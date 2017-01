El incierto futuro del Fatah de Mahmud Abbas

Un congreso para nada?

El ltimo congreso de Fatah, celebrado el 1 de enero de 2017, coincidiendo con su 52 aniversario, ha confirmado el acaparamiento de la organizacin por Mahmud Abbas, lder ya anciano. Pero no ha permitido definir una lnea estratgica frente al gobierno israel, y las sombras de dos ausentes -las de Mohamed Dahlan y de Maruan Barguti- han estado presentes en los debates.

El sptimo congreso de Fatah se abri en Ramala el 29 de noviembre de 2016. Mahmud Abbas, tambin presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y de la Organizacin de Liberacin de Palestina (OLP), ha sido reelegido el mismo da, por aclamacin, a la cabeza del movimiento fundado por Yasser Arafat. El Consejo Revolucionario y el Comit Central de Fatah no sern elegidos ms que cuatro das ms tarde.

La unanimidad de fachada alrededor de la figura que va envejeciendo de Mahmud Abbas (81 aos) no puede ocultar las divisiones que minan Fatah. Negndose a emprender el debate sobre sus perspectivas estratgicas, la direccin poltica, cisjordana, muy cercana a la ANP, pone en peligro el futuro de la organizacin.

Cooperacin securitaria con Israel

El congreso de Fatah se ha abierto en un contexto difcil para Mahmud Abbas. Hace frente a un gobierno israel de derecha radical, dirigido por el Likud, que lleva a cabo una poltica de colonizacin extensiva. El levantamiento palestino de octubre de 2015, llamado intifada de los cuchillos, que comenz en la parte rabe de Jerusaln, se ha extendido a continuacin al conjunto de Cisjordania. No ha terminado. Sin embargo, rechazando suspender la cooperacin en temas de seguridad entre las fuerzas de polica palestinas e Israel, pilar de los acuerdos de Oslo, el presidente se ha atrado las iras del conjunto de las facciones palestinas. Contina apostando por una solucin negociada con Israel, a pesar del rechazo por Benjamn Netanyahu de la Iniciativa francesa por la Paz /1 (una reunin internacional se celebrar en Pars el 15 de enero en presencia de decenas de ministros de asuntos extranjeros) que intenta organizar negociaciones multilaterales. En fin, el tema de la reconciliacin con Hamas est estancado: el ltimo gobierno de unin nacional fue disuelto en junio de 2015.

Debilitado, Mahmud Abbas deba, por tanto, demostrar que mantiene su legitimidad como cabeza de Fatah y que incluso es capaz de suscitar la unidad nacional. Todos los partidos polticos palestinos se mostraban unidos en la apertura del congreso. Prudente, Faiz Abu Warda, miembro dirigente de Hamas, recordaba sin embargo que la presencia de su formacin en el primer da de la conferencia del Fatah solo tena un aspecto protocolario. El Movimiento de la Resistencia Islmica est sobre todo atento a las divisiones que desgarran Fatah, en particular las existentes entre los defensores de la lnea presidencial y los partidarios de Mohamed Dahlan -expulsado del Comit Central del movimiento en junio de 2011.

Un movimiento cada vez menos nacional

El sptimo congreso ha sido el de una llamada al orden: la de Fatah como movimiento nacional, es decir representativo de los palestinos de la banda de Gaza, de Jerusaln-Este, de Cisjordania, pero tambin de la dispora (chatat), en particular de los campos de refugiados palestinos de Lbano, Jordania y Siria. El principal asunto del congreso resida en la eleccin del Consejo Revolucionario (80 miembros) y del Comit Central, compuesto de un presidente, de 18 miembros elegidos y de tres miembros honorarios permanentes (Faruk Qaddumi, Mohammed Ghunaym y Salim Zanun). Ahora bien, estas nuevas instancias de Fatah consagran una lgica ya en marcha en 2009, en la sexta conferencia del movimiento /2: la direccin del Fatah es mayoritariamente la direccin de un nico territorio, Cisjordania, y no la direccin de los territorios -an menos la del conjunto de un pueblo disperso. Se confunde, en fin, con el aparato de la ANP.

Cisjordania, donde tiene su sede la ANP, est as sobrerrepresentada en las instancias dirigentes del partido, en detrimento de la banda de Gaza y de las instancias del movimiento en Jordania, Lbano y Siria. La seccin libanesa del Fatah, sin embargo considerablemente implantada entre los refugiados de Lbano, no tiene ya representantes en el seno del Comit Central, tras la exclusin de Sultan Abu Ayunan, elegido en 2009. La seccin siria acude al Comit Central con Samir Rifai. Solo cinco miembros del Comit Central son originarios de la banda de Gaza, y no residen necesariamente all. El Consejo Revolucionario, estructura amplia, es tambin mayoritariamente cisjordano: solo diez miembros de la banda de Gaza han sido elegidos, de ellos cuatro residentes en Cisjordania.

