Entrevista a Rafael Snchez Ferlosio

"La cultura es un instrumento de control social, el ftbol y las novelas son las ms eficaces que tiene ahora mismo el sistema"

El Peridico

En las ltimas cuatro dcadas, su nombre se dej ver poco en los escaparates de ficcin de las libreras, pero Rafael Snchez Ferlosio (Roma, 1927) no par de escribir en este tiempo. Fundamentalmente, de su pluma salieron opsculos y artculos en los que someti a su implacable juicio asuntos tan dispares como la lingstica, la actualidad espaola o la geopoltica mundial. La editorial Debate lleva ahora a cabo la mproba misin de reunir todos esos ensayos en una coleccin cuyo tercer volumen, dedicado a la guerra y los conflictos internacionales, acaba de ver la luz. En Babel contra babel, el ltigo del polemista vuelve a mostrar su nervio, aunque l confiesa sentirse tan alejado de esas cuitas como el habitante de otro planeta. Le entrevist para El Peridico de Catalua, Juan Fernndez.

***





En 1980, fecha del artculo ms antiguo de este libro, en el mundo haba una cosa que se llamaba guerra fra. Hoy esa amenaza no existe, pero dira que vivimos en paz?

Seguimos viviendo en un estado de guerra, es que no lo ve? Los canes y los abeles estn por todos lados! Lo llamativo es que hoy es ms difcil que nunca decir quin es Can y quin es Abel, del lado de quin debemos estar. Pero, adems, toda unilateralidad es una regresin al punto cero de la moral: el de buenos y malos.

Entonces no hemos avanzado nada?

Ni lo haremos mientras el negocio del armamento siga siendo uno de los ms rentables del mundo. Si uno saca un cohete, otro inventa un escudo contra ese cohete, y a continuacin aqul saca otro invento contra ese escudo. Y as vamos. La guerra es un motor econmico imparable. Aunque prohban el negocio de las armas, siempre habr quien las venda a escondidas a alguien, y ese las vender a otro.

En sus escritos de aquellos aos, usted retrataba la guerra casi como un rasgo humano. Sigue pensando que somos presos del instinto de la victoria?

Es que forma parte de nosotros. Los griegos ya lo vieron hace 2.500 aos. Ellos hablaban del agn y contaban cmo el Antagonismo conduca irremediablemente a la contienda. Le dira ms: la guerra engendr el concepto de la mujer objeto que hoy seguimos arrastrando. Lo puede ver en el rapto de las sabinas, que es un mito originario. Los vencedores se quedaban con las propiedades de los vencidos, que incluan sus riquezas, sus posesiones y sus mujeres, como un objeto ms.

Tantos siglos de civilizacin deberan haber servido para algo.

Deberan, s, pero quin sabe dnde reside el alma de los humanos, en su humanidad, en su animalidad? No sabemos nada. En la 'Dialctica negativa', de Theodor W. Adorno, hay, sobre esto, una pgina decisiva, titulada, tal como conviene, entre signos de interrogacin: 'Es contingente el antagonismo?'

Me pregunto cmo ver desde aqu algunos conflictos blicos de los que hablaba en esos artculos. Por ejemplo, la guerra de Irak.

Aquello fue una gran mentira inventada para atacar a un pas. Sigo pensando lo mismo.

Y Oriente Prximo? Tiene solucin?

No, mientras Israel siga siendo el estado nmero 51 de Estados Unidos.



Usted dedic muchos ensayos a hablar del Vaticano. Cmo recuerda la figura de Juan Pablo II?

Wojtyla era un caso de vanidad escandalosa. Lo suyo clamaba al cielo, nunca he visto nada igual. Recuerdo el da que reuni a 20.000 mexicanos en Puebla, todos de clase obrera, y les grit: El trabajo no es una maldicin, es una bendicin!. Y la gente lo ovacionaba! Ese da le hizo un gran regalo al liberalismo. Cmo qu el trabajo es una bendicin? Y en qu qued la maldicin bblica de: ganars el pan con el sudor de su frente?

Cmo ve al Papa de ahora?

No estoy seguro de que est a gusto donde est o que acabe dimitiendo. Ratzinger, el anterior, era el ms inteligente de los tres. Por algo se fue.

En Estados Unidos va a gobernar Donald Trump. Qu le parece este personaje?

Dice que va a crear trabajo y a poner en marcha la productividad de su pas. Fjese, es un keynesiano. Bueno, tambin se deca que Keynes se haba inspirado en Miguel Primo de Rivera, quien lanz a la calle un milln de sueldos para recuperar la economa durante su dictadura.

Muchos ven a Trump como una amenaza. Usted qu opina?

Me da miedo que acabe iniciando una guerra contra China. Temo ms lo que pueda liar en el Pacfico que en el Atlntico.

Le preocupa el futuro que van a encontrar las prximas generaciones?

El mundo camina hacia la destruccin, as que imagnese. El capitalismo es un sistema que lleva la autodestruccin inscrita en su interior. Solo ha de ver cmo est la atmsfera, el aire que respiramos. En la Teora de Juegos, los de resultado cero son aqullos en los que todo lo que se gana por un lado se pierde por el otro. El capitalismo pertenece a este tipo, es un ejemplo de juego de resultado cero. Si sigue extendindose, su final es la autodestruccin, volver al cero.



Es evitable ese destino?

Me hace usted preguntas que no s responder, lo siento

Sigue al da la actualidad?

Lo justo. Contino leyendo peridicos, pero no como antes. Ahora me veo obligado a leer con una lupa de 80 dioptras y tardo mucho, as que solo miro los titulares y algunas noticas. Antes lea seis peridicos al da. Ahora, en casa entran dos o tres, como mucho.

Se maneja en internet?

No, yo aparatos tecnolgicos no uso. Llevo siempre un telfono mvil colgado de mi cuello por si me llama la familia, pero nada ms.

Y la literatura, la frecuenta?

La cultura es un instrumento de control social. Hoy, sus mximas expresiones son el deporte, el cine y la novela. El ftbol y las novelas son las formas de control social ms eficaces que tiene ahora mismo el sistema. Hace mucho que no leo novelas. No me interesan, no veo calidad en ellas, es imposible volver a encontrar a un Kafka.

Entiendo que tampoco va mucho al cine.

Hace ms de 30 aos que no piso una sala. El cine dio todo lo que poda dar de s en el pasado y ahora es imposible ver una pelcula de calidad. Desde Tiempos Modernos de Charlot, creo que no se ha vuelto a hacer una pelcula igual. A veces intento ver alguna en la tele, pero no aguanto, sus argumentos son insoportables, pura ponzoa.

Son sntomas de los tiempos que corren?

No s si son sntomas de los tiempos, o son los tiempos los que responden a estos 'sntomas'. Ms bien, creo que son los sntomas son los que mandan, los que definen el tiempo.

En diciembre cumplir 90 aos. Cmo afronta esa cifra?

Con normalidad, es solo una cifra, a ver si llego a ella, aunque a veces dudo si no convendra irse uno antes.

Qu le ilusiona ahora mismo?

Ilusionarme? Nada en absoluto. Todo es aburrimiento y vergenza.

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/entrevista-rafael-sanchez-ferlosio-5720342