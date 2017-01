Lucha en Santa Ana Curanilahue

60 trabajadores mineros encerrados en un pique minero desde hace casi un mes

En poco tiempo se cumplir un mes desde que ms de 60 trabajadores mineros se encuentran encerrados en un pique minero a centenares de metros de profundidad.

Al contrario de otros conflictos de trascendencia nacional en el ultimo tiempo (huelga Homecenter, machi Linconao), el caso de nuestros hermanos mineros en Santa Ana Curanilahue, parece no serlo, siendo casi completamente ignorado por la opinin pblica nacional, debido al silencio casi absoluto de los medios de comunicacin.

Los trabajadores r eclaman por una serie de incumplimientos suscritos por el gobierno y porque se inyecte de recursos a la faena para poder volver a operar.

Este conflicto comenz en el ao 2015 cuando la mina, en ese entonces propiedad de los empresarios Paul Fontaine y Rodrigo Dans, decidi dejar de operar debido a que la mina no estaba en condiciones de ser explotada, quedando sus trabajadores desempleados y sin posibilidades de reinsertarse laboralmente en otra rea.

Eso llev a los mineros a protestar descendiendo en aquella ocasin al fondo de la mina Santa Ana, movilizacin que se resolvi luego que el Gobierno suscribiera con los trabajadores una serie de acuerdos que consistan en la entrega de bonos para capacitacin y la inyeccin de recursos para que la mina volviera a operar, en esta ocasin a cargo de los propios trabajadores.

Pero a partir del mes de septiembre de 2016, dichos bonos dejaron de pagarse y la eventual inyeccin de recursos no fue contemplada en la ley de presupuesto para el ao 2017, lo que motiv a los mineros a descender nuevamente al fondo de la mina. Informaciones de prensa dicen que luego de haberse declarado en quiebra, la mina, que se encuentra sin permiso de funcionamiento pese a que se sigue extrayendo carbn, est siendo administrada por un liquidador y todos sus trabajadores fueron finiquitados, sin embargo, los trabajadores reclaman que no han recibido ningn peso. Los ex trabajadores se encuentran finiquitados, por lo que ya no existe vnculo laboral, mientras que siguen reclamando que se cumpla el protocolo de acuerdo firmado el ao pasado que garantizaba la continuidad laboral. Los mineros calculan que se necesita cerca de 300 millones de pesos para echar a andar de nuevo el pique.

Creemos que nuestros compaeros nos necesitan. Como cada grupo organizado que se rebela contra el sistema ellos estn siendo censurados, ignorados y depende de nosotros que su lucha se mantenga y fructifique.

Una delegacin de dirigentes del CIUS viaja en horas de esta tarde a la zona, con algunos viveres y agua, adems que cada organizacin comprometi, en la medida de sus capacidades, aporte econmico que ser depositado durante estos das.

Solicitamos, invitamos, demandamos, de cada organizacin sindical un gesto efectivo de solidaridad que se puede reflejar en visitas con ayuda o bien con depsitos a la CUENTA CORRIENTE 55300006328 del BANCO ESTADO A NOMBRE DE PARROQUIA SAN JOSE DE CURANILAHUE. Si realizan el aporte por transferencia, ingresar el RUT 80.066.526-4.

La lucha de los trabajadores deben hacerla suya todos los explotados.

SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS DE CURANILAHUE AHORA.

Santiago, enero de 2017