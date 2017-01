El ambiente debera importar ms en las elecciones

GKillCity

La campaa electoral ha empezado con una verdad: los candidatos hablan mucho pero se sabe poco de sus ofertas y propuestas concretas. En especial en un tema tan relevante, y a veces olvidado, como el ambiental.Este tema ya no es tratado como antes, cuando solo los bilogos y ecologistas lo conocan y entendan, y utilizaban trminos tcnicos. Desde hace casi una dcada conocemos que lo ambiental est intrnsecamente ligado a las dems actividades humanas y a todos los sectores sociales y econmicos. No se puede hablar de productividad, soberana alimentaria, salud o educacin sin lo ambiental atravesando los conceptos. Los temas como el cambio climtico estn ahora ms relacionados con la geopoltica mundial, con las grandes finanzas y hasta con la supervivencia de la especie humana, por eso es necesario que los ocho ecuatorianos que aspiran la Presidencia, entiendan estos diez temas y los respondan.Estos derechos estn consagrados en la Constitucin, sin embargo, poco se ha hecho por garantizarlos. Existen demandas contra el Estado en trmite, como el caso del proyecto minero Mirador. El marco legal del pas tampoco ha logrado desarrollar las herramientas para hacer que estos derechos se hagan efectivos. Son hasta cierto punto, solo retrica que no ha logrado operativizarse. Cules seran los pasos que dara para realmente poner en prctica lo que dice la Constitucin sobre el tema?El Ecuador ha sido considerado un pas petrolero de manera oficial desde 1972, aunque antes de esa fecha ya hubo explotacin marginal del hidrocarburo. Aunque la participacin de este rubro en las cuentas del Estado es menor que antes, ahora est priorizando la explotacin minera. La volatilidad de los precios del petrleo y de otros recursos no renovables hacen que los ingresos que generan sean impredecibles. Y, en general, los daos ambientales no son considerados costos que deberan ser incluidos en los contratos de explotacinCul sera su propuesta para disminuir la dependencia de nuestro pas a la explotacin de los recursos naturales no renovables que generalmente provoca severos y costosos daos ambientales, sociales y econmicos?Las Islas Encantadas son la joya de la corona del sistema de reas protegidas del Ecuador. Adems de ser un laboratorio viviente para entender la evolucin de las especies, atrae a ms de 200 mil visitantes al ao, muchos de ellos extranjeros quienes entregan a las arcas fiscales millones de dlares por concepto de turismo. Sin embargo, existen muchas amenazas a la integridad ecolgica de las islas: especies introducidas, sobrepesca, turismo muchas veces desordenado. Pese a la cantidad de recursos que las islas generan para el pas, las condiciones de vida de la poblacin humana estn lejos de ser buenas. Aun cuando los salarios de los habitantes de Galpagos son ms altos que en el continente, el costo de vida es mayor, no existen buenos sistemas de tratamiento de aguas servidas, la salud pblica es deficiente y existe una alta inmigracin ilegal de gente que viaja del continente para aprovechar un aparente mejor nivel de vida. Adicionalmente hay propuestas de proyectos de desarrollo como la construccin de hoteles de 5 estrellas o ampliar el turismo a nuevas islas, que de implementarse podran traer graves consecuencias para el Archipilago.Cules seran las cinco medidas ms urgentes que usted adoptara para mitigar los problemas ambientales y sociales de las islas Galpagos?Nuestros parques nacionales y reservas ecolgicas ocupan casi el 20% del territorio nacional, uno de los porcentajes ms altos de Latinoamrica. En ellos se garantiza la supervivencia de una muestra importante de la rica biodiversidad que tiene el pas y sus servicios ecosistmicos (provisin de agua, control de inundaciones, resiliencia al cambio climtico). Las reas protegidas tienen un sinfn de problemas que amenazan su integridad: obras de infraestructura, agricultura no permitida, extraccin de recursos naturales, deforestacin son algunos de ellos. Adems no todos los ecosistemas naturales del pas estn representados en el Sistema. Por ejemplo, hay muy pocos parques nacionales que conservan bosques secos costeos, no hay ninguno que proteja los bosques del abanico del Pastaza, y los ecosistemas marinos y costeros tienen an un dficit importante de representacin en el sistema nacional de reas protegidas.En caso de ser Presidente/a de la Repblica que hara para garantizar la