Los presos palestinos del Fatah no estn representados ms que por Maruan Barguti, que sigue siendo sin duda el hombre ms popular del movimiento. Los cuadros dirigentes del Comit Central estn en muchos casos ligados al aparato de la Autoridad, o han tenido en el pasado un papel importante en su seno, ya sea en los servicios de seguridad (Djibril Rajub, Ismael Jabr), en los ministerios (Sabri Saidam), en las provincias (Djamal Muhaisen), en el Consejo Legislativo Palestino (Raui Fatthh). Si opositores histricos a los acuerdos de Oslo siguen siendo an miembros del Comit Central (Abbas Zaki, Mohammed Ghunaim, Faruk Qaddumi), el grupo de los negociadores con Israel est muy representado (Saeb Erekat, Mohammed Shtayyeh, Mohammed Al-Madani) Entre repliegue del Fatah sobre un territorio (Cisjordania) y dependencia respecto a la ANP, el congreso de Fatah se ha distinguido en fin por la ausencia de feminizacin de sus instancias dirigentes. Solo una mujer, originaria del campo de refugiados de Balata (Cisjordania) forma parte del Comit Central: Dalal Salameh.

La sombra embarazosa de Mohamed Dahlan

Contener la protesta interna del Fatah controlando a los rebeldes cuando se acercaba el Congreso, tal era igualmente el desafo de Mahmud Abbas. Ha sido preciso en primer lugar que el presidente palestino resistiera a las presiones del cuarteto rabe /3, compuesto por Arabia Saudita, Egipto, Emiratos rabes Unidos y Jordania: desde agosto de 2016, esos Estados le apremiaban para que se reconciliara con Mohamed Dahlan. Para ellos las divisiones del Fatah son, en efecto, susceptibles de reforzar a Hamas. Sin embargo, Abbas no ha seguido sus recomendaciones: el 21 de noviembre de 2016 tres miembros de la oficina parlamentaria de Dahlan han sido detenidos por la polica palestina en Cisjordania.

Antiguo miembro del Comit central del Fatah, durante un tiempo responsable de los servicios de seguridad palestinos, Dahlan fue excluido del movimiento y expulsado de los territorios palestinos en 2011. No oculta sus ambiciones de suceder a Mahmud Abbas, con quien no tiene grandes desacuerdos estratgicos, a la cabeza de Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina. Para hacerlo, Dahlan dispone de slidos apoyos regionales que no son los del presidente. Instalado en los Emiratos rabes Unidos (EAU), se ha convertido en un verdadero diplomtico regional en la sombra y su red se confunde con la cartografa de la contrarrevolucin rabe: agente-viajero del prncipe Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, actual ministro de defensa de los EAU, es una persona cercana a los servicios de seguridad del presidente Abdel Fatah Al-Sissi y se encuentra del lado del general Khalifa Haftar en Libia. ltimamente, la monarqua jordana, que le ha ignorado durante mucho tiempo, se ha colocado al lado de sus poderosos padrinos para facilitar su acceso al poder.

Dahlan no es sin embargo solo una figura impuesta desde el exterior: tiene an sus partidarios en el seno de Fatah. Mientras que Mahmud Abbas se preocupa principalmente del Fatah de Cisjordania, Dahlan sabe atraerse los favores de facciones locales, en primer lugar en Gaza de donde es originario, pero tambin en los campos de refugiados de Lbano o en el seno de la dispora. En ciertos casos, como en el campo de Ayn al-Hilweh (Lbano), la divisin est ya certificada: hay dos Fatah, uno cercano a Abbas y el otro que es leal a Dahlan. Esta presencia en el seno del partido de simpatizantes de Dahlan conduce a la direccin a organizar verdaderas purgas, hasta entre sus propios parlamentairos. As, tras una manifestacin de Fatah organizada en Gaza el 1 de agosto de 2015, estallaron enfrentamientos entre militantes de Fatah fieles a la presidencia palestina y partidarios de Dahlan. Cuatro manifestantes fueron heridos. Cinco das ms tarde, Mahmud Abbas expulsaba de Fatah a cuatro dirigentes cercanos a Dahlan: los diputados Najat Abu Bakr et Naima Cheikh Ali, Adli Sadeq et Taufik Abou Khoussa.

Una victoria prrica

Para protegerse de la protesta, que supera la simple oposicin Dahlan-Abbas, la direccin de Fatah ha echado el cerrojo al congreso de diciembre de 2016 desde su preparacin, limitando el nmero de delegados presentes a 1400 -un umbral muy por debajo del ltimo congreso de 2009, al que asistan 2335 miembros del partido. Reitera aqu una tcnica aplicada desde hace mucho en las elecciones palestinas /4: ms que maquillar unas votaciones muy vigiladas, define un marco en el que no se le puede derrotar. El movimiento puede as presumir del carcter democrtico de su congreso, celebrado pblicamente.

