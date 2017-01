Entrevista a John Berger (1991)

"Vivimos mezquinamente, cortos de aliento"

Die Zeit

Birgitta Ashoff.- Cuando le concedieron el premio literario ingls ms importante, el premio Booker, usted don aquel dinero a los Black Panthers con un gesto lleno de gallarda. Ahora le van a entregar el premio Petrarca, financiado por Hubert Burda, un editor cuya orientacin poltica no coincide precisamente con la suya. Se siente incmodo?

John Berger.- No s lo suficiente sobre el trasfondo del asunto, y en estas cosas no hay que generalizar. No conozco al seor Burda personalmente. Voy a informarme ms a fondo sobre el tipo de poltica informativa que practica en Alemania. Cuando me lleg la noticia de este premio, mir la lista de los escritores que me precedieron y me sent ms bien orgulloso de hallarme en tan buena compaa.

La historia del premio Booker se puede contar brevemente. El dinero de ese premio sigue proviniendo de una empresa con el nombre de Booker McConnell, que tiene negocios desde mediados del siglo XIX en los pases del Caribe y en otras zonas de Amrica Latina, y cuya explotacin de los trabajadores coloniales llegando en ocasiones hasta la esclavizacin era absolutamente reprobable. Por eso me resultaba difcil aceptar aquel dinero. Antes de adoptar ninguna decisin consult con varios amigos, y algunos dijeron: Si sientes esos escrpulos, debes rechazar el premio. Eran moralistas radicales. Sus argumentos me parecieron demasiado abstractos, y trasladados a otro contexto incluso peligrosos. Y as me decid a aceptar el premio, pero compartiendo el dinero con los descendientes de quienes haban trabajado en las plantaciones de caa de azcar de las que proceda el dinero. Deba retornar a quienes luchan hoy contra las injusticias sociales, y en aquel momento stos eran los Panteras Negras caribeos. Por lo dems, no me result fcil convencerles de mis buenas intenciones. Pero despyus de algunas conversaciones, uno de sus representantes incluso vino a la ceremonia de entrega del premio para apoyarme moralmente.

No le resulta necesariamente conflictivo al escritor cada premio que le otorgan?

Cada premio encierra un equvoco. Ningn premio puede tomarse por un juicio definitivo. En la eleccin del premiado siempre hay un elemento de azar. Podra uno romperse la cabeza a fuerza de cavilaciones cuando se empieza a reflexionar sobre todos estos procesos. Es muy importante no entender el premio como una valoracin. Por otro lado a uno lo alegra un premio que lo acerca a un grupo de escritores con los que congenia: esto anima mucho. Curiosamente, incluso cuando se llega a mi edad no desaparecen las dudas sobre uno mismo. Por sorprendente que parezca, uno tiene que reencontrar siempre una fuerte confianza en uno mismo para poder reafirmarse en esta empresa solitaria de la escritura. Sobre este trasfondo, un premio funciona como una pequea inyeccin de energa. Quiz no la energa ms preciosa: hay cosas ntimas y personales que lo animan a uno ms. Pero a pesar de eso hay pocas en que cualquier tipo de apoyo viene bien. La otra ventaja de semejante distincin estriba, por supuesto, en que la sbita atencin de los medios de comunicacin hace que aumente el nmero de lectores de forma notable. Tambin esto reconforta, pues uno escribe para ser ledo. Y creemos con razn o sin ella que estamos satisfaciendo una necesidad del lector. Y si, como resultado de un premio, ms personas leen lo que uno publica, eso nos da aliento.

Los premios suelen representar una suma de dinero ms grande o ms pequea. Se sentira usted ms a gusto si no estuviesen mezclados con el dinero?

George Orwell dijo en cierta ocasin (cito de memoria): Fe, amor, esperanza; pero lo ms importante de todo es el dinero. Con eso queda descrito el mundo en el que vivimos. Ya he pasado de sesenta aos. No tengo derecho a pensin. No cobro un salario. Mis libros se imprimen en muchos pases; no son bestsellers. No soy pobre, pero vivo de manera modesta. Y de vez en cuando tengo que emprender un trabajo que d dinero. Si ahora, de repente, gano un premio, eso significa que durante cierto tiempo no tendr que aceptar ese tipo de trabajos que slo hago por dinero, y podr concentrarme en las cosas o las convicciones que me importan ms. En este sentido un premio significa una especie de liberacin, una ganancia de tiempo y energa.

