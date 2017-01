Identidades de gnero & Feminismo

Trans-gresin para desafiar los prejuicios de gnero

Despus de escuchar las historias de rechazo y tristeza de sus amigas transexuales, Jerry, artista y activista, busc la forma de hacer de su propia transicin un acto de crtica poltica feminista basado en la ternura. As comenz a preparar una fiesta de Quince Aos en un espacio pblico tomado por la gente en Tepito. Fue con los de abajo, gente de Tepito, visitantes de la plaza y quienes van semananalmente tras el Sonidero de Laura (que ameniz la fiesta) con quienes Jerry celebr este reto a las ideas de gnero, que llam Fiesta de XXY aos.



Despus de su presentacin, me decan, no s si eres un chico o una chica, y yo contestaba, soy chica/chico, soy las dos, relata Jerry. Nac en la colonia Portales, tengo 25 aos y lo importante de decir es que soy una persona transgnero y me dedico al arte.



Abordo esta cuestin desde un activismo transfeminista, afirma Jerry en entrevista con Desinformmonos. Esta artista opt por transgredir los estereotipos sociales por medio de intervenciones en espacios pblicos de la Ciudad de Mxico. Mi posicin poltica es poner el cuerpo y oponerse, explica el activista.



Jerry denomina a su corriente de activismo poner el cuerpo, y se trata de intervenir desde las cosas como la ternura, el amor, el arte, la pedagoga, la sociologa, explica. La artista tuvo formacin acadmica en Artes, en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Yo tena urgencia de hablar de este tema tan ntimo como es lo trans, en cmo iniciar una transicin corporal de gnero y subjetiva pero desde algo completamente esttico y poltico.



Cuando obedeces las normas estticas, de comportamiento, de gnero y de conducta en esta sociedad, ests siendo invisible pues estas dentro del orden social, nada pasa, todos te miran y dicen, ah, esta persona esta normada. Ponerte visible en el espacio pblico es desobedecer a esas normas, abunda.



Explica que en cada una de las historias de sus amigos trans encontr como constante el rechazo, la represin y la tristeza. Jerry quera iniciar su proceso de transicin, pero no de la forma en que le relataban sus amistades. Tuve que pensar y decir, estamos en la misma sociedad, por supuesto que me puede tocar lo que a ellas les pas cmo le puedo hacer para transformar estas experiencias?.



As surgi la idea de la fiesta de Quince Aos, muy arraigada en la cultura popular, pero a la vez, concibe el artista, un acto transgresor y poltico, de gozar y compartir.



La construccin de la celebracin



Jerry estudia los lugares donde puede llevar a cabo algn acto de este activismo, incluso en contextos precarios, donde muchas veces falta informacin sobre otros contextos e identidades, afirma.



La ms reciente Trans-gresin (como llama a sus intervenciones) fue la realizacin de su fiesta de Quinceaera en la Plaza de la Solidaridad, aun lado de la Alameda Central, de la capital de Mxico. Este espacio fue el antiguo convento de San Diego en la epoca de la Colonia -donde se ubic la Inquisicin y se condenaba a renegados, brujas y rebeldes, adems de cementerio de religiosos- se convirti en un hotel que se derrumb durante el sismo de 1985, y ahora es un espacio pblico, refugio de vendedores indgenas expulsados en su mayora de la Alameda, la segunda plaza ms importante en ciudad.



En la Plaza de la Solidaridad se dan cita artistas, sonideros y parejas de todos los sexos. La activista explica que los vendedores que aqu trabajan se instalan sin permiso de las autoridades, realizando una accin que es tomar el lugar a pesar de que la polica les dice que no y que no. Por eso a Jerry le interes este espacio, tomado y con un ambiente festivo, familiar, amigable y abierto a las identidades, describe. La ceremonia de los XXY aos tuvo como propsito para Jerry despedirse de un cuerpo para entrar en un cambio constante.



Comenc a llevar a cabo esta transicin desde dos arquetipos mexicanos, la novia en la boda y los Quince Aos, identidades muy especficas de lo femenino, donde la mujer pasa -en el caso de la quinceaera- de ser una nia a ser una mujer, de ser virgen a ser no virgen, y en el caso de la novia, de ser soltera a casada, de ser una persona individual a ser de otra persona, explica Jerry. Sbado tras sbado aqu se escucha al Sonidero Laura y la gente se congrega a bailar. Siempre que pasaba vea a la gente bailando y sonriente, podas ver de todo y yo deca, qu padre, es un ambiente muy diverso.



La activista se acerc a comentar su propuesta de compartir su transicin con la gente en un lugar tomado, donde evidentemente crece la transgresin. sta es una propuesta ms activista, seala. Empiezas a ser visible. No solamente se trata de irrumpir con otra propuesta de otra corporalidad en el espacio pblico, sino de entender a los otros que son parte de ti, saber que hay otras realidades, otros estilos de vida y otras formas de estar, de poner el cuerpo en el espacio.



Otra forma de hacer feminismo



A Jerry le presentaron a los chicos destinados a ser los chambelanes en sus coreografas, y comenc a hacer un trabajo antropolgico para poder entrar a un grupo que ya estaba conformado; son chavos que han estado en la crcel o en la frontera detenidos por mucho tiempo, son de Tepito, de la Obrera, de la Moctezuma, trabajan de cargadores. El artista seala que su trabajo con el grupo de bailarines fue tambin pedaggico y centrado en el afecto. Es un tema que me interesa, la poltica feminista, cmo hacer transgresiones al Estado pero no desde el feminismo ms arcaico, desde el odio, la rabia, o el enojo. Le dije a los chavos que tambin he sido muy rebelde desde el momento en que empec a rechazar mi masculinidad.



Los jvenes manifestaron su desconcierto por no poder establecer si la activista es hombre o mujer. Jerry se dedic a desestabilizarles la idea de gnero y darles a entender que ambas (chico/chica) son muy importantes. Todo esto genera un recuerdo y un aprendizaje, que es parte del objetivo de hacer esta pieza: dejar en la memoria un acto.



Yo vengo con la educacin de hacer una familia, criar hijos, ponerme un traje y a cargar. Me despido de una manera ldica de eso que me impusieron y replanteo mi identidad como persona transgnero.



No es una transicin total donde me est convirtiendo de mujer a hombre o de hombre a mujer, sino una transicin ms en espiral, en la que experimento con ambas identidades -que es lo que tengo- y se crea algo completamente nuevo, una identidad ms crtica, explica Jerry.





