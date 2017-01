Una reflexin para el 2017

Es la Biblia quien debe respetar los derechos humanos, los resultados de la ciencia, las conclusiones del pensar humano, y con la Biblia los creyentes y la Iglesia catlica, y no al revs.

La mayor parte del Nuevo Testamento ha sido falsificada. El Jess histrico no concuerda con la imagen de l elaborada por la Iglesia y la tradicin.

La mayor parte un 95%- de las palabras de Jess transmitidas en el Nuevo Testamento obedecen, se basan, en meras falsificaciones. Frases como yo soy la verdad y la vida o esto es mi cuerpo, entregado por vosotros nunca las pronunci Jess.

A medida que uno avanza en los conocimientos bblicos se desmorona en l la imagen de Jess recibida de la Iglesia y su tradicin: de ese seor soberano sobre el cielo y la tierra, sobre la vida y la muerte, presente en todas partes, en las iglesias, en los cementerios y en las viviendas. Fantasa de creyentes basada en arena movediza.

Se dice que fueron los judos quienes mataron a Jess, algo imposible en una muerte mediante crucifixin bajo dominacin romana. Se dice tambin en los Evangelios que los judos seran los hijos del demonio para poner en su contra a todas las gentes. Asoma la vieja enemistad contra los judos. Los judos cristianos acusan y denuncian a sus propios compatriotas. Y esta idea recorre todos los Evangelios neotestamentarios y todas las cartas. Se ponen en boca de Jess palabras y frases que l no dijo y se le atribuyen cosas que no hizo. Esto es perfidia.

La enemistad contra los judos obedece en gran parte a la misin agresiva de las primeras comunidades cristianas. Quien no quera adherirse al credo y a la declaracin del nuevo mesas era tachado y proscrito como increyente, es la poca en la que van surgiendo los textos bblicos; estos portan la huella de este proceso misionero, evangelizador. As en la parbola del sembrador supuestamente se dice que slo a los discpulos se les ha revelado el misterio del reino de dios, pero no a los que estn fuera para que viendo no entiendan. El sentido expreso de este hablar en parbolas sera el conducir a la gente al error, al no entender, a la ignorancia. Pero por qu? Probablemente con este texto se tratara de aclarar a una determinada comunidad el fracaso en la evangelizacin de los judos. Aquellos que no se dejaron misionar son tachados de borricos, de jumentos e idiotas, de incorregibles increyentes. Y se atribuyen a Jess pasajes y textos que suponen que ya Jess les habra condenado. Ciertamente, algo muy taimado pero que en modo alguno responde a la verdad histrica.

Ya al inicio de la Biblia se encuentra el error de que todos los hombres descienden de Adn y Eva. Al final, en el ltimo captulo del Apocalipsis de Juan, se anuncia la pronta llegada de Jess, en el interim han transcurrido 2000 aos.

En los textos sagrados hay graves errores y graves contradicciones porque han sido escritos por personas de procedencia distinta y en pocas muy diferentes. La parte ms antigua del Viejo Testamento surgi unos 1200 aos antes del nacimiento de Cristo, la ltima y ms moderna unos 165.

Los textos del Nuevo Testamento no son solo, como a menudo se dice, testimonios de fe sino que adems son en gran parte panfletos dirigidos no slo contra los enemigos externos sino tambin contra cristianos que piensan de otro modo. De ah que los Evangelios y las cartas se contradigan en muchos pasajes y momentos. Se denominan y escriben como palabra de dios corrientes de opinin y de grupos en lucha y discusin con otros, sin miedo a calumniar o cuando menos a llevar a cabo, sin reparo alguno, una falsificacin grave. Hay dos cartas a los tesalonicenses. Y no slo en la segunda se contienen ideas muy distintas a la primera, sino que el autor de la segunda afirma que la primera se ha falsificado. Y es exactamente lo contrario: l es el falsificador. La primera proviene de Pablo, la segunda no. Su autor dice ser Pablo y atestigua haber escrito de su propio puo. Mentira. En que la segunda no es de Pablo concuerdan casi todos los estudiosos del ramo, sin embargo los cristianos hoy, en su mayora, no tienen ni idea de esto, creen que Pablo escribi ambas porque as est en la Biblia.

Es cosa grave que a los cristianos no se les aclare y se les mantenga en el error de que el Nuevo Testamento, los 27 documentos, fueron escritos por los apstoles o por sus acompaantes, es decir los 4 evangelios, las 21 cartas, la Historia de los apstoles y el Apocalipsis. La realidad es que de ellos slo 7 provienen de un apstol, de Pablo. Y que ningn autor de los 27 documentos conoci a Jess, es decir no contienen informacin de primera mano. El mismo Pablo se convirti al cristianismo tras la muerte de Jess.

La Iglesia en el 200 del nacimiento de Cristo dijo ser palabra de dios lo que contiene la Biblia, y palabra de hombre lo que no est en ella. Lo determinante fue si proceda o no de un apstol. Fue un error, si entonces hubieran sabido lo que hoy sabemos habra que haber elegido otro criterio, de lo contrario el Nuevo Testamento hoy sera un librito delgado con las siete cartas de Pablo. Lge bleibt Lge, auch wenn sie in der Bibel steht, la mentira es mentira aunque est en la Biblia. En la Biblia hay textos que no son ni cristianos, como el Apocalipsis de Juan, su descripcin del mundo es truculenta y bestial, propia de novela negra y no mensaje de esperanza.

El estudio crtico-histrico de la Biblia y sus componentes, que se viene realizando desde casi dos siglos, ha llegado a determinar cundo, en qu poca, quin o quienes, qu grupo los escribi, cuando fueron reescritos o reinterpretados si lo fueron, con qu objetivo y en qu circunstancias se escribieron etc. Por tanto seguir diciendo que son palabra de dios adems de mentira es mantener en el error al creyente de calle, inducirle al error, crearle graves contradicciones y no dejarle avanzar. Le agresivizan en sus discusiones.

As, cuando se plantea la solucin a un problema de nuestro tiempo, pongamos por caso la mujer, la homosexualidad, el aborto muchos de ellos recurren a ideas expresadas en algn documento de la Biblia y se aferran a lo dicho all como palabra de dios, como un se acab, en lugar de recurrir al conocimiento humano y a la bsqueda de una respuesta razonable, acorde con los conocimientos actuales y las conclusiones de la ciencia.

Es la Biblia quien debe respetar los derechos humanos, los resultados de la ciencia, el pensar racional del hombre actual. La bsqueda de la verdad sin prejuicios ni apriorismos es grandeza y deber humano, bsqueda que se afinca en el amor por la verdad y que puede venir impulsada por un humanismo sano, por la investigacin, la solidaridad con el otro, el seguimiento a Jess de los cristianos o el amor a la naturaleza.

Proceso que se ve hoy frenado en muchos catlicos partiendo de presupuestos falsos, que les conducen a absurdos.