integridad de las reas protegidas, especialmente aquellas que guardan en su interior reales o probables recursos no renovables?La regin amaznica se caracteriza por su alta biodiversidad, as como por las culturas ancestrales de sus pueblos indgenas. Estudios cientficos indican que la cuenca alta del ro Napo est entre las reas con mayor diversidad biolgica del planeta. El Parque Nacional Yasun es el rea protegida continental ms grande del pas con cerca de un milln de hectreas. Esta rea tiene el rcord de poseer el mayor nmero de especies de rboles por hectrea en el mundo. Es el hogar de varios pueblos indgenas incluyendo aquellos en aislamiento voluntarioEstara dispuesta/o a retomar la Iniciativa Yasun ITT, o alguna similar, como un mecanismo para enfrentar el cambio climtico y conservar ese Parque Nacional?Nuestro pas es considerado megadiverso. El Ecuador tiene varios records en nmeros de especies de plantas, mamferos, peces, mariposas. Sin embargo, esta riqusima biodiversidad es pobremente conocida. Se calcula que apenas sabemos el 5% sobre la fauna y flora del Ecuador, lo cual nos limita en las posibilidades de utilizarla de manera sostenible y poder pasar a una economa post petrolera.Cules seran sus polticas para cambiar la matriz productiva del pas y empezar a conocer y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad para depender menos del petrleo y otros recursos no renovables?Las tasas de prdida de bosques en el Ecuador son todava altas. Clculos ms bien conservadores hablan de una prdida anual de alrededor de 80 mil hectreas de ecosistemas boscosos. La deforestacin de los bosques no solo impacta en la biodiversidad que en ellos vive, sino en las posibilidades de los seres humanos de aprovecharla. Los bosques son adems fuentes de servicios ecosistmicos como la regulacin del clima, la provisin de alimento y vestido, y la farmacia natural de muchos ecuatorianos y ecuatorianas.Cmo disminuira la tasa de deforestacin anual en el pas?El cambio climtico va ms all de lo meramente ambiental porque est relacionado con la seguridad alimentaria, la seguridad hdrica, la salud, y la gestin de riesgos. Con la construccin de varios proyectos para la generacin hidroelctrica, el pas ha dado pasos importantes en la reduccin de su huella de carbono. Si bien el Ecuador ha desarrollado una serie de polticas para enfrentar el cambio climtico, y su responsabilidad en la produccin de gases de efecto invernadero es mnima en el contexto mundial, el pas an no ha ratificado el Acuerdo de Pars, pese a que cien pases ya lo han hecho. Quedan todava varias actividades que generan los gases causantes del efecto invernadero, como por ejemplo el cambio de uso del suelo o el transporte.Qu medidas de adaptacin y mitigacin al cambio climtico desarrollara bajo su gobierno en caso de ser elegido/a Presidente?Una de las preocupaciones sentidas por los jvenes es el tema del bienestar animal entre los sectores urbanos (las corridas de toros, las peleas de gallos), la cacera indiscriminada y el trfico de vida silvestre en sectores urbanos y rurales. Especialmente los ltimos, aunque controlados en varias ciudades del pas son an un problema en la mayor parte del territorio. La cacera indiscriminada de algunas especies como el tapir amaznico, el delfn de ro, el jaguar o el oso andino consideradas en peligro de extincin, pone en riesgo su supervivencia. Qu medidas tomara usted para garantizar el bienestar animal, tanto de las especies silvestres como de las domsticas?Vivimos un modelo de produccin, consumo y distribucin que no es sostenible ni equitativo. Se ha priorizado la produccin para la exportacin brindndole crditos y asistencia tcnica, pero se ha dejado de lado la agricultura familiar y orgnica. Cada vez son ms los productos con obsolescencia programada, que una vez que se daan es imposible repararlos obligando al usuario a comprarlos nuevos. El modelo de desarrollo actual es insostenible por donde se lo mire.Cmo garantizara en su gobierno la promocin del desarrollo sostenible logrando el equilibrio entre crecimiento econmico, conservacin ambiental y distribucin equitativa?Quedan muchas otras preguntas pero las respuestas a este cuestionario permitirn al electorado conocer las propuestas de los candidatos con un poco ms de detalle y orientar su voto. Los temas ambientales son de tremenda importancia para la ciudadana y su debate y reflexin son fundamentales para el futuro del pas y del planeta.Fuente: http://elecciones2017.gkillcity.com/2017/01/09/ambiente-propuesta-candidatos/