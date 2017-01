El Gobierno de vacaciones, mientras Argentina arde y se inunda

Mientras, el presidente Mauricio Macri afirm que su salud le est "pasando factura" debido a que "se obsesiona por hacer ms cosas que la que el fsico le permite" por un "exceso de preocupacin por la gente", al referirse a los inconvenientes de salud que lo afectaron el ao pasado y remarc que "nunca" est de vacaciones, "ni sbado ni domingo", porque est "conectado todos los das" al frente de la gestin de gobierno. Es bueno aclarar que Macri ya lleva 41 das de vacaciones desde que asumi como Presidente de la Nacin.

Tal vez para ratificar sus dichos, el gobierno rionegrino haba dejado trascender que el Presidente Mauricio Macri, de vacaciones en Villa La Angostura desde el 25 de diciembre, compartira el jueves pasado un acto en Bariloche para inaugurar la central de operaciones del Servicio de Prevencin y Lucha contra Incendios Forestales (Splif).

Organizaciones polticas y sociales convocaron en la rotonda de Virgen de las Nieves, en la interseccin de la ruta 82 y el camino al cerro Catedral, a una marcha de repudio en inmediaciones al predio, en un amplio sector descampado donde analizaban poder aterrizar el helicptero en el que se desplazara Macri, para evitar transitar por las rutas y calles de la ciudad y eludir las manifestaciones gremiales como ya se haban producido en la localidad de Traful.

Expresaremos nuestro repudio a las polticas de ajuste, a la criminalizacin de la protesta, al vaciamiento del Estado y a la entrega del patrimonio nacional, con la complicidad del gobernador y los intendentes de Bariloche y El Bolsn, indicaron las organizaciones en la convocatoria.

Finalmente el acto con el Presidente fue cancelado por las autoridades rionegrinas, teniendo en cuenta algunos datos de la realidad. Al inicio del gobierno de Macri, el 66% de los argentinos crea que el estado del pas mejorara. Hoy solo el 37% piensa eso y un 56% sostiene que la situacin ser peor que la actual. Adems, el 70% sostiene que se vive peor que hace un ao, el 30% aprueba algo la gestin del Presidente y el 71% sostiene que la situacin econmica es muy mala (el 74% en el Gran Buenos Aires).

Despidos: chocolate por la noticia

La CGT advirti que el acuerdo que firm con el Gobierno y las Cmaras empresariales en noviembre pasado para frenar despidos no se est cumpliendo debido a que existen cesantas "en rubros industriales", lo cual "atenta contra la paz social".

Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, en un comunicado tambin alert que, en paralelo a esos despidos, "se anticipan fuertes aumentos en servicios, combustible, peajes y prepagas, abriendo serios interrogantes sobre la pauta inflacionaria del presente ao".

En respuesta, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirm que: En noviembre se crearon 24.000 puestos de trabajo. Eso proyecta un ao de 300.000 nuevos empleos. Hemos empezado el sendero del crecimiento del empleo.

Tambin para la UIA a travs de su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, se ha conseguido largamente respetar lo acordado con el gobierno y los gremios. Esto no obsta que se den casos puntuales. Una cosa es propiciar el mantenimiento del empleo, evitando despidos, y otra es decir que no va a haber ningn tipo de despidos por ninguna causa, explic.

El Secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, reconoci el verdadero objetivo de la CGT: El gobierno vet una ley para suspender despidos y el acuerdo que firmamos con los funcionarios y los empresarios para que se mantengan los puestos de trabajo no se respet, a pesar de lo cual en diciembre pasado, la CGT garantiz la paz social al contener al movimiento obrero y a las organizaciones sociales. Aunque agreg: la paciencia tiene un lmite (sic).

Varios botones de muestra

El Sindicato del Petrleo y Gas Privado de Ro Negro, Neuqun y La Pampa solicit al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la ampliacin por 10 das ms de la conciliacin obligatoria dictada por la cartera nacional por los 1.700 despidos de trabajadores del sector debido a la baja de equipos de perforacin de la empresa YPF en la cuenca neuquina.

Adems, denunciaron nuevas desvinculaciones en Halliburton y Schlumberger.

