El ao que comienza ser definitivo para la paz en Colombia. Si todo ocurre sin mayores inconvenientes, el 2017 ser un ao de definiciones. El 2016 fue un ao importantsimo pero a la vez muy accidentado para la paz negociada, lo que dej a Colombia en el limbo.

El primer semestre de 2016 correspondi a la recta final del proceso de paz con las FARC. Ya se haban logrado acuerdos parciales sobre casi todos los puntos de la agenda, la mesa de La Habana no aguantaba ms postergaciones y para las FARC haba llegado la hora de la verdad: tenan que aceptar su desaparicin como grupo armado por cuenta de lo acordado con el gobierno.

Justo ah se produjo un pulso muy duro. Las negociaciones se estancaron y estuvieron a punto de fracasar por tres problemas relacionados con:

El desarme de las FARC; los voceros de la guerrilla se mostraron reacios a establecer fechas precisas para la dejacin de armas;

La implementacin de los acuerdos; las FARC teman un incumplimiento de lo pactado, pues nada garantizaba que otro presidente, otro Congreso con mayoras distintas o las propias Cortes respetaran lo pactado en La Habana, y

El nmero y ubicacin de las zonas de concentracin de la guerrilla.

Los tres impases pudieron solucionarse y se logr firmar el Acuerdo Final en Cartagena el 26 de septiembre.

Usualmente la firma de acuerdos de paz definitivos marca un hito en las negociaciones: termina la discusin entre los contendores, se aclaran las obligaciones mutuas, el quin obtuvo qu, as como la ruta a seguir en la implementacin de los acuerdos. Pero en Colombia volvieron a desordenarse las piezas del tablero tan solo una semana despus de la firma de los acuerdos en Cartagena. Con el inesperado triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre el pas volvi a la incertidumbre. Hubo que renegociar los acuerdos, buscando un delicado equilibrio entre algunas de las propuestas de los voceros del No y la proteccin de los intereses vitales de las FARC.

De nuevo la paz estuvo en vilo. Cambiar los trminos de la negociacin en el minuto 91 del partido fue muy temerario. O acaso, qu suele pasar cuando todo est acordado, se logra el cierre de una negociacin y de repente una de las partes dice que hay que cambiar lo pactado por cuenta de la inconformidad de algunos sectores del propio bando?

En La Habana la guerrilla no negoci como parte de una estrategia de guerra.

Lo normal es que la contraparte patee el tablero. Y para las FARC volver a la guerra era relativamente fcil: seguan armados, dispersos en el territorio y sin mayores impedimentos para retomar el repertorio que haban seguido desde siempre. Por qu aguant la negociacin? Probablemente por la confluencia de varios factores.

Aunque seguir en la ilegalidad y la guerra era una opcin, varios de los altos mandos de las FARC debieron convencerse de la futilidad de su empresa. Luego de ms de cincuenta aos de una lucha armada cada vez ms degradada y sin perspectivas de triunfo, las FARC probablemente llegaron a la conclusin de que haba que parar. Seguir en una lucha armada sin apoyo ni futuro, sostenida fundamentalmente por rentas ilegales, acabara de convencer a los colombianos de que detrs del discurso revolucionario solo haba un inters econmico.

La edad avanzada de varios de los mximos comandantes de las FARC probablemente tambin acentu la fatiga de guerra.

Adems, a diferencia de otras ocasiones, en La Habana la guerrilla no negoci tcticamente, es decir, como parte de una estrategia de guerra. Lo hicieron buscando una salida de la ilegalidad. De ah que para las FARC fuese costoso desechar lo invertido en cuatro aos de negociaciones.

Finalmente, el que una mayora de colombianos rechazara el acuerdo de Cartagena (as fuera como consecuencia de una publicidad engaosa) contribuy a que las FARC oyeran las objeciones y aceptaran algunos cambios a lo pactado. De ah que el 24 de noviembre se firmara el nuevo acuerdo en Bogot.

Pero incluso con el nuevo acuerdo de paz el pas permanece en el limbo. Los principales retos del 2017 se refieren justamente a salir de este estado:

Se firm la paz pero no se han implementado los acuerdos. El 2017 ser clave para empezar a traducir lo pactado en La Habana en normas y leyes. Ms an: el fast track rige tan solo durante seis meses (prorrogables por otros seis), lo que significa que este ao ser decisivo para establecer el andamiaje normativo de la paz.