No slo como escritor, sino tambin como ensayista interviene usted en poltica una y otra vez hace poco con un cortante comentario sobre la guerra del Golfo, que se imprimi en varios peridicos europeos. Un escritor a quien le repugna la propaganda, debe glosar la actualidad y la poltica mundial?

Si yo dijese ahora: considero que el deber de cada escritor es tomar partido polticamente, eso sera exactamente lo contrario de mi verdadera conviccin. Los escritores no deben elaborar recetas, no deben tutelar a otros. Pero si contesto que s a su pregunta, sera en el sentido de que hablo de acuerdo con mi conciencia, y eso estoy completamente convencido de que lo seguir haciendo hasta el final de mi vida. Hoy a menudo se interpone una especie de pantalla entre nosotros y el mundo, una como pantalla de televisin, sobre la que aparecen imgenes. Al mismo tiempo es un parasol que nos cobija y esconde. De una forma peculiar que no captaron las encuestas de opinin, a millones de personas les perturb durante la guerra del Golfo la sensacin de que entre ellos y los acontecimientos se haba deslizado una pantalla. Eso se me antoja caracterstico de nuestro tiempo. No quiero parecer ms papista que el Papa, pero creo que el mal empieza siempre cuando las personas dejan de ser conscientes de las consecuencias de sus actos. Simone Weil escribi en cierta ocasin que la esencia de una plegaria no estriba en hurtarse a cierta realidad o hallar consuelo, sino en dar gracias por la realidad. Y a m me parece que el significado ms decisivo de un artista, ya sea pintor o poeta, se muestra cuando es capaz de romper ese bloqueo entre un desarrollo mental y sus consecuencias prcticas.

A usted le molest y nada ms legtimo en un escritor el vocabulario cnico, el nuevo lenguaje blico al que nos acostumbraron rpidamente los media. Cmo hizo frente a las consecuencias de la guerra usted, un intelectual polgloto que vive en una aldea de montaa en la Alta Saboya francesa?

Estuve esperando que estallase la guerra como cualquier otro, pues se vea venir con toda claridad. Y como muchos otros esper paralizado, impedido por mis propias ideas polticas. Entonces empez, y como millones de personas me deprim profundamente. Durante todo el tiempo arrastr conmigo esa misma sensacin que tuvieron millones de personas que no eran intelectuales ni escritores, ese sentimiento de la propia impotencia y esa permanente conciencia del horror. Y de repente dej de caminar agachado, pude erguirme de nuevo y escrib aquel artculo sobre la guerra.

La rememoracin del pasado, sobre todo aquel pasado que como los campesinos en las montaas desaparece cada vez ms, es el tema ms importante de sus libros. Acaso no le interesa el futuro?

Ahora estamos viviendo en Europa en una situacin cultural para la que no hay precedentes. Por todos lados nos empujan hacia la cultura, no las universidades, sino todas las informaciones concebibles que los media hacen girar en torno nuestro, todas esas solicitaciones que murmuran junto a nuestros odos. Vivimos mezquinamente, cortos de aliento. Ya nadie respira profundamente, hasta el fondo. Claro que seguimos teniendo una especie de futuro, pero slo una especie de futuro de recuelo, diludo. Basta con que uno compre o consuma algo y ya est viviendo en Utopa. Y el pasado lo consideramos un precedente clausurado, que ya no tiene mayor significacin para nosotros. Esa actitud corrompe nuestra fantasa humana y nuestros corazones. Cuando dejamos de apreciar nuestras vinculaciones nos convertimos en expsitos. Walter Benjamin desempe para m un papel muy importante en relacin con estos temas, precisamente porque su sentido de la historia era al mismo tiempo marxista y mstico. Tambin porque reconoci que el pasado espera su redencin. Tambin lo creo yo. Adems creo que hay que convencer a los seres humanos de que el pasado guarda para ellos una obligacin, tiene con ellos un compromiso. Claro que nunca podrn asumir por completo este compromiso, pero si desprecian su propia responsabilidad a este respecto perdern humanidad por paradjico que pueda parecer esto, pues perdern la esperanza.