Al respecto, la dirigente del Partido Obrero y diputada por el Frente de Izquierda, Patricia Jure, seal: El ataque de Pereyra [Guillermo, Secretario General] al Partido Obrero es revelador. La retencin de tareas no la realiza el PO, la realizan los obreros de Halliburton y de Schlumberger, quienes decidieron las medidas en asambleas de trabajadores democrticas y soberanas. Los obreros se han levantado en defensa de sus derechos, que se encuentran siendo mutilados por la agenda flexibilizadora del Convenio Colectivo de Trabajo que el mismsimo Pereyra firm con las patronales petroleras y con el gobierno de Macri, sin ninguna consulta con la base del gremio.

Trabajadores de Halliburton denunciaron que fueron despedidos 15 trabajadores y en Schlumberger 60.

El Sindicato del Seguro decidi el estado de "alerta y movilizacin" ante "el cierre de Aseguradora Federal S.A. e Interaccin ART, que dejaron a 700 trabajadores en la calle".

El viernes se convulsion la Secretara de Comercio, al confirmarse 30 despidos de trabajadores, la mayora de las reas de Lealtad comercial y Comercio exterior. La mayora son afiliados de UPCN, e incluso hay delegados de ese gremio y otro de ATE.

Adems, circul una suerte de lista negra, que detalla la situacin de cada despedido, incluyendo motivos de la talla de no se sujeta a las indicaciones de sus coordinadores, entre otros.

El martes pasado se realiz un acto en el Ministerio de Economa para que las trabajadoras despedidas, Romina, por hacer uso de sus derechos por ser madre (uso de lactario y licencia) y Mayra, delegada paritaria, despedida en un claro caso de persecucin gremial por defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio, ingresaran a sus puestos trabajo, a pesar de que las autoridades de Hacienda decidieran no renovar sus contratos.

Referentes de la CTA Autnoma, ATE y Amsafe de las ciudades de Venado Tuerto y Rosario, visitaron el pasado jueves la toma de la fbrica de quesos Chateaubriand en Carmen. All 17 familias resisten al cierre de la planta de Aldo Muscolini, quien les adeuda los salarios de diciembre y hasta dos aos de aportes sociales.

Las maniobras accionarias y el parate de la produccin por falta de materia prima en la fbrica de llantas Mefro Wheels, ubicada en Ovidio Lagos al 4400 (Rosario), mantiene a sus 170 empleados y representantes de la Unin Obrera Metalrgica (UOM) en alerta ante lo que parece un cierre inminente.

"Hace meses que la empresa viene a los tumbos", defini el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, quien coment que los empleados ya venan cobrando en cuotas. "Si no cobran este jueves, entran en cesacin de pagos", dijo.

En cuanto a las ventas, Donello revel que de una previsin de 400.000 llantas, en 2016 slo se comercializ la mitad. Sin embargo, para 2017 haba una gran expectativa entre el personal por un repunte en los pedidos, especialmente de la empresa Toyota, la cual se desmoron ante la incertidumbre y el sombro panorama. Segn denunci la UOM, por estos das a los trabajadores no se les permite ingresar a la planta, bajo el argumento de que no hay materia prima para producir y que por noventa das no habra ningn tipo de inversin. "Se van a perder todos los clientes, pese a que hay pedidos importantes de dos o tres terminales", dijo el secretario general del gremio metalrgico.

Desde la Unin Obrera Metalrgica (UOM) explicaron que en 2016 se perdieron 800 puestos laborales en el sector en Rosario y Gran Rosario, de acuerdo a la informacin que est en manos del gremio, y advirtieron que la cifra trepa si se cuentan los despidos en empresas chicas en la que los despidos son personalizados.

En ese marco, y de cara al 2017, el secretario General de la Unin Obrera Metalrgica (UOM) de Rosario, Antonio Donello, alert que la fbrica de llantas Milford que emplea 130 trabajadores se encuentra en una situacin crtica y si no recibe ayuda del gobierno nacional y provincial puede cerrar.

Luego de una reunin en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se dict la conciliacin obligatoria en el conflicto de Mascardi. La resolucin ministerial se tom mientras los trabajadores mantenan un piquete frente al edificio de la cartera en protesta por los despidos.

El laudo ministerial implica que la empresa debe retrotraer la situacin al momento previo a los 47 despidos y que los obreros levantan las medidas de fuerza, ya que la planta estaba en paro desde el viernes 30 de diciembre, da en que se produjeron las cesantas. La parte empresaria acept la conciliacin obligatoria y los trabajadores se dirigieron a la fbrica del rubro plstico para retomar las tareas con todos los despedidos adentro.

