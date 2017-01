Entrevista al periodista y escritor venezolano Modesto Guerrero

La crisis de gobernabilidad en el gobierno de Maduro no es ms grave porque la derecha est muy mal

Se ha cumplido un ao desde la derrota electoral del chavismo en las elecciones legislativas. Qu balance se puede hacer de este ao tan difcil para la denominada Revolucin Bolivariana?

E.M.G.: El primer balance es que no hay ms Revolucin Bolivariana. Ese era el nombre periodstico de un proceso de transformaciones, de un proceso poltico muy vivo, muy dinmico y muy creativo. Eso se acab. No existe ms. Existe un gobierno residual que administra los residuos de un proceso que tiende a convertirse en otra cosa.

El gobierno de Maduro es el resultado inoperante de ese carcter residual del proceso poltico. Es un gobierno que administra el resto del chavismo, lo que queda del chavismo como movimiento y sobrevive porque Dios es muy grande y porque paradjicamente la derecha es ms dbil, no sobrevive por fuerza propia.

M.H.: Bastante duro lo que acabs de afirmar. Vengo viendo una serie de materiales que hablan del abandono del Plan de la Patria, de que el gobierno habra tomado una opcin por captar divisas a travs de la explotacin minera y el pulso a la produccin industrial capitalista relegando a un tercer plano a las nuevas formas comunales. Qu hay de todo esto?

M.E.G.: Ha quedado que el gobierno cambi de orientacin econmica, no de plan, ni de tcnica, ni de mtodo, sino de orientacin. Hasta el 2012 predomin una orientacin que era tratar de transitar, sobre la base de varios puentes de construccin geopoltica, poltica, econmica y social que eran las comunas, a una salida u opcin socialista para la crisis venezolana. Eso es lo que cambi, la orientacin general dej de ser el socialismo, dej de ser una salida por izquierda y pas a ser una salida administrativa, bsicamente economicista y dentro del economicismo basada en la extraccin de materias primas, montada sobre la deuda externa, que aunque no sea con bancos privados ni con el FMI, es deuda externa y hay que pagarla; y remando contra una campaa nacional desde Colombia, Venezuela y Miami que le hizo mucho dao econmico al gobierno de Maduro.

Fue la campaa del Dolar Today, el desabastecimiento, el acaparamiento, la evasin de productos a Colombia, etc. Pero el gobierno de Maduro fue inoperante ante eso, porque cuando tienes la identificacin de la causa del problema, o actas sobre la causa o luego no te quejes del problema. Entonces el problema se multiplic y se gangren al punto de construir una nueva capa de parsitos comerciales dentro de la propia clase trabajadora, del propio pueblo. En los barrios trabajadores surgieron capas de miles y miles de los llamados bachaqueros, que viven de la especulacin sobre sus propios hermanos, ya no es el acaparador comercial capitalista, es otra cosa. Este es un derivado.

Son muchas las causas y el gobierno colabor, la causa no est en el gobierno, al gobierno le han pegado desde muchos lados, financiero, geopoltico, etc. Hace 15 das el organismo que administra todas las tarjetas de crdito hizo una huelga y se suspendi el sistema, por lo tanto, no podas usar tarjetas. Paralizaron el sistema de crdito en Venezuela. Pero cuando te hacen eso y no reaccionas, o la reaccin es vamos a ver cmo sacamos plata del oro que hay en el sur del pas sobre el Amazonas o vamos a cambiar de Ministro, son todas soluciones invlidas porque no ests atacando al enemigo que est identificado. Eso ha generado una crisis de gobernabilidad en el gobierno de Maduro, que no es ms grave porque la derecha est muy mal, la Mesa de Unidad Democrtica (MUD) est muy mal, en un sentido est peor que el chavismo. El chavismo se sostiene sobre el funcionariado que es bastante, dos millones cuatrocientos mil personas de los cuales medio milln milita y que incluye a la burocracia sindical. Y las Fuerzas Armadas, si stas tuvieran una fisura de seriedad el gobierno de Maduro ya no existira porque alguien lo hubiera sustituido.

El chavismo sobrevive por mrito ajeno

M.H.: Abonando a lo que coments, haba ledo una encuesta de Hinterlances del mes de diciembre que dice que el 51% de los venezolanos se declara ni chavista ni opositor.

E.M.G.: Exacto, eran 30% en 2012, ya tenemos 51% entonces es un problema mayor.

M.H.: Pero el 49% de la poblacin preferira que fuese Maduro el que resolviera el problema econmico antes que viniera un gobierno de oposicin.

M.E.G.: Eso debe ser as, pero como dira Borges: No nos une el amor sino el espanto. En Venezuela la oposicin no ha ganado como en Argentina o Brasil, porque la oposicin en Venezuela est asociada al golpe de Estado del 2002, a las guarimbas del 2014 y a todas las tropelas que llevan haciendo desde hace 15/17 aos, entonces no es una oposicin que tenga figuras o que haya ganado un prestigio, que haya acumulado mritos y que eso le sirva para ganar a parte del sector pobre y de la clase media, es una oposicin muy desprestigiada porque adems est partida, el sector de Leopoldo Lpez es filo nazi, el sector de Capriles Radonski se ha socialdemocratizado, entonces estn en veredas distintas y eso los debilit. El chavismo sobrevive por mrito ajeno.

