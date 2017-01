Entrevista a Hamza Meddeb, investigador en el "Carnegie Middle East Center" e investigador postdoctoral del Instituto Universitario Europeo de Florencia

"El aumento de la radicalizacin en Tnez no est relacionado con la democratizacin"

Le Courrier de lAtlas

- En primer lugar, hay que recordar que tanto la radicalizacin de Anis Amri, autor del atentado de Berln, como la de Mohamed Lahouij, autor del atentado de Niza en julio del ao pasado, han tenido lugar sobre suelo europeo. Es importante hacer hincapi en ello puesto que la radicalizacin violenta es un fenmeno globalizado en que las fronteras no tienen demasiado sentido. Debemos tener en cuenta adems que Blgica, remitindonos a las cifras, es el primer pas exportador de yihadistas en relacin al nmero de habitantes. La derecha francesa, al igual que numerosos comentaristas tunecinos y extranjeros, tratan de promover una versin distorsionada y sesgada que tiende a asociar el aumento de la radicalizacin con la democratizacin del pas. Para comprender esta paradoja es necesario volver a la primera dcada del siglo XXI que estuvo marcada por una importante movilizacin de la juventud tunecina dentro de una lgica de fuertes enfrentamientos con el rgimen de Ben Al. Recordemos los momentos de politizacin ms importantes de la juventud tunecina en esa dcada: la segunda intifada palestina en 2002, la invasin de Iraq en 2003, los enfrentamientos entre Israel y Hizbul en 2006 y el conflicto entre Israel y Hams en 2008.



Todos estos momentos se desarrollaron en un contexto de una aguda crisis social: el aumento del desempleo golpe de lleno a los diplomados universitarios y, en 2005, desencaden las primeras acciones del movimiento de los diplomados desempleados, la revuelta de la cuenca minera en 2008, Ben Guerdane [2] en 2010 y el endurecimiento del rgimen de Ben Al que extendi su represin ms all de los crculos de oposicin hasta reprimir cualquier voz contestataria o crtica. El yihadismo aprovech esta profunda crisis para penetrar dentro de todos esos hijos de la dictadura, de la masificacin escolar, de la desvalorizacin de las titulaciones, de todo tipo de represin en una sociedad gangrenada por la corrupcin. Desde 2004 se han sucedido las salidas para unirse a la yihad iraqu. La represin no ha hecho ms que aumentar las filas de los radicalizados y transformar las prisiones en verdaderas incubadoras de yihadistas. Por otra parte, es interesante sealar que la mayor parte de los condenados en virtud de la ley de diciembre de 2003 [3] que fueron liberados despus de la revolucin de 2011 se han unido a la yihad siria, libia o maliense.

La radicalizacin violenta en Tnez presenta una dimensin generacional importante: segn las cifras del Centro Tunecino de Investigacin y Estudios sobre el Terrorismo, el 80 % de los detenidos relacionados con casos de terrorismo se encuentran entre los 18 y los 34 aos. La opcin violenta contribuye tanto a legitimar el rechazo de una sociedad corrupta e injusta, como a sacralizar la victimizacin de personas a las que no se les ha dejado ninguna oportunidad de salir adelante. El yihadismo constituye por lo tanto un discurso de ruptura particularmente significativo en algunas categoras (pequeos delincuentes, estudiantes, parados, etc.) y en algunos territorios entre los que destacan barrios populares o regiones del interior.

La juventud tunecina sufre una doble crisis: una crisis de futuro y una crisis de sentido. Segn el estudio del Banco Mundial sobre la insercin laboral de los jvenes en 2015, el 33 % de los jvenes tunecinos son NEET (not in education, nor in employment, nor in training) [equivalente al trmino nini]. Es una de las tasas ms altas de la regin MENA [4]. El proceso democrtico no ha cambiado nada en este sentido dado que la situacin econmica ha empeorado an ms. La esperanza colectiva por un cambio, por la revolucin, desapareci y dio paso al marasmo econmico y al desencanto. No hay ningn proyecto movilizador ni ninguna institucin poltica o religiosa que sea capaz de orientar a los jvenes.

