, cordial y desenfadada, como suele ser costumbre en California.

Compromiso social

En lucha incierta, publicada en 1936, fue su primera obra socialmente comprometida. El libro explica la organizacin de un grupo de recolectores de manzanas en California que se organizan para protestar por los sueldos y las infames condiciones laborales en una poca en la que imperaba la ley de los vigilantes (grupos de vigilancia privados organizados) y en la que la huelga poda costar la vida a los trabajadores.

Esta obra cuya adaptacin cinematogrfica, dirigida y protagonizada por James Franco, se present en la ltima edicin del Festival de Cine de Venecia le vali para recibir el encargo de escribir para The San Francisco News una serie de artculos sobre los campos de migrantes y sus condiciones laborales en California. Los artculos fueron recogidos en un volumen.

Si bien en castellano fue traducido como Los vagabundos de la cosecha (Libros del Asteroide, 2014), el ttulo original es The Harvest Gypsies (los gitanos de la cosecha). Steinbeck explica en una carta a Tom Collins, el gerente de uno de los campos del Estado prcticamente los nicos que ofrecan unas condiciones de vida dignas y no enajenantes que le ayud a recorrer los diferentes enclaves, que se disculpaba si ofenda a alguien por utilizar este ttulo, segn recoge Susan Shillinglaw, catedrtica de Ingls en la Universidad Estatal de San Jos y autora de A Journey into Steinbecks California. Me pareci una irona que se obligara a gente as a vivir la vida de los gitanos, explica el autor.

Steinbeck describa en esta serie de seis artculos las vidas de los rostros que fotografi Dorothea Lange (1) Aunque quizs eran otras personas, la biografa y geografa del sufrimiento eran similares: enajenacin del individuo, agresividad de los vigilantes, discriminacin, hostilidad, hacinamiento, condiciones sanitarias y laborales psimas, la necesidad de moverse rpidamente para poder llegar a trabajar en todas las recolecciones posibles.

En el mejor de los casos, narra el autor californiano, un trabajador poda lograr hasta 400 dlares al ao, aunque la media se situaba en los 300 dlares y el mnimo ms habitual rondaba los 150 dlares anuales. Los accidentes laborales podan significar la ruina definitiva de una familia, y hasta la muerte de algunos de sus componentes: el hambre haca difcil la supervivencia, sobre todo para los ms pequeos, y las enfermedades de distinta ndole hacan el resto.

La historia de la agricultura californiana va de la mano, inevitablemente, de la historia de la migracin: primero fueron los chinos atrados por la fiebre del oro, se quedaron a construir el ferrocarril y a trabajar el campo, despus fueron los japoneses, los mexicanos y los filipinos. Pero en los aos 30, eran otros estadounidenses, granjeros y agricultores que haban perdido las tierras que trabajaban los que se vieron forzados a vender su mano de obra a precio de saldo.

La ola migratoria y la falta de trabajo en California eran un obstculo difcil de salvar para el poder de negociacin de los trabajadores. Para ms inri, en algunos casos no sala a cuenta recoger la cosecha por el precio al que se iba a vender, o no haba suficiente mano de obra en un lugar y momento puntual, y se perda la cosecha. La fruta se pudra en el rbol mientras a los migrantes se les prohiba comrsela, a pesar de sus penurias.

Steinbeck diferencia en sus artculos entre los pequeos agricultores, que entienden las protestas de los migrantes y sus reivindicaciones y se posicionan hasta cierto punto con ellos, y aquellos que formaban parte de Associated Farmers, Inc., una organizacin de grandes terratenientes y sus poderosos aliados empresariales. Segn Steinbeck, esta asociacin se opona tambin al programa federal de campos migratorios por el temor de que estos asentamientos se convirtieran en centros de organizacin sindical.

Adems, no era extrao que las poblaciones locales rechazaran tener asentamientos de este tipo cerca. Se odia a los migrantes porque se les considera gente ignorante, sucia, que traen enfermedades, que aumentan la necesidad de presencia policial y la factura de la escuela en la comunidad, y que si se les permite organizarse pueden, simplemente rechazando trabajar, arruinar las cosechas de la temporada, explica Steinbeck. Nunca se les reciba en la comunidad ni en la vida comunal.