El gerente de Relaciones Institucionales de Yacimientos Carbonferos de Ro Turbio (YCRT), Francisco Roldn, anunci el despido de un grupo de 79 trabajadores que viajaron a Buenos Aires para reclamar el cese de la intervencin de la empresa y la normalizacin del directorio con participacin obrera, el pago de una bonificacin y otras clusulas referidas a sus condiciones laborales.

Roldn acusa a los trabajadores de falta de compromiso con YCRT, incumplir las normas de la compaa e incurrir en faltas laborales graves.

La realidad es que estos despidos se suman a los ms de 200 ejecutados en lo que va de la gestin del interventor Omar Zeidan y a los despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios.

Ocurre que el presupuesto aprobado en el Congreso con los votos de kirchneristas, massistas y macristas aplica un recorte nominal del 74% sobre los recursos destinados a YCRT, como surge de comparar lo previsto para 2017 (398 millones de pesos) con los aprobados en 2016 (1.530 millones de pesos). A ello debe descontarse, adems, lo acumulado por la inflacin y la devaluacin de la moneda. Es evidente que el Plan 2017 anunciado por Roldn no traer ninguna inversin para la mega usina ni para la mina. Por el contrario, avanza hacia el cierre.

Trabajadores de Laboratorios Roux Ocefa tomaron la fbrica en busca de respuestas a un conflicto que lleva ms de un ao donde, como afirman los ocupantes, no hay ms que promesas incumplidas. Nos adeudan ms de 5 meses, aguinaldos, aportes jubilatorios y obras sociales. No hay materias primas para producir. La quiebra es inminente y 350 familias quedaran en la calle.

El 7 de octubre los trabajadores de la alimenticia Proin ubicada en Villa Maip (San Martn), se presentaron a trabajar y encontraron las puertas cerradas. A partir de esa fecha mantienen la toma en defensa de los puestos de trabajo constituyendo una cooperativa. El jueves 29 de diciembre realizaron un corte frente a los tribunales de Marcelo T. de Alvear al 1840, atento a que el juzgado comercial 22 no est autorizando la continuidad de la empresa por parte de la cooperativa en el marco de la quiebra.

El Grupo Indalo de Fabin de Sousa y Cristbal Lpez despidi a 27 trabajadores de Ideas del Sur. Ocupaban los cargos ms altos en la exitosa productora de televisin y todos pertenecen al crculo cercano de Marcelo Tinelli.

Con el ao nuevo la seal ESPN-Disney ratific el despido a 12 trabajadores, tcnicos y productores del sector Jornada discontinua.

Con una gran movilizacin en la puerta del Ministerio de Trabajo convocada por los trabajadores despedidos, se realiz una nueva audiencia el jueves 29 de Diciembre. La concurrida movilizacin cont con compaeros y compaeras del gremio y de diferentes organizaciones sindicales, polticas, sociales y de DD. HH.

Luego de la audiencia, ya en asamblea, la Comisin Interna hizo pblica el acta en la que ESPN-Disney ratifica los 12 despidos. La asamblea mocion una nueva movilizacin para el jueves 5 de enero del nuevo ao 2017.

Estos despidos se inscriben en una estrategia de ESPN de avanzar con contrataciones diarias o free lance en detrimento del Convenio Colectivo de Trabajo 131/75, en lnea con los anuncios del gobierno de la necesaria revisin de los convenios colectivos, lo que lleva al avance contra los derechos laborales adquiridos.

Un buen ejemplo sera el Convenio de productividad en Vaca Muerta que se anunciar el prximo martes con la presencia de Mauricio Macri, reduce la cantidad de trabajadores por pozo y establece que el trabajo con viento, actualmente en manos del sindicato, quedara a criterio de la compaa y el jefe de equipo. Tambin apunta a discontinuar las horas taxi que los trabajadores cobraban por el traslado a sus trabajos.

El acuerdo por Vaca Muerta retras el anuncio del aumento del 8% en las naftas. Nadie quiere empaar el acto del Presidente, decan los petroleros.



Rebaja generalizada de las cargas patronales

El Gobierno analiza implementar una rebaja generalizada de las cargas patronales para las contrataciones de personal. Fue el eje de una reunin que mantuvieron el mircoles pasado los Ministros de Hacienda, Nicols Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca. Se trata de un mecanismo ideado para abaratar un promedio del 23% el costo laboral.