Mahmud Abbas no est lejos de haber salido exitoso en su apuesta: Mohammed Dahlan y sus partidarios de la Corriente Reformista (Al-Tayar al-islahi) estn, por el momento, claramente excluidos de la nueva direccin del Fatah. Pero no dejan de ser amenazadores: a finales de noviembre, prometan la celebracin de una conferencia alternativa que todava no ha tenido lugar. En cuanto a los partidarios de una reforma del Fatah, este sptimo congreso no les ha dejado ningn espacio, prefiriendo apostar por su marginacin forzada.

Exclusin de militantes, estrechamiento del nmero de delegados y prima a Fatah de Cisjordania: la victoria de Abbas es una victoria prrica que debilita ms que refuerza al movimiento que pretende dirigir. El comunicado final del congreso, publicado el 3 de diciembre de 2016 no distingue ya entre la estrategia de la ANP y la de Fatah: menos que un movimiento de liberacin nacional, se convierte en una cmara de registro del poder. Si el derecho a la resistencia, al retorno de los refugiados y a la autodeterminacin del pueblo palestino son mencionados, la nica perspectiva estratgica evocada es la de apoyarse en la Iniciativa de la Liga rabe -que data de 2002- o en la Iniciativa francesa por la Paz de junio de 2016. Ciertamente, se recuerdan grandes principios, como la necesidad de reactivar la direccin de la OLP, la unidad nacional y la reconciliacin interpalestina. Sin embargo, es difcil ver lo que distingue a Fatah de la ANP en trminos de estrategia y de programa.

El Congreso de Fatah quera sobre todo dar garantas de estabilidad. A la comunidad internacional, Mahmud Abbas le ha comunicado que era an capaz de dirigir a sus tropas y de contener a sus opositores. El comunicado final del congreso no dirige en fin un mensaje de solidaridad mas que a dos Estados rabes: Egipto y Arabia Saudita, en particular por su lucha contra el terrorismo. El mensaje se pretende tranquilizador, el eje El Cairo-Riad sigue siendo estructurante para Fatah desde los acuerdos de Oslo y las nuevas correlaciones de fuerzas regionales producidas por la guerra en Siria -apenas mencionada- no modifican los planteamientos de alianzas regionales del movimiento.

La incgnita Maruan Barguti

El congreso no ha resuelto todas las cuestiones internas y el futuro no carecer de contradicciones para Fatah. Aunque los opositores hayan sido contenidos, los partidarios de un cambio siguen siendo numerosos. Aunque la direccin de Fatah es mayoritariamente cisjordana y est orgnicamente ligada a la Autoridad, el movimiento preserva verdaderas bases populares en la banda de Gaza, igual que en la dispora, en particular en Lbano. Sobre todo, queda una incgnita sin resolver: la de Maruan Barguti, elegido con el mayor nmero de votos al Comit Central, cuya esposa, Fadwa Barguti, reitera el mismo xito en el seno del Consejo Revolucionario.

Encarcelado en Israel desde 2002, Barguti no es quizs el hombre ms fuerte del partido pero, en cambio, es el ms popular. Su estrategia no ha sido siempre de fcil lectura en el pasado. A veces presentado como el Mandela palestino, partidario de una solucin de dos Estados, ha mantenido no obstante un crdito entre los sectores de Fatah ms opuestos a los acuerdos de Oslo, igual que en lo que queda de las ramas armadas de la segunda Intifada. Se presenta con una figura reformista, pero sus alianzas son sinuosas. En enero de 2005, amenazaba a Abbas con presentarse a las elecciones presidenciales palestinas, para retirarse posteriormente. En la creacin del movimiento Al-Mustaqbal (El porvenir), que fund entonces, su principal aliado era Mohamed Dahlan, y Hamas anunciaba que podra apoyarle.

Contrariamente a Mahmud Abbas, no condena el levantamiento palestino de octubre de 2015: en una carta publicada en las redes sociales en marzo de 2016, al contrario, llama a suspender la cooperacin en materia de seguridad entre la Autoridad Palestina e Israel, a democratizar y a revitalizar la OLP, as como a distinguir claramente la ANP de Fatah, al que desea devolver su identidad nacionalista.

El Comit Central debe nombrar pronto a su futuro vicepresidente -una decisin que los dirigentes palestinos prefieren tomar al abrigo de las miradas. El nombre de Maruan Barguti es evocado para ocupar la plaza nmero dos del movimiento. Sus adversarios, con Djibril Rajub, antiguo hombre fuerte de los servicios de seguridad de Cisjordania, a la cabeza, se preparan ya para disputarle ese papel. A falta de ser un congreso de reagrupamiento, el verdadero meollo de este encuentro resida quizs en la designacin del delfn. Pero en una suerte de mimetismo con la ANP, Fatah parece haberse mudado en un cascarn vaco en el que las decisiones son tomadas por una camarilla dirigente, que monopoliza el poder desde hace cerca de un decenio.







