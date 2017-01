Manifiesto de CEAR Euskadi en defensa de la vida

Capital vs vida, corporaciones vs personas

CEAR Euskadi

El desplazamiento forzado es hoy una estrategia fundamental para la implementacin de estos megaproyectos a la par que una gravsima consecuencia de su actividad. Algunas activistas latinoamericanas nos han enseado que habitualmente la gente no se desplaza porque hay violencia, sino que hay violencia para desplazar a la gente.

Las y los lderes en resistencia (indgenas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos) sufren asesinatos, desaparicin forzada, violencias ejemplarizantes para sembrar el miedo y desarticular las resistencias. No son estrategias residuales, sino sistmicas contra personas que estorban a la imposicin de este modelo. Las comunidades se ven expuestas a formas de coaccin que les obligan a entregar sus territorios. Ms all de estas violencias visibles e invisibles, la consecuencia ltima es la desaparicin de modos de vida de quienes viven en conexin con el territorio, y su desplazamiento forzado.

En el centro de este sistema que desplaza y despoja, se encuentra la vida y cuerpo de las mujeres. El rol de sostenedoras de la vida, que ha conllevado la divisin sexual del trabajo, hace que sean ellas las que poseen una mayor relacin con los bienes naturales, los cuales actualmente estn desapareciendo o privatizndose a favor de las grandes corporaciones. A todo esto se suma el hecho de que en muchas ocasiones las mujeres no poseen la titularidad de las tierras, aunque sean ellas las que la cultiven y la cuiden; su trabajo mayoritariamente se enmarque en el mbito de la llamada economa informal, en la que no cuentan con ningn tipo de reconocimiento hacia sus derechos laborales; y se les dificulte el acceso a los espacios de toma de decisiones, por lo que cuando se implementan megaproyectos, sus intereses no se tienen en cuenta y sus experiencias y conocimientos se invisibilizan. Todo ello conlleva aparejada la reproduccin de diferentes tipos de violencias sobre sus cuerpos y vidas, las cuales forman parte de las estrategias persecutorias directamente relacionadas con el desplazamiento forzado.

Una parte muy significativa de las personas que llegan hoy a la Unin Europea huyen de estas realidades, son personas refugiadas. Invisibilizar las causas que las expulsan legitima un modelo de desarrollo voraz, desresponsabiliza a nuestros gobiernos y corporaciones y favorece la justificacin de la represin y la vulneracin de los derechos humanos de las personas migrantes.

Por todo ello:

Urge superar la fantasa de la naturaleza como ilimitada; reconocer la vulnerabilidad y la eco-interdependencia de las personas; deslegitimar la acumulacin de bienes materiales; defender que la vida de todas las personas es igual de relevante; reivindicar el reconocimiento de las diversidades de vidas y personas como un bien comunitario. Urge avanzar hacia un nuevo paradigma que ponga la economa y la organizacin social al servicio del cuidado de la vida.

Es necesario garantizar un marco jurdico vinculante que vele por los derechos humanos frente a los intereses del poder corporativo. Requerimos un marco legal, dotado de organismos y mecanismos que impongan sanciones y obligaciones a las empresas trasnacionales. En el contexto del estado espaol y el Pas Vasco, en el marco de la coherencia de polticas pblicas, reivindicamos la elaboracin de un mecanismo de fiscalizacin de la actividad que realizan las empresas espaolas y vascas en el extranjero. Debemos garantizar que las empresas trasnacionales que tienen aqu su casa matriz respeten el marco internacional de los derechos humanos y no reproduzcan prcticas que generen directa o indirectamente desplazamiento forzado.

Reivindicamos el reconocimiento de las personas que sufren las consecuencias de la degradacin ambiental y una violacin de sus derechos socioeconmicos como personas refugiadas que merecen proteccin internacional. El Estado espaol no puede seguir violando el principio de no devolucin, expulsando a personas a lugares donde su vida corre peligro, ni seguir incumpliendo los convenios internacionales de derechos humanos.

Denunciamos el consumismo, como un sistema que intensifica las desigualdades sociales y econmicas, y acenta el expolio de bienes naturales acelerando la degradacin y destruccin del planeta. Por lo cual, apelamos a la conciencia de la ciudadana vasca sobre el papel que como consumidoras tenemos en el mantenimiento de este modelo y en la oportunidad de transformarlo.

Llamamos a que la ciudadana siga movilizndose en contra de las polticas represivas que estn dejando a las personas migrantes y refugiadas morir en el trnsito, y mantenga el pulso de reivindicar la acogida y la convivencia, demostrando una conciencia crtica y una tica frente al inmovilismo poltico.

CEAR Euskadi un llamamiento a la solidaridad internacionalista feminista para generar alianzas entre los movimientos que permitan construir prcticas econmicas y de organizacin social alternativas desde la alegra y el cuidado.

CEAR Euskadi.