El ttulo de la triloga que ahora ha cerrado con la publicacin de Lila y Flag, una de las empresas narrativas ms ambiciosas de nuestro tiempo, es De sus fatigas. Lo tom del evangelio de san Juan: qu significa este evangelio para usted?

Leo a menudo el evangelio de Juan. Es un libro extraordinario. Y Juan fue tambin un escritor extraordinario, un narrador con perspectiva visionaria. Eso le distingue de los otros evangelistas. Esa cita, de sus fatigas, ech races en m. Dice sencillamente lo siguiente: otros han trabajado antes que nosotros. Otros han dado al mundo la forma que tena cuando nosotros llegamos a l. Esto es una parte de nuestra herencia. Si yo miro ahora por la ventana, quiz no piense en absoluto en las personas que plantaron aquel ciruelo. Lo veo simplemente como rbol. Pero en realidad debera ser consciente de que los trabajadores que lo plantaron pensaron en nosotros. Saban que el ciruelo les sobrevivira, y a su vez se imaginaron a las personas que cosecharan las ciruelas para hacer con ellas aguardiente. En cierto sentido, por tanto, nosotros ya existamos en el trabajo que en aquel entonces estaban haciendo ellos.

Ha trabajado usted muchos aos en su triloga, incluso cambi su residencia desde Inglaterra a una aldea de montaa en Francia, donde vive y trabaja en medio de los protagonistas de sus libros. Cmo es posible concebir una obra literaria a lo largo de un lapso de tiempo tan dilatado, y encima como triloga?

Era un proyecto muy ambicioso, efectivamente. Pero quiz al mirar hacia atrs retrospectivamente falseamos los sucesos reales, todas las dudas, los percances y los azares, toda la dicha y los desengaos que tambin forman parte de la historia. Resulta tan fcil hacer planes en abstracto: pero luego la vida va por sus propios caminos. Muchas veces dud de que fuera a ser capaz de terminar la triloga. Y de si iba a estar en situacin de aproximar el final y el principio de tal manera que resultase un crculo cerrado. No creo que uno pueda planificar con diecisiete o dieciocho aos de anticipacin. Se planean muchas trilogas que al final slo llegan a ser uno o dos libros

Vive usted aqu en Quincy lejos de cualquier idilio: es un pueblo de montaa pobre, con pocos alicientes. Acaso esta retirada quiz tambin la distancia le ha aguzado la vista?

No se trata en absoluto de una retirada, todo lo contrario. Fue un paso adelante hacia la realidad. Una realidad que antes no se vea ni comprenda. Cuando hace unos veinte aos comenc a escribir sobre los campesinos todos dijeron: se ha retirado al campo un poco demasiado pronto. Pero no era ninguna retirada. Pues qu ha pasado, por ejemplo, en los ltimos dos aos en Europa Oriental? El problema agrario, el problema de los campesinos se ha convertido en una cuestin central. As que no era ninguna retirada, sino la participacin consciente en acontecimientos importantes. En el campo, en las montaas, pasado y presente conviven con intensidad mucho mayor. No a causa de ninguna nostalgia, no a causa de ninguna aoranza del pasado, sino sencilla y decisivamente porque todas las personas, hombres y mujeres, son incapaces de agotar su potencial humano si carecen del vnculo con su origen. Y precisamente eso es el pasado. En los ltimos aos, casi como un acto reflejo, hemos cargado nuestro futuro con demasiadas cosas. En cierto sentido el futuro es abstracto mientras que el pasado es real. Esa convivencia de presente y pasado se experimenta en el campo con mucha mayor densidad.

(Conversacin con Birgitta Ashoff., 7 de julio de 1991. Traduccin de Jorge Riechmann.)Fuente: http://tratarde.org/otra-entrevista-con-john-berger-de-1991-que-traduje-en-su-dia/