Los postulados centrales estn contenidos en un proyectado Rgimen de Promocin del Primer Empleo y de la Formalizacin del Trabajo que, segn funcionarios a cargo de su elaboracin, se extender a trabajadores no necesariamente debutantes en el mercado laboral.

El modelo es el contenido en el proyecto de ley de Primer Empleo que el ao pasado qued congelado en la Comisin de Legislacin Laboral de la Cmara de Diputados, y que en 2017 la administracin de Mauricio Macri se comprometi a reactivar con algunos cambios. Se trata de una graduacin de rebaja de cargas con un mximo del 34% de ahorro en el costo salarial y un mnimo de 10%, de acuerdo con la zona del pas y la vigencia del beneficio.

Otra mala noticia. La Cmara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe declar inconstitucional la Ley de descanso dominical provincial que en la prctica se aplicaba en Rosario tras una ordenanza municipal de adhesin a la norma.

La Ley haba sido sancionada por la Legislatura santafesina en 2014 y cada municipio deba ponerla en vigencia a travs de sus propios Concejos. En el caso de Rosario, se implement con la Ordenanza N 9516, que introdujo una modificacin al texto normativo. La norma local recort el beneficio del descanso dominical a los empleados de "supermercados, hipermercados y megamercados" que posean una superficie mayor a los 1.200 metros cuadrados.

Ahora, la sala 3 de la Cmara aval los pedidos de los supermercados Coto y Carrefour y se pronunci contra la ley provincial y la ordenanza de adhesin rosarina.



Amenazan de muerte a trabajadores de la educacin

Luego de una imponente movilizacin el martes pasado donde los trabajadores resolvieron continuar con un paro por tiempo indeterminado, d elegados y delegadas de ATE del Ministerio de Educacin y Deportes de la Nacin denunciaron que fueron amenazados de muerte mediante un mensaje dejado en una de sus oficinas en el Palacio Pizzurno, en el local gremial dentro del edificio y en la sala de fotocopias del tercer piso, junto a una foto de los delegados. El texto deca, en letras maysculas: Camporistas de mierda, desestabilizadores hijos de puta Estn muertos.

En tanto, el Secretario general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Educacin, Rodrigo Recalde, advirti: No van a amedrentarnos, vamos a seguir peleando por la renovacin de los contratos, la continuidad de la formacin docente y la calidad de la educacin pblica.

Las amenazas llegan tras una semana de un conflicto que an no encuentra solucin y que se desat a partir de la decisin del Ministerio de Educacin de despedir a 3.000 mil trabajadores.

Sin embargo, la pgina del Ministerio de Hacienda de la Ciudad revela que el dinero asignado no se utiliz en los diferentes programas educativos que ahora el gobierno porteo pretende hacer desaparecer al hablar de "exceso de personal" y de "programas innecesarios", de acuerdo al siguiente detalle:

1) Programa "Infraestructura y Equipamiento": Se subejecut un 17% del presupuesto establecido. No se gastaron $410.000.000 disponibles.

2) Programa "Innovacin y Desarrollo de Formacin Tecnolgica": Slo se ejecut el 15% del presupuesto; $500 millones de los $3.300 millones.

3) Programa "Mejoramiento de la calidad Educativa": Se ejecut apenas el 4% del dinero. Slo $75 millones de los $1.800 millones disponibles.

4) Programa "Acciones de Formacin docente": Subejecutaron el 24% del presupuesto. No se gastaron $250.000.000 disponibles.

5) Programa "Fortalecimiento edilicio de Jardines de Infantes": Ejecutaron 0% de los $425.850.000 disponibles en el presupuesto.

6) En el total del Ministerio de Educacin se subejecut el 12% del presupuesto: Esto son $12.000.000.000 disponibles que NO SE USARON.



El domingo fue publicada una solicitada Sin educacin no hay futuro para la Patria, en repudio a los despidos y exhorta al Ministro Bullrich para que reincorpore a todo el personal cesanteado. Entre las miles de firmas, destacan las de Estela de Carlotto, Nora Cortias, dirigentes sindicales de la CTA-A y CTA-T, rectores de Universidades nacionales, personalidades de la cultura como Osvaldo Bayer, intendentes, diputados del Parlasur, legisladores nacionales, provinciales y de la CABA, senadores nacionales y organizaciones sindicales.



