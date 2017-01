Macri volvi a arremeter contra las mujeres. Parecan bastar como muestra los desmantelamientos de programas de sexualidad y salud reproductiva, la falta de implementacin de educacin sexual integral, los desmantelamientos en reas clave de asistencia a las mujeres, el desprecio por la aplicacin del protocolo para abortos no punibles, el escandaloso decreto que clausur la aplicacin franca de la norma en provincia de Buenos Aires, la campaa despiadada contra el Plan Qunita, el coro desafinado en defensa de la vida y contra el aborto de ese trptico que forma con Larreta y Vidal.Sucede que esta vez la sustancia de la clausura, el veto a la ley que promueve la deteccin temprana de la trombofilia y evitara abortos recurrentes en embarazadas, juega a favor de los intereses de empresas de medicina prepaga, contradiccin que no poda permitirse despus del decretazo navideo que las autoriz a aumentar sus cuotas en un 6 por ciento.La lnea es inequvoca, el modelo econmico y social cierra sus cuentas pero con la gente, como gusta comunicar, fuera de toda contencin econmica y social. Y en una concepcin ms perversa, la misma ideologa patriarcal y conservadora que obstaculiza y condena la interrupcin legal del embarazo silencia y avala el veto de una iniciativa que evitara los abortos recurrentes que padecen las embarazadas con trombofilia.La norma sancionada por unanimidad en el Congreso permita la deteccin temprana de esta afeccin, emergente durante el embarazo, y aumenta el riesgo de trastornos gestacionales como los abortos, la muerte fetal intrauterina o la restriccin de crecimiento intrauterino y hasta partos prematuros. Inclua en el Programa Mdico Obligatorio (PMO) un anlisis de sangre especfico, como prctica rutinaria de control en las mujeres para la deteccin temprana de ese desorden de la coagulacin sangunea.Tambin creaba el Programa Nacional para su investigacin, diagnstico y tratamiento dependiente del Ministerio de Salud, y se declaraba de inters nacional la proteccin integral psicofsica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas, ya sea hereditaria o adquirida, permanente o transitoria, o la combinacin de ambas.El decreto 1.281 del Poder Ejecutivo rechaz en su totalidad el proyecto de Ley 27.335 argumentando que el estudio temprano, aun en edad pre frtil y frtil en mujeres asintomticas no slo no se encuentra recomendado por entidades cientficas nacionales e internacionales, sino que est expresamente desaconsejado. Es mentira: la comunidad mdica y cientfica no desalienta los estudios tempranos, en todo caso no hay acuerdos establecidos y el debate sigue abierto. Lo que no puede ocultarse son las presiones de las empresas prestadoras de servicios de salud, que se niegan a absorber los costos de los estudios.En la actualidad, el protocolo mdico de las prepagas autoriza a las mujeres a realizarse el anlisis tras haber perdido tres o cuatro embarazos. Ianina Castro, integrante de la organizacin Trombofilia y Embarazo, que impulsa la ley, pidi darle un marco legal urgente al tema, para garantizar el diagnstico precoz y la igualdad de acceso a los estudios y el tratamiento El senador Juan Manuel Abal Medina (FpV), uno de los motorizadores del proyecto en la Cmara Alta, remarc que el Estado debe adoptar un papel activo para garantizar el derecho al diagnstico, teniendo en cuenta que hay mujeres que descubren que tienen trombofilia despus de perder varios embarazos y algunas que nunca se enteran.Adems, las sociedades cientficas podrn hacer su aporte al momento de la reglamentacin. Despus de perder dos embarazos en su primera etapa, Marcia Pertuzzo cursa el cuarto mes del tercero. Todos los das se inyecta una dosis de heparina, sustancia para prevenir la formacin de cogulos en sangre. Con su pareja, Luciano, realizaron la semana pasada otra ecografa obsttrica. Llegaron como siempre, con angustia y miedo. Marcia ni siquiera quera hacrsela. Dos noches sin dormir, rezando y prendiendo velas a todos los santos que conoce. Por qu algo que tendra que ser un disfrute termina siendo un sufrimiento?.Porque durante una ecografa se enteraron de la prdida del primer embarazo. Embrin sin actividad cardaca, les comunicaron. No haba ms latidos. Justo cuando se cumpla el tercer mes y al cabo de aos de buscar un embarazo por tratamientos de fertilidad. Indagando las causas y con un simple estudio de sangre se enteraron de que Marcia padece trombofilia. Hoy, gracias a que pudimos pagar ese estudio y a que ella se inyecta todos los das la famosa heparina, nuestra hija crece sana y fuerte en su panza, celebra Luciano.Pero qu pasa con los que no pueden pagarlo? Qu pasa con todos los que van a tener que esperar a perder dos o tres embarazos para que le autoricen el estudio? Macri pens en ellos al vetar la ley? Pens en cuntos embarazos se salvaran, cuntas angustias se ahorraran? El sabe lo que es perder la ilusin despus de aos de bsqueda? Sabe lo que es ver a su mujer desangrarse y ver a lo que iba a ser su hijo yndose por el inodoro del bao de la guardia de un hospital? Imagino que no y espero que nunca le toque sufrirlo.Ambos sostienen que la ley vetada era algo que prometa un futuro de reparacin. Ahora volvimos a