El yihadismo, como comprensin del islam que se funda en la centralidad del combate, constituye una oferta de sentido enorme para una generacin que se siente empujada a combatir por las razones que he explicado anteriormente. En Egipto la radicalizacin es sobre todo organizativa en el sentido de que atae a movimientos u organizaciones -como los jvenes de los Hermanos Musulmanes- que, al menos en parte, han pasado a la accin violenta debido a su exclusin del plano poltico. En Tnez, por el contrario, el extremismo violento est relacionado principalmente con itinerarios individuales, bifurcaciones, encuentros y cambios drsticos que lo hacen difcilmente perceptible. A la interpretacin generacional que propone Olivier Roy, la cual comparto, aadira que las intervenciones internacionales en Libia, Mal, Siria, o la intervencin rusa en Siria, contribuyen a alimentar la cantera de terroristas de la que la OEI [Organizacin Estado Islmico] saca provecho. Si la causa palestina ya no moviliza como hace 15 aos, el Califato s. Un mito que hay que defender a falta de poder propagarlo.

- En el contexto tunecino, qu papel juega eso que algunos llaman el vaco teolgico y religioso ?

- El yihadismo se afianz en Tnez en los primeros aos del 2000 en un contexto de descrdito total de los actores del campo religioso bajo Ben Al. La cada del rgimen cre un vaco que fue explotado por el movimiento yihadista mediante actividades de proselitismo, la organizacin de campaas de predicacin, el control de centenares de mezquitas y la designacin de imanes. As como los poderes pblicos han recuperado progresivamente el control de las mezquitas tras la ilegalizacin del grupo Ansar al Sharia en agosto de 2013, coincidiendo con el estancamiento de una parte del movimiento yihadista respecto a la accin violenta, esos mismos poderes no han conseguido resolver el problema de la falta de legitimidad de los actores religiosos, suscitando peridicamente episodios de tensin sobre todo con motivo de la designacin o expulsin de los imanes. De hecho, en Tnez el yihadismo se desarrolla en un contexto marcado por un plano religioso en el que las reglas de funcionamiento no estn establecidas claramente (designacin y destitucin de los imanes, lmites del control de las mezquitas por parte del Estado, aceptacin o exclusin de una serie de actores como los salafistas quietistas, Hizb Ettahrir, etc.) [5]. Por otro lado, en el campo religioso tunecino faltan imanes y predicadores capaces de producir un discurso susceptible de contrarrestar la propaganda yihadista. Paradjicamente, este vaco tambin es compartido por la esfera yihadista tunecina que carece de figura local influyente. Considerado durante dcadas como una figura de referencia en el seno de este movimiento, Al Khatib al Idrissi, ha sido marginado en la era post Ben Al tras su negativa a apoyar la creacin del movimiento Ansar al Sharia (una organizacin que supone reunir a los salafistas yihadistas) y la distancia cr tica que ha mantenido con respecto a los lderes de esa organizacin. Este vaco abri el campo a los predicadores radicales y a la propaganda electrnica que ninguna institucin est en condiciones de contrarrestar.

- Ese malestar con respecto al caso tunecino, martilleado ad nauseam en los plats de televisin , est relacionado de forma coyuntural con el debate sobre el regreso de los yihadistas a Europa?

- Est claro que la cuestin del regreso de los yihadistas a Europa preocupa a las cancilleras europeas. El eje Irn-Rusia-Turqua se est imponiendo en Siria; se est estrechando el cerco contra la OEI que sufre los ataques destinados a recuperar la ciudad de Mosul. La OEI pretender tomar represalias y exportar su terror. Muchos yihadistas se ven tentados a volver a Europa o Tnez. Existe un riesgo importante de que Europa o Tnez sufran atentados. Sin embargo, tanto europeos como tunecinos parecen estar pasndose la patata caliente. Aparte de la cooperacin en el mbito de la seguridad que sigue siendo importante, habra que pensar en preparar un marco de actuacin para con los yihadistas que han decidido regresar por vas consulares, o que han sido o sern extraditados por las autoridades turcas, sudanesas o de otros pases; esto es, acciones judiciales para aquellos que han cometido abusos y dispositivos de seguimiento para otros. Del mismo modo, habra que darles la palabra a esos yihadistas, al menos a aquellos que lo deseen, para comprender su motivacin y su experiencia. Es importante crear una perspectiva que tome en cuenta la complejidad de este fenmeno.

