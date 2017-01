Las mujeres del AMO

La Danta LasCanta

Juana La Avanzadora, Manuela Senz, Negra Hiplita y Josefa Camejo son nombres que remiten a una parte fundamental de nuestra historia. Han pasado a representar a todas las mujeres que han protagonizado hechos heroicos, ms all de que estos no tengan una slida base histrica [1] . Se han convertido en heronas que forman parte no solo del distintivo enarbolado por las instituciones y las distintas organizaciones de mujeres que existen en nuestro pas, sino que, incluso, algunas de ellas han entrado al Panten Nacional.

Estas y otras mujeres han pasado a formar parte del conjunto de smbolos que representan a la agenda poltica del gobierno bolivariano. Aunque en la llamada Cuarta Repblica mujeres tales como Luisa Cceres de Arismendi fueron tratadas como heronas, fue a partir del gobierno del Hugo Chvez que se le dio ms relevancia a mujeres excepcionales de ascendencia negra o mestiza. Notabilidad que se manifest en el discurso oficial de la dirigencia y en la constante presencia de sus nombres e imgenes en los espacios pblicos.

Un buen ejemplo del valor simblico que adquirieron estas figuras en el pasado reciente fue el black out petrolero del ao 2002. Maniobra usada por las cpulas empresariales y polticas para sacar al presidente Chvez del poder, despus del fallido golpe de Estado del mes de abril. La estratagema ms significativa del paro petrolero, iniciado a principios de diciembre, fue el fondeo en el Lago de Maracaibo del tanquero Piln Len, cargado con 44 millones de litros de gasolina y gasoil . Su rescate, el da 21, marc un punto de no retorno en el restablecimiento del control de la industria petrolera por parte del gobierno. Uno de los primeros actos para afirmar el nuevo status de PDVSA fue sustituir el nombre de la miss estampado en la superficie del tanquero el orgullo de los venezolanos- por el de Negra Matea (as sucedi con el resto de los buques). Fue un contundente golpe simblico: definitivamente, al mando estaban otro tipo de lderes, quienes defendan la soberana, preservaban a la industria petrolera contra intereses extranjeros, llevaban adelante un proyecto revolucionario y conocan la importancia del uso poltico del pasado. Quedaba enterrada en el pasado la dirigencia vende patria que tena como referencia la industria de las misses, la imaginera sbadosensacionalista y la cultura Pepsi.

Sin embargo, esta no fue la nica ocasin en el que se sustituyeron nombres instituidos por otros ms afines a la ideologa nacionalista, anti imperialista y revolucionaria defendida por el gobierno. Recordemos que se cambi el nombre del pas, se cambi el nombre de la efemride del 12 de octubre y se cambiaron los nombres de varios espacios pblicos e instituciones. Los nombres de las heronas de la independencia comenzaron a aparecer en diversos lugares y sus figuras encabezaron marchas, concentraciones, encuentros y espacios de formacin poltica a lo largo y ancho de nuestro territorio. En otras palabras, empezaron a formar parte del tesoro de smbolos de quienes se identificaban como chavistas y, en especfico, de sus distintos movimientos de mujeres. Ahora son parte de las imgenes levantadas por todas las personas que luchamos por un mundo mejor.

Por otra parte, la visibilizacin de determinadas mujeres que jugaron un papel importante en el pasado ha formado parte importante del discurso poltico del movimiento de mujeres y de las feministas. Ha contribuido a crear una genealoga y a establecer una continuidad entre las luchas pretritas y las presentes. Este rescate del olvido ha sido importante para destacar el papel protagnico que han tenido las mujeres en los conflictos ambientales y en las lucha contra los proyectos extractivistas. Son acciones fundamentales para ir ganando espacio en el orden simblico dominado por lo masculino.

En definitiva todas las personas conocemos el valor poltico de los nombres. Sabemos que visibilizan luchas, legitiman discursos y sancionan determinadas prcticas. Pero tambin lo saben los demagogos, la diferencia es que ellos pretenden que las palabras -cual varita mgica- conviertan a cualquier institucin, colectivo y proyecto en revolucionario o socialista. La satisfaccin del demagogo se limita a que el uso de los nombres sustituya el dilatado trabajo poltico.