cero. Me gustara creer que Macri y su equipo estn trabajando para mejorarla y presentar una nueva el ao prximo, para que ninguna otra pareja tenga que pasar por todo lo que sufrimos nosotros. Un diagnstico y tratamiento apropiado a estas mujeres logra llevar los embarazos a feliz trmino, concluye la mdica especialista en Hematologa de la Reproduccin, Adriana Sarto.Si consideramos mujeres que han tenido antecedente de abortos repetidos inexplicables o complicaciones vasculares placentarias tardas, encontramos que el 60 por ciento de ellas tiene trombofilia. La lluvia de crticas que recibi el veto presidencial -Ganancias tuvo infinitamente ms prensa, aunque slo beneficie a un diez por ciento de la poblacin- no llegaron a salpicar demasiado al tndem Macri, Lemus, Pea, Frigerio, que igualmente defendieron con pobreza y a los ponchazos una decisin correcta, y dijeron que de todos modos la cobertura y el tratamiento de esta patologa est asegurada por el PMO. Pero con un protocolo obsttrico que se aplica tras el tercer o cuarto embarazo perdido, aclar Ianina Castro a este diario.Las mujeres llegan al anlisis despus de la tercera o cuarta prdida del embarazo, por un reactivo que cuesta 9.000 pesos, realizado de forma privada. Cmo podemos comparar el costo de la vida con un reactivo? Estamos hablando de un anlisis de sangre, no de un estudio invasivo. Es decir, de un ayuno de ocho horas y una extraccin de sangre cuyo resultado demora 15 das. El bloque de diputados nacionales del FpV-PJ advirti en un comunicado. Hay dos conductas del Gobierno que claramente son el sello inequvoco de su perfil poltico insensible y de desprecio a la vida: el veto a la Ley de Trombofilia y la despiadada campaa desatada contra el Plan Qunita.Muchas veces dijimos que los modelos econmicos deben cerrar sus cuentas pero con la gente dentro del sistema. Es fcil sumar y restar las columnas del debe y el haber cuyo resultado es igual a millones de argentinos sin contencin social, econmica, laboral y humanitaria. Este Gobierno no es ni bueno ni malo, es neoliberal. El texto refiere que el modelo neoliberal jams toca un negocio pero que tampoco los gobiernos de los ricos necesitan al Estado. Es habitual escuchar en tiempos que gobiernan los cultores del mercado la necesidad de crear climas de negocios. O la falta de seguridad jurdica para las inversiones, que nunca incluyen los derechos sociales de los postergados. Por eso, los vetos de Macri duelen.Porque son vetos que dan la espalda a la dura realidad que viven millones de argentinos que no pueden acceder al mercado. El veto a la Ley de Trombofilia duele porque rompa con la filosofa individualista del Estado: la ley inclua en el Programa Mdico Obligatorio (PMO) los anlisis de sangre. Yo tengo SAF (Sndrome de Anticuerpos Antifosfolpidos), es el relato de un estado autoinmune que provoca la formacin de cogulos en arterias y venas, y complicaciones severas relacionadas con el embarazo, y es el comienzo de una carta pblica a Mauricio Macri que escribi la comunicadora y productora audiovisual Mariel Vtori.Cmo descubr que tengo SAF? Porque perd un embarazo de pocas semanas. Porque tuve un gran mdico al lado que no slo me acompa profesionalmente sino que con mucha responsabilidad y sentido humano me recomend hacer inmediatamente el estudio. En otros casos los profesionales siguen el protocolo hasta que la mujer pierda hasta tres o cuatro embarazos, antes de buscar ese diagnstico. Por qu lo hacen? Porque el anlisis, que para la futura madre implica una simple extraccin de sangre, es costoso. Son pocos laboratorios en el pas los que lo realizan y el reactivo de forma privada cuesta alrededor de 9.000 pesos.Es la primera vez que Mariel se anima a contar su experiencia, ahora que espera un hijo, Yaku, que nacer en marzo. Cuando digo `perd un embarazo de pocas semanas`, estoy diciendo que perd mi primer embarazo. Mi primera idea de ser madre Slo alguien que atraviesa por una situacin similar puede realmente entender el dolor fsico, psicolgico y espiritual que eso significa. Hoy su tratamiento consiste en tomar una aspirina y autoinyectarse en el abdomen una dosis de heparina todos los das durante los nueve meses del embarazo y unos veinte das despus.Tengo el privilegio de contar con una obra social que me reconoce el tratamiento, de otra forma sera muy difcil llevarlo adelante (la caja de 10 inyecciones tiene un valor superior a 2600 pesos). Ley con indignacin que la letra del veto presidencial encontraba el estudio temprano no recomendable y desaconsejado. Desaconsejado por qu? Por quines? Repito: se trata de una simple extraccin de sangre, cuyo resultado demora 15 das. Evidentemente, si est desaconsejado, no es para las mujeres que lo padecen, sino para el sistema de salud.Conclusin, es `innecesario` gastar tanto dinero pblico en salvar vidas? Prevenir que miles de mujeres en Argentina no pasen por lo mismo que ya pasamos otras tantas miles?Mientras tanto, lo nico de lo que hablan nuestros representantes? es de la Ley de Ganancias. En medio de esta desazn, slo me queda abrazar fuerte con estas lneas a cada una de las mujeres que lea esto. Sea o no sea madre. Quiera o no serlo. Estamos hermanadas y entendimos que apoyarnos unas a otras es la mejor forma de luchar por nuestros derechos.