2017 La urgencia del altermundismo

Cuando uno observa las megatendencias

globales del crecimiento de la poblacin,

el cambio climtico y otros aspectos

relacionados, vemos que vivimos

en un mundo donde los problemas

se volvieron globales y no hay forma

de que se puedan resolver pas por pas.

Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU

Discurso en la toma de posesin 03.01.2017 [i]

Comenzamos 2017 con un futuro incierto en todos los mbitos: medioambiental, econmico, social y geopoltico, que lleva a Antonio Guterrez en su discurso de toma de posesin como nuevo Secretario General de la ONU a hacer un desesperado llamamiento a la Paz dirigido a los desorientados dirigentes mundiales. La quiebra del sistema-mundo capitalista y las contradicciones inter-oligarquas agudizadas a lo largo de 2016 desvelan las falacias con las que hemos estado gobernados en las ltimas dcadas.

El triunfo del Brexit, la eleccin de Trump, el ascenso electoral de la extrema derecha europea en Francia que cuestiona el futuro del euro, la crisis de la socialdemocracia europea, la interminable crisis griega y la resistencia de Podemos, el cuestionamiento del trabajo en un mundo robotizado, la ruptura no declarada del acuerdo de Schengen, el inicio para implantar la Renta Bsica Universal en Finlandia, el reconocimiento por parte del FMI de la ideologa del neoliberalismo y el acelerado desarrollo internacional de las redes de empresas y municipios del Bien Comn son manifestaciones de un mundo en profunda transformacin que, sin embargo, no sabe hacia donde va.

1.- La hiper-burbuja financiera global se desinfla [ii] . Los productos financieros derivados, la columna dorsal del sistema financiero mundial lleg a su mximo en 2008, representando 11 veces el Producto Bruto mundial (PBM: 685 billones de dlares) En diciembre de 2015 tan slo representaba 6 veces el PBM: 490 billones de dlares. En 2016 esta tendencia ha continuado acelerada por el estancamiento econmico global, la sustitucin del dlar y el euro por monedas nacionales en el comercio internacional, auge del yuan chino, y estallido de bonos soberanos en Brasil, Mjico, Turqua y otros pases otrora denominados emergentes.

2.- El complejo industrial-militar y petrolero toman el control. Primero fue Theresa May, primera ministra britnica, la que anunci el retorno a una poltica industrial nacional con participacin pblica [iii], despus es Donald Trump [iv] quin gana las elecciones y anuncia la salida de EE UU de los Tratados de Libre Comercio, rodendose de un equipo del complejo industrial-militar y petrolero. El dinero especulativo no es estrictamente capital porque no se reproduce a travs del trabajo asalariado en el proceso de produccin. El capital hegemnico y dominante es el que garantiza la supervivencia del propio sistema capitalista; y eso tan slo lo puede hacer el capital productivo, el complejo industrial-militar y la oligarqua petrolera. El propio Trump es un directo representante del sector de la construccin; y el principal apoyo financiero de su campaa Sheldon Adelson del sector de casinos y hosteleria. Los nombramientos de Rex Tillerson, Director ejecutivo de Exxon Mobil, como Secretario de Estado y de Michael Flynn y del general James Mattis, sionistas pro Netanyahu, al frente de las materias de seguridad as lo sealan. Los polmicos twiter con Lockheed-Martn sobre el F-35 y Muilenburg de Boeing, que provocaron fuertes bajadas del valor de las acciones en bolsa; as mismo con empresas automovilistas, no son sino avisos a navegantes antes de su llegada a la Casa Blanca. Durante los mandatos de Obama el control ha estado en manos del sector financiero especulador. El objetivo esencial ha sido garantizar la estabilidad financiera internacional, para lo que haba que impedir la ruptura total con China y que la extensin de los conflictos blicos en zonas productoras de petrleo se descontrolara. Con la campaa meditica sobre la amenaza del cambio climtico provocado por las emisiones de CO2 han defendido una propuesta que relegue al petrleo y dems fuentes fsiles y se apoye en la recuperacin de la energa nuclear. Tambin han potenciado las energas renovables pero con modelos centralizados que le permitan controlar la produccin y, sobretodo, la comercializacin. En Septiembre de 2014 el Fondo de los hermanos Rockefeller anunciaba su retirada del negocio petrolero [v] y la han culminado en marzo de 2016 [vi] . Ellos, junto a George Soros, son los grandes perdedores. Tambin lo es Godman Sachs a pesar de haber colocado a dos de sus hombres: Steven Mnuchin, como Secretario del Tesoro, y Gary Cohn, como jefe del Consejo de Asesores Econmicos. Este cambio viene provocado por el fracaso de las polticas de Obama para mantener la hegemona USA y el cada vez mayor aislamiento de EE UU [vii] . Como advierte Immanuel Wallerstein [viii] las decisiones que tome este primer ao sern terribles, y [email protected] sufriremos las consecuencias de los problemas que generarn.