M.H.: Me podras explicar qu pas con los billetes de 100 Bolvares?

M.E.G.: Esa es una de las muestras de la gravedad institucional que hay. No puedes eliminar un instrumento financiero que es vital no solo para la economa macro, sino para toda la Nacin sin tener asegurado el recambio. Esto es de ama de casa. Ningn ama de casa eliminara algo de la economa familiar si no tuviera otra cosa para reponerlo, es elemental.

Maduro un da declara que los billetes de 100 se eliminan porque hay una gigantesca especulacin de los traficantes de moneda y del Dolar Today en Colombia. La medida es correcta tcnica y polticamente hablando, pero no puedes eliminar el billete de mayor denominacin de la moneda nacional si no lo sustituyes con otro, la otra masa de billetes de 500 y 1000 no estaban en circulacin, todava no han llegado.

Maduro no tuvo la elemental pericia de garantizar que los billetes impresos nuevos estn por lo menos una hora antes en el mercado de que l anuncie la muerte del billete de 100. Dos das antes de que Maduro tomara esa medida, en la India se tom la misma medida por razones similares, nadie se enter, como el gobierno de Venezuela es la chica mala de la fiesta, toda la prensa internacional se la agarr con Venezuela. Pero le regalaron el argumento al enemigo, por torpeza, por no garantizar los billetes nuevos de circulacin corriente antes de la anulacin del viejo. Y relacionado con lo grotesco, para la impresin de la masa de billetes nuevos de 500 y de 1000, se contrat a una empresa norteamericana dentro del territorio norteamericano. Dnde est escrito que tena que imprimir en EE. UU.? Por qu no pedrselo a China, a Argentina o a Brasil que tienen capacidad para hacerlo? Curioso es que el da que los dos aviones traan las enormes montaas de paquetes de dinero, alguien sembr 100 kilos de marihuana en uno de ellos. Todo eso le hacen al gobierno. Es una cosa que termina en grotesco.

M.H.: Hay una serie de experiencias comunales por las que me gustara consultarte, como por ejemplo la comuna El Panal en Caracas y Valencia, la comuna El Maizal en Lara, la agroecolgica El Tambor en Mrida, las experiencias obreras como Proletarios Unos en Barquisimeto, Qu ha pasado con todo eso?

M.E.G.: Quedan, pero como residuos, debilitadas porque no tuvieron capacidad poltica para juntarse en un solo organismo nacional y hacer poltica desde ese organismo frente a la crisis del gobierno y de la sociedad, para proponer una alternativa desde el poder popular. Eso es lo que no lograron estos muchachos, que con toda valenta y la mejor voluntad construyeron esos organismos que nombraste y muchos otros. En Barquisimeto es donde ms desarrollo hay del llamado poder popular, en algunos lugares de Caracas, Maracay y Los Andes en San Cristbal. Pero eso no tuvo una concentracin nacional, entonces termina en que son residuos que se debilitan, porque la gente que los compone no son burgueses, los burgueses pueden aguantar aos, porque tienen una forma de vida garantizada, en cambio los sectores populares oprimidos o pobres no pueden aguantar.

Los organismos son maravillosos y son un acto de valenta, pero si no tienen continuidad y resolucin en algn momento se desmoralizan o se paralizan, porque tienen que vivir y mantener a sus familias. Esa es la vida real de los organismos populares, a diferencia de los organismos de la burguesa que pueden ser desplazados del poder 20 aos como en Venezuela, 50 como en Cuba y se mantienen porque tienen formas de vida y de manutencin propias.

El gobierno de Maduro no tuvo una poltica para el desarrollo de esos organismos que ya estaban instalados, al revs, tuvo una orientacin dual, por un lado nombr organismos presidenciales para el poder popular, pero al mismo tiempo no desarrollaba los organismo reales que estaban en los trabajadores del poder popular, entonces quedaron debilitados y reducidos a organismos menores, locales, que hacen lo que pueden, producen para sobrevivir.

M.H.: En este contexto que ests analizando cul es la perspectiva que ves para Venezuela a futuro?

M.E.G.: En el corto plazo es probable que el gobierno de Maduro se recomponga un poco, con el favor de China, que le est pasando dos buques de comida y medicamentos por da y mucho dinero. No por el petrleo que no pinta levantar el precio. Eso le va a permitir evitar el referndum. El problema es que el proceso bolivariano se rige por el voto democrtico burgus, por los mecanismos de la democracia burguesa y al regirse por ese mecanismo tiene dos opciones, uno, los mantiene, los repites y los aplicas o dos, los anulas. No hay otra opcin, como no construyeron otra opcin democrtica, sin necesidad del mecanismo burgus del voto tramposo, manejado, segn tengas ms plata, entonces, el gobierno puede trasvasar el puente del referndum revocatorio, ganarle a la oposicin, pero no puede evitar que en el 2018 haya campaa electoral para reemplazar a Maduro. Slo lo puede evitar si acude al Estado autoritario de base militar, si suspende las elecciones o suspende el proceso constitucional y la Constitucin. Solo as podra sobrevivir el gobierno de Maduro. Si hubiera elecciones hoy Maduro perdera, en las de 2018 tambin va a perder. Esa es la perspectiva a mediano plazo.

