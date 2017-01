El Maestro y Margarita, de Bulgakov

Muchos autores que escriben sobre esta novela lo hacen enfocndola como si hubiera sido escrita en contra de Stalin, sin caer en cuenta de que una gran obra critica los defectos de toda sociedad, independientemente de la poca y el lugar donde la trama se desarrolla. Tambin olvidan los criterios con que es promocionada una obra de arte: en algunos lugares lo que prima es la ganancia, en otros, la calidad y la belleza de la creacin artstica; por otra parte, dan a entender que la censura slo existe bajo el socialismo, y no en el mundo entero. Por ltimo, olvidan mencionar que bajo el socialismo se produjeron grandes obras, que la censura de ac se encarg de ocultar.

Dejando aparte estos detalles, que pueden ser tratados en otro momento, centrmonos en la obra de Bulgakov, El Maestro y Margarita. As como el Jess de esta novela no es Jess, el diablo o Woland, personaje central de esta narracin, no es precisamente el demonio, pues no acta como tal sino como un poder hegemnico que pretende establecer justicia. Por ejemplo, los dos nicos personajes que elimina son Berlioz, el todopoderoso director de Mosslit, Literatura de Masas, por impedir la publicacin de Poncio Piltos, la novela del Maestro, y un oscuro varn que, pese a pertenecer a la nobleza, trabaja de sopln para la polica secreta, o sea, un vil traidor. Los dems son castigados de manera jocosa, por decir lo menos, y quedan tan escarmentados que sin excepcin piden a las autoridades ser encerrados en celdas acorazadas.

Es cierto que Bulgakov sutilmente se burla de los defectos del socialismo que son, al mismo tiempo, defectos del capitalismo, porque la avaricia, la codicia, la ruindad y la traicin, duramente criticados a lo largo de toda la obra, son tambin aberraciones de cualquier sociedad. Y es eso precisamente lo que Woland apunta desde el escenario del Teatro de Variedades, que los habitantes de Mosc todava tienen esos defectos, pese a que la revolucin triunf quince aos atrs.

Vale la pena recalcar la diferencia entre la Margarita de Goethe y la de Bulgakov. Mientras la una cae inocentemente en manos de Mefistfeles, y es perdonada, la otra, que tambin es perdonada, pacta conscientemente, y lo hace en nombre de la libertad del arte y la belleza, sin pedir nada a cambio. Woland tiene que liberar al Maestro del manicomio, casi como premio obligatorio; antes le recalca: Correcto, haces bien mujer orgullosa. Jams le pidas nada a los poderosos, que ellos mismos te lo propongan.

Woland y Berlioz dicen al Maestro lo mismo sobre el personaje de su novela, pero mientras el primero lo hace jocosamente y le augura xitos futuros, el segundo lo hace autoritariamente y le da a entender que obras de ese tipo no tienen asidero, razn por la que Woland lo castiga desde el mismo inicio. El diablo de Bulgakov no representa el mal sino que lo combate, tan es as que, finalmente, libera del martirio eterno a Poncio Pilatos, que en adelante se dedicar a filosofar con Jess, y recupera de la hoguera la obra del Maestro para la inmortalidad.

Es posible que EEUU y el mundo necesiten del retorno de Woland que nos libere del manicomio belicoso al que nos han conducidos los Obama, que han pretendido manejar nuestros destinos a su antojo y paladar.







