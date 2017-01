Asad declara estar dispuesto a negociar sobre cualquier cosa mientras asegura que recuperar todo el territorio sirio

Middle East Eye y agencias





El presidente sirio Bashar al-Asad entrevistado por periodistas franceses en Damasco. Foto facilitada por la agencia SANA, 9 de febrero de 2012 (Reuters)

El president sirio Bashar al-Asad dijo que su gobierno est dispuesto a negociar sobre todo en las conversaciones de paz que se celebrarn en Kazajistn, aunque todava no se ha fijado la fecha ni est claro quin va a representar a la oposicin.

Asad dijo asimismo que el alto el fuego auspiciado por Turqua y Rusia, su aliado ms poderoso, estaba violndose y que el ejrcito volvera a capturar toda Siria, incluida la zona bajo control rebelde cercana a Damasco, donde los vitales suministros de agua han sido bombardeados quedando interrumpidos.

Hizo estas declaraciones en comentarios a los medios franceses que a su vez public la agencia estatal de noticias siria SANA.

Rusia dijo el mes pasado que haba acordado con Asad, Irn y Turqua que Astana, la capital de Kazajistn, fuera la sede de las nuevas conversaciones de paz despus de que los rebeldes sufrieran su mayor derrota en la guerra al ser expulsados del este de Alepo.

Rusia y Turqua, esta ltima importante patrocinadora de la oposicin anti-Asad, han intermediado tambin en una tregua para intentar recuperar la diplomacia, aunque las partes en conflicto se estn acusando una a otra de muchas violaciones.

Asad dijo que la delegacin del gobierno estaba dispuesta a ir a Astana cuando se fijara la fecha de la conferencia.

Estamos preparados para negociar sobre todas las cuestiones, dijo. Al preguntrsele si esto inclua su puesto como presidente, Asad dijo que s, pero mi puesto va vinculado a la constitucin.

Si quieren discutir este punto, debemos debatir sobre la constitucin, dijo. Indic que habra que someter a referndum cualquier nueva constitucin y que es al pueblo sirio a quien le corresponde elegir al presidente.

Asad dijo: Quin va a estar all por la otra parte? An no lo sabemos. Ser una oposicin siria real?

Estn descartados, dijo, los grupos patrocinados por Arabia Saud, Francia y Gran Bretaa; es a los grupos sirios a quienes corresponde discutir las cuestiones sirias. El principal grupo paraguas de la oposicin siria, el Alto Comit para las Negociaciones, est apoyado por Riad.

Los grupos rebeldes que operan bajo la bandera del Ejrcito Sirio Libre dijeron a primeros de mes que haban congelado cualquier negociacin sobre su posible participacin en las conversaciones de Astana debido a las violaciones del alto el fuego, principalmente en Wadi Barada, cerca de Damasco.

Wadi Barda

El ejrcito sirio, con el apoyo de su aliado libans Hizbollah, ha intentado retomar el valle de Wadi Barada, donde se sita el principal acufero de la capital. Los rebeldes y el gobierno no consiguieron acordar un plan para reparar los problemas causados en la infraestructura de los manantiales y los ataques areos se incrementaron sobre esa zona el pasado domingo.

Asad dijo que la zona de Wadi Barada estaba bajo el control de un grupo militante que no estaba incluido en el alto el fuego. Los terroristas ocupan la principal fuente acufera de Damasco, impidiendo desde hace tres semanas que el agua llegue a ms de cinco millones de civiles.

El papel del ejrcito sirio es liberar esa zona, dijo.

Grupos rebeldes niegan que Yabhat Fateh al-Sham, conocido anteriormente como Frente Nusra, con vnculos con al-Qaida, est controlando la zona de Wadi Barada.

Al preguntarle a Asad si el gobierno planeaba retomar la ciudad de Raqqa, bajo control del Estado Islmico, dijo que el deber del ejrcito sirio era liberar cada centmetro del territorio sirio y que toda Siria deber estar bajo la autoridad estatal.

La cuestin que se plantea ahora es cundo, y eso depende de nuestras prioridades. Hay una cuestin militar vinculada con los planes y prioridades del ejrcito, aadi.

EEUU est apoyando una alianza de milicias que incluye al YPG [siglas en kurdo de las Unidades de Proteccin Popular] kurdo sirio en una campaa que persigue recuperar finalmente la ciudad de Raqqa.





Fuente: http://www.middleeasteye.net/news/syrian-government-ready-negotiate-everything-assad-says-472934538

