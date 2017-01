craisez l'infme

El periodismo que practica esa alimaa presente noche tras noche en un programa de La Sexta cuya filiacin debemos olvidar a menos que sea para llevarle ante el juez (pero apellidado Inda... si no es falso tambin el apellido), es un periodismo increblemente sospechoso...En todas las profesiones y oficios hay de todo... Pero los niveles de bellaquera, de mendacidad, de fabulacin y de agresividad ostentosamente pblicas de ese rufin, no es posible alcanzarse si no se dispone de un micrfono o de un plat, adems de un permiso de la "superioridad". A los delincuentes ms o menos confesos y a los corruptos se les conoce despus de haber cometido sus fechoras, pues todo su inters estrib siempre, justo en no exhibirlas pblicamente, no sea que fuesen apresados, juzgados y encarcelados. Pero este repulsivo charlatn comete las suyas en vivo y en directo. Por eso es sumamente sospechosa la cuestin...Partamos de la idea de que hoy da, con tal de escandalizar, cualquiera tiene acceso a la palabra pblica. Por eso es frecuente tropezar con gentes que se dicen periodistas porque tienen facundia, es decir, desenvoltura en el hablar, pero no han pasado ni por la Universidad ni por una Escuela, la de periodismo. Espacios donde, tanto la tica como el rigor y la pulcritud en el ejercicio de la profesin, son asignaturas por definicin sagradas. Pues bien, si este bravucn se destaca por algo, noche tras noche, es precisamente por todo lo contrario: por burlar obscenamente la tica y el rigor, ponindose a la altura de los vientos de noticias sobre corrupcin pblica (en todos los mbitos y direcciones) que vienen soplando desde hace al menos una dcada en este pas. Pero sucede algo que debe destacarse. Y ese algo es que, como para la comisin de delitos pblicos es casi imposible no contar con la figura de un cooperador necesario por lo menos, el libelo, las mentiras, las injurias y las calumnias difundidas por este mequetrefe que se postula como azote de una formacin poltica emergente, no pueden ser obra exclusiva de un impostor. Han de ser necesariamente los dueos fsicos del programa, los dueos financieros del canal televisivo y los periodistas que forman parte de la nmina de la cadena quienes patrocinan y dan alas a este canallesco petimetre.Con su pan se lo coman todos ellos. Pero est muy claro que en este pas ya nadie sabe dnde empieza la corrupcin que empez como una plaga y est terminando por producir los mismos efectos que la peste: si en el poder econmico, si en el poder poltico o en el difuso periodstico, como en tiempos para olvidar poder difuso fue en Espaa el religioso. Pues bien, individuos como ste son los que tienen toda las trazas de ser su vector, como las ratas, es decir, su transmisor...

