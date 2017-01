La educacin ambiental no es nueva, es resguardar el patrimonio y saber conectarnos con el espritu del lugar

La educacin ambiental si se considera nicamente como una metodologa, procedimientos, ciertas recetas a aplicar, mensajes a transmitir, dar informacin ambiental, puede no ser una alternativa a mejorar la situacin ambiental actual.

La educacin ambiental no es nueva. S el concepto pero no la prctica en la gestin de los territorios.

Proponemos recuperar lo saberes ambientales y la identidad como remedio contra el no-espacio que impone el capitalismo y toda forma de materialismo actual. Para ello debemos entendemos al ambiente como patrimonio natural y cultural, material e inmaterial y trabajar desde los saberes ambientales que ya se poseen, desde la identidad y el resguardo del espritu del lugar.

La educacin ambiental fue definida de diferentes maneras segn autores, contextos, pocas, esto no debera llamar la atencin a las personas vinculadas a la educacin ya que al mismo concepto de educacin le ocurre lo mismo.

Como podemos ver en Feldman1 en la tradicin educativa se fueron gestando dos maneras de concebir a la enseanza. Para unos consiste en poner cosas en la mente de los nios y para otros la enseanza se ocupa de sacar o permitir que se exprese lo que el sujeto trae.

El autor sostiene que estas posiciones estn relacionadas con tradiciones pedaggicas que consideran al nio como una tabla rasa o que lo abordan como un sujeto con potencialidades, las cuales la educacin debera promover su desarrollo.

En el primer sentido encontramos que el trmino Educacin segn el filsofo griego Platn es educir, la cual se identifica con sacar de adentro. En su obra La Repblica, el filsofo Scrates va a explicar que quien ensea en realidad acta como un partero de almas.

En el segundo el nio se considera una tabla a la cual debe darse forma y en la que se puede escribir cualquier elemento. Esta fue la concepcin que predomin.

Nos identificamos con la primera visin sobre la educacin, ya que esa definicin se basa en la idea de que la educacin debe apuntar a educir lo que el individuo ya sabe, a despertar sus potencialidades internas y el aprender-ensear es un proceso continuo, de igual forma lo promueve la UNESCO despus de siglos: el concepto de Educacin Permanente, brindado por la UNESCO (Tokio, 1972), trata de llevar a la educacin a todos los niveles de la vida con la intencin de que la reciban y la ejerciten todos y cada uno de los hombres. 2

Desde Platn (que abog por la educacin a todo lo largo de la vida del hombre) y Condorcet (segn el cual la instruccin deba abarcar todas las edades), y sin olvidar a Comenius ( toda la vida es una escuela para los hombres, del nacimiento a la tumba) ni tampoco la transmisin oral y de modo no formal de sistemas histricos precapitalistas- como, por ejemplo, en los imperios Azteca, Otomano, Mongol, Tokugawa, Bant, Ming y que an son una forma de educacin permanente en nuestros das; hasta llegar a los esfuerzos mas recientes de conceptualizacin -UNESCO ( 1960, 1984, I989... I995) (). Existe un consenso en que el aprendizaje del hombre no termina (ni comienza) con la escuela, sino que es un proceso que dura toda la vida.3

Diversos saberes, culturas, formas de vincularse entre comunidades con su contexto en el contexto de la globalizacin homegeneizante son una muestra de la inexistencia de una receta nica: en donde est quien concientiza al otro sin ms que ser un sacerdote, un idealista, un hroe, mientras que el otro, los otros, son receptores, es un enfoque que se pretende en este escrito cuestionar.

Autores latinoamericanos como Eloisa Trllez han planteado imgenes que pretendemos rescatar como la danza de la pedagoga ambiental4.

Tambin tenemos las distintas experiencias, concretas, a lo largo de todo el mundo de cosas que ni se llaman educacin ambiental pero que lograr un escenario positivo para que la comunidad humana pueda desarrollarse y conservar, usar sin agotar, desarrollarse cultural, espiritualmente y materialmente sin necesidad de recurrir a un modelo nico didctico.

Entrar en una mquina del tiempo viajar a la historia oficial de la educacin ambiental, nos llevara a la Conferencia de Tbilisi.

Sin embargo si en nuestra posibilidad ir hacia el pasado y tratar de encontrar indicios de la EA nos encontraramos en un pasado remoto, en lugares muy distintos, contextos, un abuelo, un nieto, una comunidad, un tejido, una cueva, un mito, una narracin, un fogn, una danza, un conocimiento sobre cmo cultivar, cundo cosechar.

Como comienza un estudio mexicano5, podra entenderse de otra manera el origen de la Educacin Ambiental (EA):

Para comprender el origen de la EA en nuestro pas hay que reconocer la labor educativa de las culturas indgenas prehispnicas, la accin e interpretacin del mundo de los diferentes grupos como el maya, nhuatl, purpecha, etc. Las expresiones manifiestas en ms de 63 idiomas indgenas actuales abordan la relacin entre las comunidades humanas y su entorno(..). 6

Esto que se menciona para Mxico podra considerarse para otros pases de todo el mundo.

Un origen ms antiguo que el mencionado mayormente dentro de la historia de la Educacin Ambiental. Por lo tanto una larga tradicin que vale la pena ser reconocida.

Esto le devuelve valor a los saberes ambientales de culturas nativas.

Saberes guardados en leyendas, en canciones, en cuentos, en la forma de vivir de estas culturas y que podemos colaborar en recuperar, fortalecer y compartir.

El saber ambiental busca saber lo que las ciencias ignoran porque sus campos de conocimiento arrojan sombras sobre lo real y avanzan subyugando saberes. En este sentido, el saber ambiental lleva a construir nuevas identidades, nuevas racionalidades y nuevas realidades (LEFF1 7)

Esta frase nos invita a ser humildes. No es el saber cientfico sinnimo de saber ambiental.

Al trabajar con la gente no caer como salvadores y sabelotodo, sino ante todo respetuosos con el otro.

El recuperar los saberes ambientales, su puesta en valor, el poder brindar informacin ambiental global de lo que sucede con un ambiente, con la biodiversidad, etc. Permite reconocer que a pesar del avasallamiento de la globalizacin y el consumismo. Hay saberes, entonces: hay esperanza.

Sobre todo rescatar saberes ambientales y ayudar a potenciarlos es el objetivo.

Educar ambientalmente para muchos de nosotros no es poner sino sacar, educir. No es poner informacin ambiental, sino de apoyar procesos de recuperacin de la identidad, de revalorizar saberes, de organizarnos para la accin colectiva.

Necesitamos primero conectarnos con el espritu del lugar como ensearon desde siempre las comunidades originarias.

Usar los sentidos fsicos y los que son inmateriales.

Empatizar con las diversas formas de vida.

Hace cunto que usted lector no camina descalzo por la tierra? O mira a su alrededor de manera silenciosa como la vida est en todas partes?

Si estuviera en su poder decidir sobre un desmonte, un vertido ilegal de una fbrica, cualquier forma de corrupcin que vaya en desmedro de la naturaleza y calidad de vida, qu decidira si estuviera ms conectado con el espritu de la Vida?

Bajemonos del tren del automatismo y de la comodidad mental y fsica del consumismo inconciente (arrollador del ambiente natural y humano), para subirnos al tren que llega a la estacin Futuro.

Este tren se llama Empata, conectarnos, saber estar y ver, porque

Ojos que ven, corazn que siente.

Habitemos esta Tierra sabiendo convivir y conectarnos con el Espritu del lugar.

