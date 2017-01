Assange y Zizec creen que Trump es el sntoma de la debilidad del sistema neoliberal

Julian Assange y Slavoj Zizec: Trump es una oportunidad

La Vanguardia

Julian Assange ser el malvolo cmplice de Vladmir Putin y Donald Trump en su operacin de acabar con el mundo libre. Pero yo estoy bastante de acuerdo con su lectura de las elecciones estadounidenses.

El fundador de Wikileaks pertenece a una corriente muy minoritaria de la izquierda que cree que el resultado electoral en EE.UU. no es un cataclismo ni el inicio del fascismo estadounidense. En realidad, Trump es el sntoma de la debilidad del sistema de poder neoliberal que, bajo las consignas de globalizacin inevitable de Davos, ha empobrecido a las clases trabajadoras y medias de los pases ricos tras hacer lo mismo en las dcadas anteriores en los pases en desarrollo.

Trump no pertenece a una estructura existente de poder poltico; por lo tanto (la suya) es una estructura dbil, que esta desplazando y desestabilizando la red de poder existente y eso crea posibilidades de cambio en EE.UU.; cambio a peor o cambio a mejor, dijo Assange hace dos semanas en el diario italiano la Repubblica (resumida de la forma ms tendenciosa por The Guardian tal y como denunci Glenn Greenwald en el imprescindible The Intercept).

Es aconsejable correr el riesgo de que el cambio sea malo? Eso depende de tu respuesta a la pregunta janisjopliniana: Have you anything left to lose? (mi sensacin es que muchos de los ms horrorizados por la derrota de Hillary Clinton tienen bastante que perder tal y como explica Thomas Frank en su importante libro Listen liberal). Es verdad que hay indicios -como el nombramiento de tantos banqueros de Wall Street a la administracin de Trump- de que el cambio puede ser gatopardiano, tal y como se plante aqu y en el post anterior. Pero, la ruptura de Trump con el establishment en el asunto de Rusia y Wikileaks (Trump felicit a Assange por su entrevista el mircoles en la Fox y ha sido critado por los que van a ser sus propios servicios de inteligencia asi como por la cpula de su propio partido) sugieren que algo se est moviendo. Mejor dicho, algo se est rompiendo. Los espectaculares logros en poner trabas a la deslocalizacin de la inversin transnacional en la industria del automvil tras las ultimas marchas atrs de la Ford en Mxico , tambin . No es lo que era aquel consenso sonriente davosiano en torno a la globalzacin friedmanista (Thomas y no Milton Friedman ; lease The world is flat y The Lexus and the olive tree).

Assange no es el nico que vislumbra alguna oportunidad en la irrupcin de Donald Trump en el agrietado palacio imperial . Slavoj Zizec utiliz el mismo argumento en una entrevista en Al Jazira: Trump abre espacio y crea posibilidades para una reestructuracin radical , dijo. Con el estatus quo neoliberal nos estamos acercando a la catstrofe ; hace falta redibujar el mapa poltico y necesitamos nuevas opciones.

Trump , por supuesto, no es la opcin deseada. Pero si se mantienen los niveles de organizacin contestatoria que se lograron en la campaa de Bernie Sanders, algo puede pescarse en un ro tan revuelto. Sanders s era una de esas opciones nuevas y la operacin de sabotaje a su campaa por parte de la direccin demcrata destapada por Assange y Wikileaks demuestra hasta qu punto Zizec tiene razn . Demuestra tambin que es lgico pensar que el hacker contra la campaa Clinton no era Rusia sino un sanderista con ganas de venganza. Zizec cit con satisfaccin la frase de Mao Zedong: Hay un caos absoluto bajo el cielo; la situacin es excelente.