Vagabundos de facto como eran, no se les permita sentirse en casa en las comunidades que requeran sus servicios. En el caso de los extranjeros, esto se poda solucionar, en ltima instancia, con deportaciones a su pas de origen. No con los oakies.

Tras la publicacin de estos artculos, que fueron el germen de Las uvas de la ira, lleg De ratones y hombres. Es un libro bastante popular en los colegios e institutos [estadounidenses], que trata la amistad, el sueo americano, habla de gente trabajadora, corriente, explica Shillinglaw, quien tambin dirige el National Steinbeck Center, en el hall del museo.

Trat de empatizar con los marginados y mostrar a la gente cmo es la pobreza, cmo se siente uno al no tener un hogar. Es algo ms que estar en la carretera. Es estar en el paro, separado de tu familia, indica esta experta. Sus libros tambin tratan del lugar. Puso en el mapa el valle de Salinas, su tierra. Explic algunos de los desafos en el valle, como el aislamiento y el sentimiento de impotencia, y los hizo universales. The New York Times publicaba hace unos das imgenes del desmantelamiento del campo de refugiados de Calais [Francia]; esos campos recuerdan hasta cierto punto los campos de migrantes en California que describa Steinbeck, seala.

Por otra parte, su compromiso social no se limitaba a su tierra natal. En un panfleto titulado Los escritores se posicionan respecto a la Guerra Civil espaola, en la que participaron otros autores de la poca, Steinbeck se expresa as: Tu pregunta sobre si estoy a favor de Franco es bastante insultante. Has visto a alguien que no acte por la avaricia que est a favor de Franco? No, no estoy a favor de l ni de sus moros, italianos y alemanes. Pero algunos americanos lo estn".

"Algunos americanos eran partidarios de la Inglaterra de los hesianos en contra de nuestro propio ejrcito revolucionario. Estaban a favor de los hesianos porque les vendan cosas. Los descendientes de algunos de aquellos americanos son todava muy ricos y sensibles en lo que respecta a la American Way y nuestras 'antiguas libertades'. Soy lo suficientemente traidor como para no creer en la libertad de un hombre o un grupo para explotar, atormentar o sacrificar a otros hombres o grupos.

Un Nobel muy discutido

Las uvas de la ira (1939) fue un bestseller traducido a 42 lenguas (2) con el que el autor californiano gan muchos adeptos, un premio Pulitzer, un lugar en la Generacin Perdida de Ernst Hemingway y William Faulkner. En la Unin Sovitica, la edicin de 1941 fue la edicin de mayor tirada publicada de un autor estadounidense hasta la fecha, con una distribucin de 300.000 copias, aunque Steinbeck no recibi compensacin alguna porque la URSS no le reconoci los derechos de autor. John Ford la llev a la gran pantalla en 1940 y, dcadas despus, en 1995, Bruce Springsteen recuperara al protagonista de la obra en su disco The Ghost of Tom Joad.

Con este ttulo gan tambin frreos crticos. El expresidente republicano Herbert Hoover lo tach de subversivo peligroso. Bill Camp, jefe de la Associated Farmers en el condado de Kent, utiliz a uno de sus trabajadores, Clell Pruett, para quemar un ejemplar del ttulo en pblico. En algunos lugares, como el propio condado de Kent (donde acaba viviendo la familia Joad), se prohibi el libro.

En 1962, Steinbeck acabara siendo reconocido con el premio Nobel. Aos ms tarde, se publicaron unas cartas en las que se indicaba que el autor californiano se impuso a otros como Lawrence Durrell o Robert Graves por ser el menos malo en aquella edicin. Sea como fuere, en su da la Academia sueca le concedi el galardn por sus escritos realistas e imaginativos, como lo hacen combinando humor simptico y aguda percepcin social. En la poca, en un momento muy combativo, su libro de Las uvas de la ira iba sobre los poderosos y los desamparados, y tom partido, explica Shillinglaw.

