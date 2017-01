Gobierno ecuatoriano contra indgenas y ecologistas

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inici el proceso para disolver la organizacin Accin Ecolgica (AE), que tiene 30 aos de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crtica social, intentando acallar a una organizacin social independiente, coincide con el escalamiento de la militarizacin y represin contra el pueblo indgena shuar en la Cordillera del Cndor y la denuncia por AE sobre las violaciones all cometidas. A favor de quin tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que adems de contaminacin, desolacin y miseria para los pueblos indgenas, dejar apenas migajas al Ecuador.El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposicin a la minera y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indgenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace dcadas. Les ha costado represin, criminalizacin y asesinatos de muchos lderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroelctrica que se dispona a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minera.Esa fuerte movilizacin paraliz en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaa presidencial, asegurara que iba a revisar la poltica extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableci un Mandato Minero, que incluy terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indgenas, que afectaran las fuentes de agua, las reas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la dcada transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirti en entusiasta promotor de la megaminera, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotacin minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue vctima de un desalojo violento por policas y militares, que arras sus casas y pertenencias y mat animales domsticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)Este desalojo sucedi luego de una sesgada orden judicial que no tom en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indgenas, segn lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.El pueblo shuar no acept el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llev a graves enfrentamientos con polica y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policas heridos y un polica muerto. Desde el primer conflicto, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhort al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escal el conflicto deteniendo a varios lderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.Accin Ecolgica es la organizacin ecologista ms conocida y activa del pas, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indgenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llam a crear una Comisin de Paz y Verdad. Explicaba los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armona con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un bao de verdad. Necesitamos conocer qu ha pasado en la Cordillera del Cndor y en tantos otros territorios dnde se han impuesto proyectos mineros y de otra ndole? (www.accionecologica.org)El 20 de diciembre el gobierno respondi notificando el inicio del proceso de disolucin de la organizacin, por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultaran de la actividad extractivista en la Cordillera del Cndor y por alertar sobre la violacin de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusacin absurda, porque eso es justamente la misin de Accin Ecolgica, que adems nunca promovi actos violentos y por eso llama a establecer una Comisin de Paz y Verdad.Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Accin Ecolgica en 2009 decret su clausura pero tuvo que dar marcha atrs adems de que la organizacin ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentacin y solidaridad.Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indgenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la sociedad civil.Es absurdo y cnico que un gobierno que se autodenomina revolucin ciudadana apele a cerrar a las organizaciones cuyas crticas no quiere or. Y an ms grave que a ms de 524 aos de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/07/opinion/019a1eco