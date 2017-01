En peligro de extincin el arte subterrneo de la Ciudad de Mxico

Voy en el Metro, qu grandote, rapidote, qu limpiote, qu diferencia del camin de mi compadre Filemn que va al panten.

Aqu no admiten guajolotes ni tamarindos, zopilotes, ni huacales con elotes ni costales con carbn.

Para legitimar su campaa de limpieza, las autoridades capitalinas buscan que vendedores ambulantes, msicos y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo- Metro se enfrenten por el espacio, denuncia Efran Caballero, artista que trabaja en los vagones de la lnea 3. Lo que viene es un chingadazo, y esta vez no habr dilogo, vaticina el integrantes del colectivo Arte bajo la Ciudad.

Lo que el gobierno no entiende, explica el msico, es que nosotros somos trabajadores de la cultura. Convertimos un vagn en un foro de expresin y un medio para desarrollar habilidades y mostrarse al pblico.

El metro es parte del espacio pblico, considera el msico. La msica debe estar al alcance de todos, no solamente de aquella persona que puede financiarse una entrada a un concierto, agrega. Tambin considera que hay una funcin social en ello. El vagn es una muestra de lo que existe en la ciudad, donde convivimos todos. Es una identidad y un compromiso de clase que debemos tener. Vengo al metro, hago lo que me corresponde y regreso a mi barrio a dar clases, explica.

Efran Caballero vive en Ciudad Netzahualcyotl, Estado de Mxico. Sus padres, originarios del estado de Puebla, migraron a la capital el pas cuando l tena tan slo 12 aos. Llegas a la ciudad a chambear para ayudar a la familia. Yo trabaj en imprentas, pero me gusta la msica. Me qued sin trabajo y me avent a subirme a los camiones. Vi que la remuneracin te alcanza hasta para ir a la escuela, recuerda.

Caballero y otros msicos tocan en los vagones del sistema de transporte son cubano y jazz, adems de hacer narracin oral. Aplicamos lo que aprendemos en talleres, todo para la gente, declara.

Los intentos de acotar la actividad artstica en la va pblica no son nuevos. En el centro de la ciudad, a quienes trabajan como estatuas vivientes los echaron de las calles principales y posteriormente reglamentaron su actividad. Ahora toca a los msicos del metro, quienes sern expulsados a pesar de que no venden productos.

La amenaza lleg con la subida de 66 por ciento a la tarifa del metro. La campaa gubernamental habl de retirar de las instalaciones a los vagoneros, dentro de los que se incluy a los vendedores ambulantes y tambin a los msicos.

Junto a la venta de msica cuya demostracin suele rebasar los 300 decibelios, cinco veces ms que lo tolerado por el odo humano-, de libros con horscopos o para bajar de peso y de novedades para los nios, entran los msicos trovadores, rockeros, jaraneros-, con instrumentos en mano. Se calcula que, al menos, hay 150 de ellos trabajando en las distintas lneas del metro.

El grupo Sergio Campos y sus Dos Huastecos difunde su msica bajo el proyecto Metrovando. Ofrece una antologa de la msica tradicional mexicana, un disco que ellos produjeron donde informan que el son estuvo prohibido en otros tiempos, como ahora en el metro.

Proyectos acotados y dilogo de sordos

El mensaje que manda el gobierno es que no habr dilogo, y por eso estamos en una campaa de informacin hacia la gente, explica Efran Caballero. Varios msicos reparten un volante firmado como Arte sobre Ruedas, donde llaman a las autoridades al dilogo. Nos consideran invasores del espacio pblico, lo que nos hace acreedores a sanciones por la Ley de Cultura Cvica. Esta ley se aplica de manera discrecional, ya que nunca seala que nuestra actividad pueda ser sancionada, explica Caballero.

Nos quieren amedrentar, pero queremos decir las razones por las que defendemos el espacio pblico, y denunciar la estrategia de limpieza social en el metro como pretexto para elevar la tarifa, acusa el originario de Puebla.

Las discusiones con las autoridades no son nuevas, pero los artistas acusan que siempre se trat de promesas sin cumplir. Negociamos sin compromisos concretos, fuimos de reunin en reunin, nos impartimos a nosotros mismos talleres de preparacin en guitarra, teatro y tcnicas vocales, pero ya los compaeros se cansaron de esperar los permisos, relata Caballero.

Presentaron proyectos de arte en el metro a distintas instituciones por medio de Arte por todas partes lo que incluso les llev a ganar premios.

En el ao 2006 se form el colectivo Los de la 3, con artistas que trabajan en la lnea de metro Indios Verdes-Universidad. Por medio de proyectos, logramos hacer conciertos de msicos del metro, lo que fue un chingadazo para el sistema, relata Caballero.

En el ao 2008 entr a metro el grupo de choque Fuerza de Tarea, perteneciente a la Secretara de Seguridad Pblica. Apenas pasbamos el torniquete y nos detenan, y eran 600 pesos de multa o 13 horas de arresto, recuerda el msico.

Los artistas se reorganizaron en el colectivo Arte bajo la ciudad y buscaron establecer una relacin directa con el las autoridades del metro. Presentamos el proyecto y especificamos compromisos -sobre la utilizacin del espacio, horarios y una calidad aceptable que no generase molestias a los usuarios-, explica Caballero. La respuesta fue que existen cuatro espacios habilitados para tal fin en el metro: Pino Surez, Copilco, Chabacano y Tacubaya. Hicimos cuentas y nos tocaba de 20 minutos a cada uno para actuar. No lo aceptamos y ah quedo la negociacin.

Los artistas estn conscientes de que esta vez ser distinto. Con los gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se le daba dinero a los encargados de va pblica y eso era suficiente para trabajar. Con el Partido de la Revolucin Democrtica (PRD), te envan a meter un proyecto a la Secretara de Cultura, que casi nunca aprueban, especifica Caballero. Recuerda que todos los aos, los artistas discutieron sobre los operativos que llegaran y si iba a estar difcil, pero ahora tienen una justificacin. Y fueron ellos (el gobierno) quienes dejaron crecer el comercio ambulante.

La estrategia, el enfrentamiento interno

El msico asegura que las autoridades tratan de imponer un conflicto entre los vendedores ambulantes, los msicos y los usuarios del metro. La estrategia es que esto se desborde, y que entre nosotros mismos empecemos a disputar los espacios. Si llega a haber enfrentamiento, qu mejor para ellos, describe.

Una parte de esa estrategia es dejar crecer el comercio informal. Dej de haber operativos desde hace unos meses y ya no hay personal para remitir en los lugares que son la base de los vendedores. Luego acusan que si estn tomando y que si slo estn haciendo desmadre, detalla el msico.

Las autoridades vieron la forma en que trabajan los bocineros y tambin de ah se agarraron. Le apuestan a que haya una disputa y enfrentamientos por los lugares, y hasta entonces no habr operativos. Estn esperando para lanzar otra campaa y hacer una limpieza justificada, concluye Efran Caballero.