- La conferencia internacional Tnez 2020 no parece haber cambiado esa percepcin que cada vez se impone con ms fuerza y que asocia a Tnez con el terrorismo. Se puede invertir esta tendencia?

- Es importante que los que gobiernan transmitan un mensaje contundente a la poblacin, en primer lugar, y a los socios de Tnez, que estn haciendo frente a los verdaderos problemas del pas, que estn decididos a llevar a cabo reformas, abordar la cuestin social y los problemas de la juventud. Sin embargo, por el momento, todo esto brilla por su ausencia. La conferencia internacional ha sido una fuerte muestra de apoyo de la parte de la comunidad internacional para poner bajo su responsabilidad a las nuevas lites en el poder. Todava hay tiempo para invertir esta tendencia, pero para eso an hace falta inscribir la democracia tunecina en un horizonte a medio y largo plazo para poner fin a las expectativas restauracionistas, la gestin ineficaz del status quo y realizar las reformas en un marco inclusivo. Este horizonte, desgraciadamente, brilla por su ausencia.

- En este sentido, las audiciones pblicas [6] de las vctimas del despotismo podran servir de alivio?

- Estas audiciones pblicas han permitido a millones de tunecinos comprender de qu estaban hechos los regmenes de Bourguiba y Ben Al; de qu estaba hecho el poder durante dictadura. Las audiencias pblicas son una especie de espejo de la sociedad para reconstruir esta memoria fragmentada del autoritarismo porque todo el mundo no vivieron los aos de Ben Al y Bourguiba de la misma manera. La palabra de las vctimas ofrece una forma de rehabilitacin, pero sobre todo hace emerger una comprensin comn y compartida de la dictadura: de sus atrocidades, de su vileza y, por desgracia, de su banalidad. Se trata de un ejercicio indispensable para erigir una democracia que no puede ser construida sobre mentiras o la historia falsificada.





Hamza Meddeb ha sido investigador en el Carnegie Middle East Center e investigador postdoctoral del Instituto Universitario Europeo de Florencia entre 2013 y 2015. Defendi su tesis en la Facultad de Ciencias Polticas de Pars en 2012 bajo el ttulo Courir ou mourir. Course el khobza et domination au quotidien dans la Tunisie de Ben Ali centrada en la economa poltica de la dominacin y las relaciones Estado-sociedad de Tnez durante el rgimen de Ben Al. Acaba de publicar junto a Irene Bono, Batrice Hibou y Mohamed Tozy un libro titulado L'Etat d'injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie, Market for Jihad. Radicalization in Tunisia (Carnegie paper, 2015) con Georges Fahmi y Lambivalence de la course el khboza. Obir et se rvolter en Tunisie (Politique Africaine, 121/2011).





Notas:

[1] Existe una profunda incomprensin en torno al concepto yihad . Por ello recordamos que etimolgicamente el mismo se refiere al esfuerzo por alcanzar el salam , es decir, el empeo que se pone en seguir la senda del islam (al-yihad al-akbar). La opcin violenta a la que hace referencia el entrevistado es la nocin que se ha consolidado en Occidente [N.d.T.].

[2] En referencia a las protestas que tuvieron lugar durante el verano de ese ao en el puesto fronterizo de Ras Jdir [N.d.T.] .

[3] Se refiere a la Ley 53/2013 que establece el rgimen jurdico de la justicia transicional.

[4] Por su acrnimo del ingls (Middle East and North Africa) regin que engloba todos los pases del Magreb y Oriente Medio [N.d.T.] .

[5] El salafismo quietista aglutina a un conjunto de tendencias que tienen en comn una actitud pasiva con respecto al plano poltico. El partido poltico Hizb Ettahrir (Partido de la Liberacin) fue fundado a mediados del siglo pasado por Takieddin Nabhani, un jurista palestino que anteriormente fue miembro de los Hermanos Musulmanes [N.d.T.] .

[6] En diciembre de 2016 tuvieron lugar en Tnez las audiciones pblicas destinadas a reparar los crmenes cometidos por autoridades estatales desde el 1 de diciembre de 1955 hasta el 31 de diciembre de 2013 [N.d.T.].





Fuente: http://www.lecourrierdelatlas.com/tunisie-hamza-meddeb-%C2%AB-la-montee-de-la-radicalisation-n-est-pas-liee-a-la-democratisation-%C2%BB--7021

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.