Por los presos polticos en Estados Unidos

Diario Por esto! (Mrida)

Samantha Power, Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, anunci el lanzamiento de la campaa FreeToBeHome (libres para estar en casa), promovida por el Departamento de Estado de su pas con la hipcrita pretensin de destacar los casos de presos injustamente alejados de sus familias en todo el mundo.Si Power creyera en su propia retrica, tendra que emplazar al Gobierno estadounidense a liberar a los prisioneros polticos en crceles de su pas, muchos de los cuales lo estn hace mucho tiempo por motivos muy injustos, dijo a Telesur Gerardo Hernndez, uno de los cinco jvenes cubanos que, al llamado de su patria, se infiltraron en las filas de las mafias que operan contra Cuba desde Miami financiados por Washington, para monitorear sus planes terroristas y denunciarlos al gobierno de Estados Unidos con pruebas irrefutables; al hacerlo resultaron ellos mismos arrestados y mantenidos 15 aos como prisioneros polticos.El lder del movimiento independentista puertorriqueo Oscar Lpez Rivera es el preso poltico de ms prolongado encierro en la historia de Estados Unidos. Actualmente cumple 35 aos en prisin por cargos relacionados con sus actividades independentistas, en lucha por convertir a Puerto Rico en un estado independiente.La ciudadana estadounidense (por su herencia puertorriquea) Ana Beln Montes fue acusada de espionaje a favor del gobierno cubano. Al ser detenida en Nueva York, dos semanas despus del 11 de septiembre de 2001, trabajaba en el Departamento de Defensa como especialista en Cuba y fue miembro clave en un equipo de la inteligencia de su pas que dictamin que la nacin caribea no constitua peligro alguno para Estados Unidos. Para evitar la pena de muerte, Beln Montes se declar culpable ante el Tribunal de la acusacin porque obedec a mi conciencia en lugar de a la ley Me sent moralmente obligada a ayudar a Cuba a defenderse de nuestros esfuerzos por imponerle nuestros valores y nuestro sistema poltico.Educado en Harvard, Simn Trinidad, tambin conocido como Ricardo Palmera, fungi como Ministro de Exteriores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Durante un viaje de trabajo a Ecuador en 2004 para reunirse con representantes de la ONU, fue detenido y deportado a Colombia, donde lvaro Uribe, ex presidente del pas, conspir con funcionarios de Washington para crear un falso pretexto para deportarlo a los Estados Unidos. Desde 2005 en que fue deportado, Trinidad ha pasado 11 aos en completo aislamiento en una crcel "supermax" de Estados Unidos, una violacin explcita de la Convencin de las Naciones Unidas contra la tortura.Leonard Peltier, el preso poltico ms antiguo de los Estados Unidos, fue figura destacada del movimiento indo norteamericano en la dcada de 1970. En 1977, fue acusado y condenado por el asesinato de dos agentes del FBI en un proceso que Amnista Internacional ha calificado de injusto porque no haba testigos ni pruebas de balstica que ataran a Peltier con los asesinatos, como se prob posteriormente. A los 71 aos de edad, diabtico y con un aneurisma masivo, se teme que, sin un indulto presidencial, muera en la crcel.Mumia Abu-Jamal, periodista y ex pantera negra es quizs el mejor conocido preso poltico en los Estados Unidos. Condenado a muerte en 1982 por el presunto asesinato de un oficial de polica de Filadelfia, en un proceso calificado de "parodia de justicia" por los defensores de las libertades civiles y los derechos humanos, pas casi 30 aos en el corredor de la muerte hasta que en 2011 fue conmutada su sentencia por otra de cadena perpetua luego que un tribunal de apelacin dictamin que el juicio y la sentencia haban sido contaminados por el racismo. A travs de sus escritos desde la prisin y su difusin en programas alternativos de radio, Abu-Jamal se ha mantenido como la voz disidente clave que informa sobre el complejo industrial de prisiones y la institucionalizacin de la supremaca blanca.Durante los 14 aos en que Washington ha operado un centro de tortura de prisioneros en la Base Naval que ilegalmente ocupa en la baha cubana de Guantnamo, 800 personas, sin cargos ni juicio, han sido all recluidas y torturadas en violacin de las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional. Pese a la promesa del Presidente Obama de cerrar este "vergonzoso episodio en la historia de su pas", 49 presos polticos siguen all encarcelados, sin cargos ni juicio. El propio gobierno de Estados Unidos ha declarado que veinte de estas personas son totalmente inocentes de cualquier delito y no representan amenaza para Estados Unidos.Es tiempo ya que la Humanidad exija a la nica superpotencia mundial, que tanto manipula el tema de los derechos humanos, responsabilidad por el maltrato de sus propios prisioneros polticos.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/