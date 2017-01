Los Pasa-montaas

La historia, cual virus, siempre encuentra huspedes donde reproducirse.

En los aos ochenta, en buena parte de Amrica Latina las imposiciones de los llamados ajustes estructurales condicionados a una crisis de la deuda, reorientaron el funcionamiento econmico y social de estos pases. Trminos como privatizacin, desregulacin, reforma fiscal, liberalizacin comercial, se hicieron coloquiales. Las ltimas normas que marc el Estado fueron para desarticular su propio poder y dejarlo reducido a las mnimas pulsaciones. Las fuerzas del mercado y sus grandes firmas tomaban los mandos. Ms an, para asegurar la agenda comercial de dichas corporaciones, con los Tratados de Libre Comercio se encontr la frmula de xito. El ms emblemtico se pact en 1994 entre Mxico, EE.UU. y Canad al crear entre estas tres naciones el TLCAN. Desde entonces Mxico importa la mitad del maz que consume y quienes cultivaban maz ahora cosechan nada.

En el Sur de Europa, treinta aos despus la infeccin ha seguido idntico curso: estado se escribe en minsculas y la pobreza es mayscula. Y con exacta precisin, el gen replicante ya ha parido otro engendro de libre comercio, el TTIP, que quiere acabar con cualquier regulacin comercial entre Europa y los EE.UU., dicen, en favor de la reactivacin econmica.

El mismo da que se firm el TLCAN, en las montaas mexicanas mujeres y hombres estadistas y visionarios, campesinos e indgenas, en un silencio atronador le dijeron al mundo que ese no sera su mundo. Que si venan con tratados a robarles las tierras, a imponerles semillas, a dictarles normas, a invadir su cultura, all no llegaran. Y as pas. Un Estado perdi autonoma, pero unos territorios con lemas zapatistas Aqu manda el Pueblo y el Gobierno obedece ganaron dignidad y recuperaron todas las soberanas.

Ya hay quienes lo predicen.

Ya hay quienes lo preparan.

Ya hay quienes tejen tu pasamontaas

Y el mo.

Los nuestros.

Para que el da que se apruebe el TTIP sabiendo, porque bien lo sabemos, que ser jaque mate para el campo, enfermedad para las mesas y contaminacin en el aire hombres y mujeres, visionarias y valientes, campesinas y labradoras, se alcen con los mismos lemas y con los mismos estmulos: que otro mundo est por hacer y otro mundo es posible.

Gustavo Duch, en La Fertilidad de la Tierra.

Fuente: https://gustavoduch.wordpress.com/2017/01/08/los-pasa-montanas/