Adems, a partir del sbado, los cursantes y trabajadores del programa Nuestra Escuela, convocaron a asambleas docentes en Rosario, Tucumn, Buenos Aires y Crdoba.



El ltimo da del ao, los despidos en educacin estuvieron a la orden del da. En la ltima hora del ltimo da hbil de 2016 casi quince docentes de la Carrera de Medicina de la Universidad de La Matanza reciban un correo electrnico que anunciaba su despido: Le comunicamos a Ud. que dentro del marco de la planificacin de la oferta acadmica no est considerada su participacin para el primer cuatrimestre 2017. En los prximos das recibir la comunicacin de forma a travs de la direccin de Recursos Humanos.

La gran mayora es parte de la Comisin Directiva de SIDUNLAM, Sindicato de Docentes e Investigadores de la UNLAM, que mediante este acto administrativo, ha quedado prcticamente vaciada. A su vez se trata de profesores/as que estaban en una situacin de precariedad laboral: hace aos eran contratados, porque la UnLaM no abri los concursos que hubiesen sido reglamentarios.

Este modus operandi no sorprende a quienes vienen padeciendo la violencia institucional que reina en esta Universidad: listas negras, amenazas, prepotencia, hostigamiento tanto a docentes como a estudiantes. Sin embargo, lejos de naturalizarlo como un asunto cotidiano que parece ser la ley no escrita que rige en la UNLaM, el estado de alerta y la movilizacin colectiva est siendo la respuesta a estas afrentas y vulneracin de derechos.

El pasado lunes 2 de enero se realiz una asamblea en la que se hicieron presentes numerosas organizaciones gremiales, polticas y estudiantiles, para solidarizarse, expresar su repudio a estos hechos, y construir un plan de lucha escalonado, pero con medidas contundentes. El objetivo es hacerles entender a las autoridades de la UNLAM que si ellxs adoctrinan con el miedo, nosotrxs adoctrinaremos con la lucha y la organizacin.

Paros

La Asociacin Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro realiz desde este mircoles por la tarde una retencin de tareas por falta de condiciones de higiene y seguridad mnimas para desarrollar las actividades habituales en la Lnea C.

Denunciaron que la falta de vestuarios, baos insuficientes o clausurados, falta de matafuegos y de personal de seguridad generan una situacin en la que no se cumplen condiciones dignas para cualquier trabajador/a.

El Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata convoc a un paro y movilizacin el viernes 6 de enero ante los conflictos con EDEA S.A., en reclamo de ingresos de personal, contra la tercerizacin y por uno bono de fin de ao.

El Sindicato de Luz y Fuerza de Zrate inici el viernes 30 de diciembre una medida de fuerza en la Central Nuclear Atucha I, impulsada por una serie de reclamos desatendidos. Reclaman su inclusin en la mesa negociadora colectiva y el cese de "actitudes coactivas, maltratos al personal y abusos de autoridad".

El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina-Autnoma, Pablo Micheli, visitar el lunes la sede gremial del Sindicato de Luz y Fuerza y brindar una conferencia de prensa.

El martes pasado, en Santa Fe 989, sede de la Casa de la Provincia de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales y de trabajadores realizaron una concentracin para dar a conocer la situacin econmica y social de 120 familias tareferas ( trabajadores de la yerba) , quienes acampan hace ms de una semana frente a la Gobernacin local.

Las familias plantean la necesidad de un bono de fin de ao, de un subsidio interzafra -que lo tienen pero muchas veces no pueden acceder- y tambin asistencia alimentaria y social. Trabajan en condiciones miserables, prcticamente esclavizados, donde muchas veces adems hay un gran porcentaje de trabajo infantil.



Descuentos, atrasos salariales y traslados

El Gobierno de Mara Eugenia Vidal no deposit el incentivo docente a 350.000 trabajadores de la educacin. El descuento representa aproximadamente el 10 % del salario.

A travs de un comunicado de la Direccin General de Cultura y Educacin, el Ministro Finocchiaro inform que debido a la gran "carga administrativa" no han podido liquidar el incentivo docente y que estara depositado en las cuentas sueldo el 10 de enero.