3.- Toda certeza se desvanece: la ideologa neoliberal muere. El desconcierto sobre la interpretacin de lo que acontece a nuestro alrededor se generaliza. Los dirigentes polticos y mediticos europeos, mejicanos, chilenos, peruanos, japoneses, etc no saben a que atenerse. Se han quedado sin narrativa que ofrecer a sus seguidores. Pero tambin entre los analistas de izquierda que debaten sobre la muerte o no de la globalizacin neoliberal [ix] El FMI se plantea por primera vez en 30 aos la correccin de las polticas neoliberales [x] . En un mundo donde la multipolaridad crece, y donde las lites norteamericanas se ven cada vez ms aisladas, necesitan soltar el lastre de una ideologa que hoy le impide defenderse, aunque quede de manifiesto las mentiras y manipulacin de los ltimos cuarenta aos, y se quiera sustituir por una vuelta atrs a un tiempo glorioso que nunca volver. Como seala lvaro Garca Linera En cualquier caso, no existe sociedad humana capaz de desprenderse de la esperanza. No existe ser humano que pueda prescindir de un horizonte, y hoy estamos compelidos a construir uno. Eso es lo comn de los humanos y ese comn es el que puede llevarnos a disear un nuevo destino distinto a este emergente capitalismo errtico que acaba de perder la fe en s mismo. [xi]

4.- Barbarie y muerte; o sentido comn, civilizacin y Vida. Guerra o Paz: este es el dilema al que hoy se enfrenta la humanidad. El pasado 15 de diciembre el Congreso de EE UU con mayora republicana prorrog las sanciones polticas y econmicas contra Irn por diez aos ms. Esta prrroga incumple los compromisos contrados por el Gobierno de Obama en el marco del Plan Integral de Accin Conjunta acordado en Suiza en julio del ao 2015 entre el G5+ 1 conformado por Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaa, Francia y Alemania y como contraparte a la Repblica Islmica de Irn. El 20 de enero de 2017 Trump tomar posesin. Por las declaraciones hechas durante la campaa electoral se propone aliarse con Rusia y hacer que esta rompa con China e Irn. La poltica seguida por Obama de hostigamiento a Rusia y cerco militar a China lo que ha conseguido es fortalecer la alianza entre ambos y la consolidacin y ampliacin de la Organizacin de Cooperacin de Shangai, cuyo ltimo miembro a incorporar es Turqua, miembro an de la OTAN y cuya localizacin geogrfica tiene una extraordinaria importancia geoestratgica. Ya en 2010 Israel estuvo a punto de atacar Irn. El gabinete que ha configurado Trump para la Casa Blanca apoyar un ataque de Israel a Irn, si no lo desencadena directamente desde el Pentgono el propio James Mattis [xii] . De acuerdo con las acusaciones contra Irn realizadas el 6 de diciembre de 2016 por Theresa May, en el marco de la 37 cumbre del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG) Prsico en Bharein, esta guerra tendra el apoyo de Reino Unido, Catar, Emiratos rabes y Araba Saudi. [xiii] De producirse este ataque traer desorden, confusin y peligro. Y ser urgente e imperioso llamar a la unidad de la Humanidad.

5.- La des-dolarizacin de la economa mundial, la soledad de Europa y el euro. Podr Trump paralizar y revertir la perdida de hegemona de EE UU? El 10 de diciembre de 2016 Trump llam a Taiwan para manifestar su desacuerdo con la poltica de una sola China. Ha sido interpretado como un paso justo en una nueva estrategia para Asia de EEUU, una vez que se ha constatado que el Tratado Trans Pacfico (TTP) est muerto. La respuesta de China no se hizo esperar. El 12 de diciembre hizo pblico que sustituye el dlar en sus transacciones financieras con siete pases: Dinamarca, Hungra, Mxico, Noruega, Polonia, Suecia y Turqua. Un acuerdo en el que se incluyen cinco pases europeos cuyo comn denominador es que mantienen su moneda por lo que en la prctica tambin se debilita la moneda nica europea, el euro. [xiv] La UE convoc una reunin especial del Consejo el domingo 13 de noviembre de 2016 para analizar las repercusiones e incertidumbres provocadas por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca [xv] . En esa reunin se acuerda aumentar de forma significativa los gastos de defensa sin que estos computen para determinar el dficit [xvi] . Los lderes europeos son conscientes de que determinados estrategas del Pentgono defendan en plena crisis que lo que ms interesa a EE UU es que se repita el escenario de la Segunda Guerra Mundial: un conflicto en Europa donde ellos se mantienen neutrales al inicio suministrando armas a ambas partes e incorporndose al final a favor del bando que vaya perdiendo, para as volver a garantizarse su hegemona para los prximos 25 aos. Europa no tiene defensas propias al margen de EE UU y RU. Qu baza piensa ofrecer Trump a Rusia para que rompa su alianza con China e Irn? En este contexto la actual estructura del euro es imposible que sobreviva, pues no puede avanzar hacia una mayor integracin a imagen del dlar por la negativa de Alemania, ni puede resistir los embates del yuan, y mucho menos una nueva crisis financiera internacional, cuando difcilmente puede evitar una crisis interna de su sistema bancario. [xvii]