Este ser apenas un primer paso en materia de implementacin ya que varios desarrollos legales se darn posteriormente, siguiendo los procedimientos ordinarios y la implementacin de algunas reformas demorar ms de una dcada. Pero el esqueleto legal de la paz se definir en los meses venideros. Es enorme el reto de disear normas eficaces, sostenibles y con visin de futuro para el posconflicto.

Se firm la paz pero hasta ahora las FARC no se han desmovilizado ni han entregado sus armas. Aunque se ha dado un pre-agrupamiento de los guerrilleros en ciertos campamentos, falta lo sustancial en esta materia. En 2017 deber culminar este proceso que marca oficialmente la finalizacin de la guerra. El reto para la ONU y el gobierno es garantizar que el trnsito de las FARC a la vida civil culmine con todo xito. Solo en la medida que avance el proceso de dejacin de armas habr claridad sobre las verdaderas dimensiones de las disidencias de las FARC. Hasta la fecha se han conocido algunas disidencias que no dejan de preocupar, pero puede anticiparse que eso es tan solo el comienzo. Para los mandos medios y guerrilleros rasos de las FARC, la disyuntiva entre obedecer a sus jefes y desmovilizarse o engrosar las filas de las BACRIM o el ELN ser mucho ms apremiante cuando llegue la hora de su trnsito a la vida civil.

El pas tendr ms certidumbre frente a la paz negociada en el grado y al ritmo que se cumplan los puntos anteriores. Los acuerdos de La Habana, que por ahora existen en el papel, se volvern tangibles y con efectos concretos.

En todo caso, permanecen varias preguntas abiertas y la paz navegar en aguas muy turbulentas.

1. Para empezar, el pas permanecer dividido frente al tema. Este ao se prendern los motores para las elecciones de 2018 y es fcil anticipar que el uribismo retomar su tctica de polarizar la opinin en torno de lo pactado en La Habana. Uribe siempre ha sacado rditos polticos de sus campaas de indignacin, polarizacin y movilizacin contra las FARC y contra cualquier gobierno que haya intentado buscar una salida distinta del sometimiento de la guerrilla. Con el cuento de que Santos entreg el pas a la guerrilla el uribismo pondr el espejo retrovisor e intentar socavar lo pactado en La Habana (y/o entorpecer la implementacin de los acuerdos).

La polarizacin empezar a ceder cuando las circunstancias obliguen a Uribe a reinventarse polticamente. Y eso ocurrir en el mediano plazo. En la medida en que llegue la paz y las FARC dejen de existir como organizacin armada, muchos compatriotas se darn cuenta de que no necesitamos a ningn supuesto redentor que nos salve de las garras del narcoterrorismo, castrochavismo y similares. Eso es lo que llevara a Uribe a abandonar su demagogia guerrerista y a que el debate democrtico regrese a un cauce tranquilo y racional.

2. El ingreso de las FARC a la poltica democrtica tambin da pie a diversas inquietudes.

-Por un lado, a diferencia de algunos analistas, no creo que se repita la historia de la Unin Patritica. El exterminio de esta agrupacin se ha explicado por la decisin de las FARC de formar un partido poltico con la idea de tomarse el poder mezclando vas legales e ilegales lo cual caus una sensacin de amenaza inminente en ciertos sectores de la extrema derecha-. Con el desarme, desmovilizacin y reinsercin de las FARC la historia ser distinta. No conozco casos de exterminio de guerrillas que han entregado las armas y jugado limpio con la democracia. Por supuesto, puede que haya atentados y algunos asesinatos de guerrilleros desmovilizados por cuestiones de venganza, pero es dudoso que la magnitud de las retaliaciones se desborde.

-Por otro lado sigue abierta la pregunta sobre el respaldo que recibira el partido poltico que formen las FARC. Yo anticipara que ser un partido muy minoritario, con el que pocos se querrn aliar, gracias al prontuario de las FARC. Un triunfo electoral de esta guerrilla es simplemente inconcebible pues hace falta que logren una reconciliacin con el pas. Y esta reconciliacin (si es que ocurre) por ahora parece tan distante como una estrella de otra galaxia.