Durante dos meses seguidos el gobierno de Vidal fraccion el salario docente por fallas en la liquidacin. Primero fue con el aguinaldo y los descuentos del Impuesto a las Ganancias que recin devolvieron el 7 de enero y nuevamente con el incentivo docente.

Adems, la poltica del gobierno fue de atacar el derecho a huelga y organizacin gremial ya que hay docentes con descuentos de ms de $ 2.000 por la participacin en paros, movilizaciones y asambleas.

Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social en La Plata tambin han sufrido descuentos de casi el 30% de su salario.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS-FESPROSA) denuncia que el Ministerio de Salud de Santa Fe efectiviz los descuentos por los das de paro, de manera totalmente arbitraria y desprolija, incluyendo hasta a compaeros que estaban de licencia o en una reunin con el mismo Ministerio ese da.

En los ltimos meses, ATE Sur denunci el vaciamiento y el deterioro del Centro de Recepcin, Evaluacin y Ubicacin de jvenes en conflicto con la ley penal (CREU) de Lomas de Zamora. A esta situacin se suma el traslado de ms de 13 trabajadores, la mayora de ellos ex delegados, integrantes de la comisin directiva y activistas de ATE Sur. El objetivo del gobierno bonaerense -sealan desde el gremio- es convertir los actuales Centros en organismos penitenciarios y militarizados de castigo y borrar todo atisbo de fomento estatal a la educacin, el trabajo, el arte, los valores solidarios, en consonancia con la intencin, promovida por el gobierno nacional, de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 aos.

Paritarias

Desde la Asociacin de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) demandan un aumento del 23% semestral que junto al 26% obtenido el semestre anterior alcanza el 49%.

Para los industriales ese 49% es excesivo, porque supera la inflacin de 2016 que en el peor de los casos lleg a 40% y es muy difcil de pagar.

En lo que es una demostracin de fuerza antes de sentarse a la mesa, Atilra comenz con asambleas en la mayora de las plantas que para los empresarios son paros encubiertos que provocan prdidas millonarias. En el gremio sostienen que es la manera que tienen para intentar recuperar lo que han perdido de poder adquisitivo a causa de la inflacin.

Entr en vigencia el segundo tramo de la paritaria del gremio de encargados de edificios: un incremento del 12% desde diciembre y un bono de $ 2.000 en febrero. De esta forma, terminaron cerrando cerca de un 38,5% anual. En mayo se abrira una nueva negociacin.

Para los consorcistas este acuerdo implicara un 9% de suba en las expensas y en febrero entre un 7% y un 10% ms por el bono. As, sumado a la suba de seguros, abonos, ms el precio de los artculos de limpieza y servicios comunes, el ao pasado las expensas tuvieron un salto del 39,8% segn la Direccin de Estadsticas y Censos del Gobierno porteo.

Tras la decisin del Ministro de Educacin, Esteban Bullrich, de no volver a convocar a la paritaria docente nacional, los gobernadores se preparan para fijar un techo a las suyas.

As lo revel Clarn (2/1), sealando que buscan cerrar filas para la paritaria docente. El planteo es directo: juntarse los gobernadores de todo el pas, ms all de las pertenencias, para establecer un techo a las negociaciones paritarias. Segn el diario, se reuniran el prximo 2 de febrero en un hotel porteo para discutir ese tema y prevenirse ante un inicio de clases conflictivo.

Mdicos y profesionales de la salud pblica bonaerense realizarn el prximo mircoles 11 de enero el primer paro de 2017 a Vidal en los 80 hospitales bonaerenses "por la falta de convocatoria a paritarias, la falta de cumplimiento del pase a planta de los becarios acordados en la ltima paritaria y la falta de avances en relacin a la aplicacin del cambio de rgimen jubilatorio"

La CICOP explic que "la propuesta de aumento salarial de un 1,6 % promedio para el cierre de 2016 se hace ms notoria en su insuficiencia cuando observamos que la oferta implica para nuestra categora inicial (ingresante de planta de 36 horas semanales) un incremento de 98 pesos para sus bolsillos. Y se hace ms enojosa cuando los funcionarios esbozan que podra ser mucho mejor si nos dispusiramos a discutir un acuerdo paritario por todo el ao 2017.

