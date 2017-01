Casa de la Reconciliacin: la experiencia de Jaume Botey en la educacin de Adultos

El pasado 3 de noviembre pude asistir a uno de los actos de presentacin del Espai Comunitari de Formaci Permanent a Sants , fue a las 18:30 en Can Batll , en el barrio de La Bordeta (Sant-Montjuc) y contaba con la participacin de Jaume Botey, segn constaba en los carteles profesor emrito de la UAB y promotor de escuelas de personas adultas de lHospitalet, aunque Jaume Botey ana muchas ms historias hoy os hago llegar la interesante exposicin que nos hizo sobre su experiencia en la Casa de la Reconciliacin del barrio de Can Serra de lHospitalet y su vinculacin a la escuela de adultos que all se cre.

Os transcribo mis notas de la charla y como siempre, lo bueno y aprovechable que se diga ser gracias a Jaume Botey; las incorrecciones, deslices y otros errores slo atribuibles al Senyor_G .

Jaume Botey empez su actividad en el campo de la educacin de adultos en el Campo de la Bota influenciado por su hermano que de hecho lleg a estar preso por hablar de alfabetizacin. Para ello se dedicaban a copiar el mtodo de Paulo Freire . Ms tarde cuando lleg a lHospitalet en 1968 empez con una experiencia nueva contextualizada por el local que lo acoga. Hay que explicar que Jaume Botey llega al barrio de Can Serra y a la ciudad de lHospitalet como cura de la iglesia de Can Serra , pero en ese momento no hay iglesia, en sentido de edificio en el barrio. Las actividades eclesisticas se desarrollan, no slo por el contexto, sino por propia voluntad sin local, usando casas de los feligreses y otros espacios. Hasta que las entidades y partidos del antifascismo de la ciudad les piden que construyan un local para poder tener un paraguas del obispado en sus reuniones y otras actividades contra el franquismo. Entre los demandantes hay todo tipo de organizaciones, desde diversos partidos comunistas hasta sindicatos de todo tipo. El equipo de religiosos encabezado por Jaume Botey aceptan que se erija la iglesia, pero la tiene que construir los que la piden, el conglomerado de fuerzas populares antifranquistas del barrio y la ciudad.

Esa construccin del local eclesistico ser en s mismo un mbito de formacin de escuela de adultos, con las mediciones, o los clculos para pedir materiales o hacer pedidos. Es un hecho cultural de gran envergadura y se elige como nombre Casa de la Reconciliacin. Un nombre el de RECONCILIACIN deliberadamente ambiguo; reconciliacin con el inmigrante, poltica de reconciliacin del PCE, reconciliacin con el otro en sus diversos trminos. Se realizan fiestas diversas, un da de los andaluces, otro de las mujeres, es decir se plantea como un lugar de encuentro. Hay espacio tanto para un concierto de la Coral Sant Jordi como para canciones andaluzas que son aprovechadas sus letras para aprender a leer. En los locales se hace teatro, se crea un cinefrum, o grupos que realizan cortos e incluso los primeros grupos de objecin de conciencia. Se aprovecha el espacio de la escuela para conferencias sindicales, polticas y culturales. Es una escuela de formacin hacindose con el espacio por los participantes.

Paco Fernndez Buey , le pidi poder ir a dar clases. Jaume reconoci que tembl ante la peticin de aquel gran marxista y lector de Gramsci , pero le qued claro que haba entendido el gran sentido cultural de lo que se estaba haciendo en la escuela de aquella iglesia que no pareca una iglesia. Con el tiempo durante aquellos 6 aos que estuvo Paco le pidi traer a un amigo. El tal amigo era otro reconocido marxista e intelectual llamado Manolo Sacristn , y estuvo dando clases en Can Serra durante 2 aos hasta que tuvo que empezar a hacer dilisis. Botey sonrea explicando que le puso la condicin de que no les dijese a los alumnos que era Manuel Sacristn y como l le respondi: Manolo, son analfabetos, no saben quin es Manuel Sacristn. De hecho Sacristn no hizo ninguna charla ni conferencia, pero se invent una clase de leer el peridico.