Los nimos estaban muy exaltados y las crticas vinieron fundamentalmente de los intereses de los poderosos en el Estado, pero este libro tambin recibi objeciones por el lenguaje, que se consideraba sucio porque utilizaba muchos tacos y capt el dialecto que utilizaban los migrantes. Los de Oklahoma pensaron que Steinbeck les haca parecer analfabetos, mientras que los californianos se quejaban de que les haca parecer antipticos, seala.

Monterey

Ms all de Salinas, donde se ambienta su otra obra maestra, Al este del Edn, otro lugar indiscutible de peregrinaje para los lectores de Steinbeck es Monterey, a 18 millas de Salinas y 120 millas al sur de San Francisco.

En esta ciudad costera --que conserva el nico presidio establecido en la etapa de dominacin espaola que sigue funcionando en la actualidad como base militar la familia Steinbeck tena una casa en la que se instal John con su primera mujer, Carol Henning. Aqu estn ambientadas Tortilla Flat (1935), el primer xito editorial del autor, y Cannery Row (1945), en la que describe el estilo de vida de distintos habitantes del lugar. Junto a esta localidad se extiende la carretera de las 17 millas, en la que, por 10 dlares, se puede entrar con el coche y disfrutar de las vistas de Pebble Beach, para luego visitar Carmel-by-the-Sea (o, simplemente, Carmel), y Point Lobos, donde se prolonga la narrativa steinbeckiana.

En el caso de Cannery Row, si la realidad no supera la ficcin, como mnimo trata de igualarla. El libro de Steinbeck habla de una calle en la que se concentraban las fbricas de conservas de sardinas y la vida de los personajes del entorno fuera de las horas de trabajo. De hecho, del trabajo en estas instalaciones no se habla prcticamente.

La calle en cuestin originalmente se llamaba Ocean View pero, tras el xito del libro, decidieron cambiarlo a Cannery Row y adaptarla a la ficcin de Steinbeck. Por ejemplo, el edificio Bear Flag, que en el libro es un burdel, no exista como tal en la realidad, ni ninguno que se llamara as, pero en la actualidad hay un edificio con ese nombre, aunque a diferencia del Bear Flag steinbeckiano, acoge varias tiendas de recuerdos. Como todo Cannery Row, en realidad, donde se conservan los edificios que antes albergaban las fbricas de conservas, pero hasta ah la historia.

En 1984, el lugar de la Hovden Cannery, una de las primeras conserveras en abrir y la ltima en cerrar, en 1973, lo ocup un acuario que cada ao atrae a unos dos millones de visitantes. Y para ellos se dispone una Cannery Row repleta de tiendas de recuerdos, de camisetas, restaurantes y hasta algn que otro Starbucks. Algo alejada del bullicio de esta calle, la casa museo de dos pisos del French Hotel, recuerda que otro autor, Robert Louis Stevenson, tambin vivi ah.

Notas de Correspondencia de Prensa

1) Dorothea Lange (1895-1965), fue una de las fotgrafas ms influyentes del siglo XX. La Gran Depresin que se inici tras la crisis de 1929 en Estados Unidos llev a cientos de miles de personas a vivir en las calles, abandonando sus casas buscaban trabajo en el lugar donde lo hubiera. Dorothea Lange estaba muy sensibilizada por la miseria popular y us sus fotografas como un mtodo de denuncia. Empez a retratar mendigos en las calles, desempleados, hambrientos. Pronto fue contratada por el Estado y empez a trabajar para la Administracin para la Seguridad Agraria. Su labor consista en documentar la pobreza reinante en las zonas rurales del pas. Se hizo mundialmente conocida con su serie de fotografas titulada "Migrant Mother (Madre Migrante). Estas imgenes fueron tomadas en California en 1936. En ellas se ve a Florencia Owens Thompson y a sus tres hijos. Este conjunto de retratos definen claramente la personalidad del trabajo de Lange. Tomaba sus fotografas de manera cercana, clara, concisa y de una forma muy tierna. En ellas se refleja la situacin por la que estaban pasando las personas desposedas que retrataba, pero sin hacerles perder un pice de dignidad. La fotgrafa del pueblo muri de cncer a los 70 aos.

2) Entre otras ediciones en castellano: Las uvas de la ira, Crculo de Lectores, Bogot, 1979.