En los ltimos meses y con el fin de justificar la entrega de nuestros bienes comunes y la destruccin de los ecosistemas que significa el Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno del presidente Maduro ha decidido jugar con los significantes y smbolos que identifican a los ecologistas y a las mujeres organizadas: el resultado ms palpable ha sido la creacin de un ministerio que es un oxmoron (Ministerio para el Desarrollo de la Minera Ecolgica) [2] y la creacin de una aberracin semitica: denominar los cuatro bloques del AMO en los que se establecern las compaas mineras transnacionales con los nombres de lasmujeres mencionadas. [3]

Suponemos que los autores de esta iniciativa creen que estos trucos semiticos tienen el poder de cambiar la realidad: convertir la minera en un acto ecolgico y transmutar los bloques donde se extraen el coltn, el diamante, el oro, el hierro y la bauxita en lugares de la memoria. Estos demagogos tropicales han llevado su fe en el poder de las palabras a su mxima expresin. Una secuela de aquel gesto de transformar la realidad con solo escribir la palabra socialista.

No funcion en el pasado y no funciona ahora. El nombre del ministerio pasar a la historia como el acto de cinismo ms burdo de los ltimos tiempos, pero la designacin de los cuatro bloques del AMO con los nombres de mujeres destacadas muestra un desprecio por nuestra historia y una burla a las mujeres organizadas, las ecologistas, las feministas y las ecofeministas. Al vincular el nombre de estas mujeres a un espacio de explotacin, destruccin y muerte, se produce el efecto contrario al que buscaban obtener los propagandistas del extractivismo, pues este no pasa de ser un gesto obsceno en el que quedan al descubierto sus verdaderos propsitos: cualquier maniobra es vlida para lograr nuestro consentimiento al AMO.

Notas :

[1] Juana La Avanzadora (1790-1856), esclava liberada que tuvo una participacin significativa, segn los testimonios orales, en la clebre Tercera Batalla de Maturn (25 de mayo de 1813) con la Batera de las Mujeres. Adems, luch en varias batallas durante la guerra de independencia de Venezuela. Recibi su apodo por ser la primera en enfrentarse a las tropas realistas. Al igual que muchas mujeres, tambin cur heridos y enterraba a los muertos. Manuela Senz (1795-185), reducida por la razn patriarcal al papel de amante de Simn Bolvar; esta ecuatoriana destaca por ser una gran luchadora por la independencia de Per, Ecuador y Bolivia. Le salva la vida a Bolvar en 1828, en el acontecimiento conocido como la Conspiracin Septembrina, adems, defendi durante el resto de su vida el ideario bolivariano. Entre otras distinciones, le fue otorgada la orden Caballeresa del Sol de la Orden El Sol del Per por su contribucin a la independencia de Per, as como el ascenso post mortem, en 2007 por iniciativa del presidente Rafael Correa, a generala del ejrcito ecuatoriano.

Negra Hiplita (1763-1835), fue esclava de la familia Bolvar Palacios, y por lo tanto, le fue encargado como a gran parte de las negras esclavizadas- el amamantamiento y la crianza de Simn Bolvar, quien siempre la consider como su madre y padre. El Libertador le concedi su libertad en 1821; asimismo, inst varias veces a sus allegados, entre ellos a su sobrino Anacleto Clemente, a su hermana Mara Antonia y a Jos ngel lamo, para que Hiplita recibiera una mensualidad de 30 pesos, peticin que tard en ser cumplida.

Josefa Camejo (1791 se desconoce fecha de su muerte) fue una de las muchas mujeres que participaron activamente en la vida poltica y lucharon por la independencia de Venezuela. Se destac, junto con otras compaeras, por haber firmado en 1811 una comunicacin titulada Representacin que hace el bello sexo al Gobierno de Barinas con el fin de ofrecerse a defender al gobierno de Barinas ante la inminente invasin de los guyaneses por San Fernando. Como muchas mujeres afectadas por la guerra emigr, vio morir a sus seres queridos y cur heridos. En 1821 lider una rebelin contra los realistas en la provincia de Coro y enfrent al jefe realista Chepito Gonzlez. Ese mismo ao ley, en Pueblo Nuevo, el manifiesto que declaraba libre a la Provincia de Coro.

[2] Al respecto vase nuestro escrito Acelerando el ecocidio: La creacin del Ministerio para el Desarrollo de la Minera Ecolgica en: http://ladantalascanta.blogspot.com/2016/06/acelerando-el-ecocidio-la-creacion-del.htm

[3] Zabdiel Gutirrez, Agenda Econmica Bolivariana protege derechos del pueblo ante burguesa saboteadora en http://vtv.gob.ve/agenda-economica-bolivariana-protege-derechos-del-pueblo-ante-burguesa-

Fuente: http://ladantalascanta.blogspot.com.es/2017/01/las-mujeres-del-amo.html