6.- Una nica Humanidad rica en su diversidad. Existen las alternativas y la inmensa mayora de la Humanidad las visualizamos. Las resistencias y movilizaciones contra los Tratados de Libre Comercio estn siendo acompaadas por propuestas que avanzan el mundo futuro a construir en sus diferentes dimensiones: la Economa y ciudades del Bien Comn; la puesta en marcha de redes internacionales de ciudades que supere el actual paradigma de los Estados-nacin en la cumbre Habitat III de la ONU en Bogota (Colombia) el pasado 21 de octubre; la organizacin de rganos de democracia directa como el recin creado Consejo Indgena de Gobierno por 43 pueblos originarios de Amrica Latina establecido en V Congreso Nacional Indgena; etc. Se abren debates sobre la posible organizacin del trabajo y de la distribucin en una economa por y para la Vida en armona con Gaia; existen en funcionamiento ms de cinco mil monedas sociales y locales; se crean bancos ticos, etc. La Humanidad est viva y avanza en el diseo de un nuevo destino. Nuestro horizonte ya lo cant John Lennon en Imagine. Pero respondemos de forma fragmentada, en multitud de movimientos dispares en objetivos y lugares geogrficos. Esta diversidad que es enriquecedora por si dispersa la accin poltica, difumina su potencial transformador. Somos una nica Humanidad!!

7.- La urgencia del altermundismo. No podemos dejar la gestin de la salida a la crisis en manos de los mismos que la provocaron, ni de ilusos que quieren parar la historia y volver al pasado. Estamos obligados urgentemente a visualizar y compartir ese otro mundo que nos acoge a [email protected] en unidad y progreso, en justicia y Paz, en equilibrio y armona. La pregunta es Cmo podemos unir a la Humanidad? Todas las civilizaciones tienen un comn universal que nos une. Y el ncleo duro de cada civilizacin son sus tradiciones, su religin. Todas las religiones tienen un comn universal y un elemento tnico, local, por medio del cual se configura una civilizacin, una cultura propia. En cuanto universal conduce a la unidad de la humanidad; en cuanto local tiende a la desunin siempre que se interprete con excesivo literalismo. Durante siglos las religiones han sido utilizadas como opio del pueblo, para controlarlos y manipularlos. En las ltimas dcadas han sido utilizadas para dividirnos y enfrentarnos poniendo nfasis en lo tnico y local utilizando todo el potencial de motivacin trascendente de que dispone. Nosotros debemos poner el nfasis en su comn universal y en torno a l unir a todas las civilizaciones en UNA. Para ello debemos utilizar sus profecas y ponerlas a trabajar al servicio de nuestro horizonte, como hizo Alejandro Magno con la profeca del nudo gordiano.

Vivimos el tiempo en que es imperioso limpiar la suciedad del mundo, que nos anuncian los Puranas del Hinduismo. El tiempo del robo, violencia, asesinato, mentira, procacidad, codicia, corrupcin y lujuria, que nos profetizan en el Sutra de los budistas. El tiempo en que las enseanzas ancestrales han sido pervertidas por sus propios guardianes traicionando su mensaje de liberacin para la humanidad sustituyndolos por los nuevos dolos de Poder y mercado, como avisa el tratado Sanedrn del Talmud judo. Tiempos de guerras, pandemias, hambre, catstrofes econmicas, olvido de la solidaridad y fraternidad y subversin de toda moral, el tiempo en que el mundo es gobernado desde las sombras con tirana, que nos adelanta el Apocalipsis de los cristianismos y de los islamismos. El tiempo en que se construye el ms alto edificio del mundo en la ciudad rodeada por el desierto (Abu Dhabi) que seala el Corn y los hadces (las palabras de Mahoma) de los musulmanes. El tiempo de grandes cataclismos medioambientales que ponen en peligro la Vida en nuestro planeta y la aparicin de los guerreros del arco iris para defenderla, que nos auguran las profecas mayas y otros pueblos indgenas latinoamericanos. Los tiempos en que se le abren a la humanidad dos caminos: uno lleva a su fin y el otro a su continuidad transformada y renovada en una nica humanidad que vive en un nico planeta y que debe gobernarse desde una nica instancia democrtica, legtima y transparente para poder enfrentar los actuales retos.