Mientras que el Gobierno nacional pact con la CGT y los empresarios un bono de fin de ao de pago no obligatorio con una base de $ 2.000, el Ministro de Energa, Juan Jos Aranguren reparti un beneficio navideo que oscil entre los 6.750 y los 162.000 pesos. De los casi 900 agentes que integran la cartera de Energa y Minera, slo 10 se vieron beneficiados con el ltimo reparto del ao que llev adelante Aranguren.



La demanda interna no se recupera

Las ventas bajaron el 3,1% en los comercios minoristas en la semana de Reyes, lo que se suma a la cada previa de 2,1% que se haba registrado en Navidad de acuerdo con el relevamiento de CAME.

El programa Precios Cuidados continuar hasta mayo. Si bien el gobierno publicit un aumento promedio del 3%, los principales bienes de la canasta bsica registraron subas muy por encima: azcar 21,9%, yerba 15,8%, leche 9%, t 7,6%, gaseosa cola 7,2% y caf 7%. El aceite sigui fuera del programa.

El Presidente de la Nacin, Mauricio Macri, firm un decreto por el cual a partir del 1 de enero del 2018 las retenciones a la soja bajarn un 0.5% mensual. El Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, defendi la postura oficial y asegur que de esta manera se "reafirma el compromiso del Gobierno nacional de eliminar las trabas y restricciones al desarrollo del sector". La medida contrasta con la decisin de dar de baja la devolucin del 5% del IVA a las compras con tarjeta de dbito.



Distribucin regresiva del ingreso

La distribucin del ingreso empeor durante el tercer trimestre del ao pasado en comparacin al segundo, de acuerdo a los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (Indec). Segn el informe del organismo, el 10% de la poblacin ms rica se llev el 31,5% de los ingresos totales del pas, con ingresos que van desde $20.000 a $250.000 y un promedio de $34.998 mensuales, mientras que el 10% ms pobre apenas el 1,2%, con un promedio de $1.369 mensuales.

La diferencia entre los dos extremos de la brecha es equivalente al 2.500%, es decir el decil superior recibe ingresos 26 veces ms altos que el decil inferior, que gana entre $50 y $2.500 al mes.

Durante el segundo trimestre esa distancia era de 22 veces 2.100%, ya que el primer decil se llevaba el 1,4% de los ingresos, y el dcimo, el 31,3%.

De esta manera, las cifras del Indec ratificaron que en el transcurso del ao la distribucin regresiva del ingreso de la Argentina se sigui agravando.

Tres CTA?

Directivos del Comisin Ejecutiva Nacional, de secretariados provinciales, de gremios y de organizaciones sociales que constituyen la Central, mediante un comunicado expresaron su rechazo al intento de ruptura que protagonizan algunos dirigentes en estos das: Los intentos de ruptura de un grupo de compaeros y compaeras que, sin querer dar la discusin interna tomaron la determinacin de trasladarse a otro domicilio, es un nuevo captulo en el camino de desconocer la voluntad soberana de los miles de trabajadores y trabajadoras que votaron en las ltimas elecciones de la CTA-A. No es el primer episodio, ya venimos soportando el desfinanciamiento de la Central mediante el desvo de dinero de los afiliados y el permanente boicot a los esfuerzos de nuestra Central para desarrollar la necesaria unidad de accin sin perder nuestra identidad. Tambin han sido muchos nuestros esfuerzos por intentar acercamientos y evitar la posibilidad de que la Central sea cooptada por lgicas partidarias.

Desde la seccional Capital proponen construir un encuentro de la militancia: queremos proponerlo fraternalmente a todas las compaeras y los compaeros que hoy conforman la mesa de conduccin. Vamos a trabajar en este sentido para poder realizar, en los primeros meses del ao, un debate colectivo que nos permita plantear los desafos para los prximos aos, sostuvo Pablo Spataro, S ecretario General Adjunto de la CTA Capital y miembro del Consejo Directivo de ATE Nacional en declaraciones a ACTA el pasado 5 de enero.

Fuentes: www.diariobae.com, Comunicacin CTA-A, Prensa SIPRUS-FESPROSA, La Izquierda Diario, www.ctacapital.org, www.infogremiales.com.ar, www.ambito.com, Resumen Latinoamericano, www.puebloregional.com.ar, www.lacapital.com.ar, Clarn, Pgina 12, www.po.org.ar, Red Eco Alternativo, Anred, www.politicargentina.com, www.tiempoar.com.ar