Se busc hacer grupos para la alfabetizacin, para inicio a la escritura e incluso para obtener el certificado de estudios primarios. Estos procesos educativos en la Casa de la Reconciliacin, dan lugar a un libro a modo de manual As aprendemos los adultos en lHospitalet / As aprendemos los adultos en Can Serra . Dada la inspiracin en el proyecto de Paulo Freire, se le quiso presentar el manual que hasta entonces haba circulado en fotocopias para ver si funcionaba. Freire era un autntico mito tanto por su papel alfabetizador y cultural, como por su papel de opositor a la dictadura brasilea.

Volvi a sonrer Botey, al pensar en aquel grupito que iba a buscar la bendicin de Freire para aquel librito y el proyecto que recoga que se presentaba a las 9:00 de la maana. Era en el suiza, aprovechando un congreso ecumnico en Ginebra. La mujer encargada de la casa de Freire les dijo que no tardara, que acostumbraba a ser puntual. Y esperaron, hasta que pasadas las 10:30 se quedaron helados a verlo, cmo decirlo? ? cmo dicen en Sudamrica tomado. Se haba pasado la noche viendo y celebrando la victoria de Brasil sobre Argentina y se puso a explicarles jugadas de Pel en el mundial [1] . Aquel mito se les deshaca cuando sigui quejndose de la mantequilla del desayuno y que en vez de hablarles del manual de Can Serra les preguntaba por la dictadura franquista. Se estaban empezando a desesperar hasta que uno de ellos le insisti cuando ya era noche y les respondi: si saben tanto de Franco y lHospitalet, seguro que el manual es bueno.

La leccin que extrajo era que no hay manuales, que no hay pastillas para esta tarea. Que si quieres a la gente, si conoces la situacin en la que viven, si conocas el lHospitalet de entonces se encuentra la forma de hacer posible el proyecto educativo.

No hay pastillas, tampoco ahora en el proyecto de escuela de adultos que se quiere lanzar desde Can Batll y los que lleven a cabo el proyecto se las tendrn que inventar. No tiene nada que ver el mundo de Can Serra de finales de los 60 y principios de los 70 con el de ahora. Ha mejorado el bienestar de la gente pero ha empeorado la solidaridad, hay ms individualismo. Botey hizo hincapi en esta sociedad del mvil, un aparato que infantiliza a la juventud. Curiosamente tenemos menos capacidad de convocatoria.

Sociedad con ms desigualdad social, ms diversidad tnica del que viene de fuera que en aquella poca, incluso llegan sin ningn tipo de papel. Nos es posible vivir en una democracia formal y un fascismo social: Merkel que expulsa o Hungra que pide recortar la lista de derechos humanos. Todas las sociedades occidentales crecen con subcolectivos que necesita y que las sociedades de bienestar quiere expulsar.

Botey hizo un breve resumen de su concepcin educativa que se puede caracterizar:

El hecho educativo est enraizado en la sociedad, en el barrio o territorio donde est. Todo lo que sea trabajar en el barrio, en este caso en Sants o la Bordeta ayudar a lo que se haga en otros barrios de Barcelona como Nou Barris o Ciutat Vella.

El hecho educativo es un hecho histrico que necesita conocer los datos de las situaciones en la que est inmersa para mejorarla.

Es un hecho comunitario.

Es un hecho poltico, en sentido transformador y con pensamiento crtico pero de respeto al pensamiento de los otros, que tambin son adultos que pueden tomar decisiones.

A Botey la situacin actual le recuerda a la situacin de los fascismos previos a la segunda guerra mundial, como entonces es necesario recuperar el sentido de las palabras, como por ejemplo con democracia o mujer. Slo se pueden recuperar el significado con hechos y no tanto con palabras.

Es necesaria la autonoma, las personas la consiguen con preparacin para ganarse la vida. Se mostr ilusionado y contento, al ver que hay personas para el momento actual, como en su momento surgieron en Amrica Latina y volviendo a las palabras y a cierto sentido religioso acab deseando que nos convirtisemos en unos estigmatizados en el mejor sentido de la palabra.

Nota:

[1] El sentido de la escena es el mismo a pesar que no tengo claro que partido pudiese ser .

