Entrevista a Gabriel Oyhantabal, docente de la Universidad de la Repblica de Uruguay

"El problema central no es tanto como dividir el excedente en partes iguales sino como conducir el proceso econmico de forma consciente y organizada"

Hemisferio Izquierdo

Puede sobrevivir el capitalismo? No, no creo que pueda () Puede funcionar el socialismo? Por supuesto que puede

Joseph A. Schumpeter (1942), citado en Guerrero (1996)



Hemisferio Izquierdo: En la izquierda frecuentemente hablamos de horizonte socialista, pos-capitalismo, sociedad alternativa, entre otras formulaciones un poco vagas, para referirnos a un nuevo tipo de sociedad superadora del capitalismo. Cul es esa sociedad? Qu trazos centrales debera tener?

Gabriel Oyhantabal: Pretender dar una respuesta totalmente acabada sera por lo menos soberbio, cuando no irresponsable. Claro que hay rasgos centrales que pueden y deben ser afirmados como principales ejes orientadores, pero las particularidades de la sociedad superadora del capital devendrn de su propio desarrollo. Para empezar, y al menos como hiptesis, creo que sigue sirviendo la distincin que hiciera Marx en su Crtica al Programa de Gotha entre socialismo y comunismo. Esto porque es imposible pensar cualquier desarrollo histrico sin transicin, sin movimiento contradictorio. Es ms, quizs ayude ms pensar en clave de transicin permanente, que en un supuesto estadio que pondra punto final a todas las contradicciones. En esta perspectiva, pienso al socialismo como una etapa de transicin prolongada que debe superar al capitalismo por una sociedad donde la produccin y la reproduccin de la vida sea organizada colectivamente (podra agregar democrticamente, aunque habra que dar significado a un trmino tan manoseado), y al comunismo como el horizonte de la sociedad sin clases y sin Estado.

Centrando mi respuesta exclusivamente en la transicin socialista, destaco al menos dos aspectos fundamentales que deberan organizar esta sociedad: (1) la superacin del capital como organizador social, y (2) la construccin de una democracia popular o de los trabajadores. El primer aspecto tiene que ver con la necesidad de superar una relacin social histrica y transitoria que organiza la produccin con el nico fin de incrementar las ganancias. Esta forma de organizacin de la sociedad perpeta un orden econmico que condena a millones de seres humanos a privaciones que no tienen que ver con el escaso desarrollo de las fuerzas productivas (con la escasez material), sino con el envoltorio de relaciones sociales que imponen la apropiacin privada de la riqueza socialmente producida.

Desde esta interpretacin es posible, y necesario, interpelar a dos tesis polticas comunes en la izquierda contempornea. La primera es la tesis del socialismo de mercado, que postula que es posible democratizar la riqueza y la toma de decisiones (el poder) sin tocar las relaciones econmicas fundamentales. La segunda es la tesis pre-figuracionista que sostiene que es posible superar al capitalismo reconfigurando las relaciones de produccin desde los intersticios que va dejando la sociedad capitalista, retornando a una supuesta sociedad mercantil sin trabajo asalariado, pero que renuncia a la posibilidad de la produccin socialmente planificada.

El segundo elemento tiene que ver con la necesidad de construir una democracia de los trabajadores, con todas las ambigedades que pueda implicar esta idea. Cul ser su forma concreta no lo s, pero por lo pronto no parece viable pretender superar el capitalismo sin la accin conjunta y colectiva de aquellos que viven de vender su capacidad de trabajo. Esta estrategia deber combinar momentos de centralizacin del poder que resuelvan aspectos medulares relacionados con la geopoltica y con el abasto material de la sociedad, con momentos de democratizacin de las decisiones y de control social que eviten las tendencias burocratizantes que marcaron a fuego las experiencias del socialismo del siglo XX.

Hemisferio Izquierdo: Otro aspecto comn en las izquierdas es que parecera que entre el hoy y el socialismo no hay nada. Cuesta establecer mediaciones, y, sobre todo, cuesta la elaboracin programtica ms all de la mera administracin de lo existente o el simple panfleto maximalista y los enunciados generales. Qu ejes programticos habra que poner sobre la mesa para acelerar procesos, buscar saltos de calidad, recuperar iniciativa poltica?

GO: Para empezar comparto plenamente la preocupacin. La legitimidad del capitalismo no slo es responsabilidad de conversos y pragmticos, sino tambin de otra izquierda que sin renunciar a los principios se muestra impotente a la hora participar dialcticamente en el curso de la historia. En esto recupero una reflexin de Jos Pedro Barrn que le escuch cuando la UdelaR le otorg el Doctor Honoris Causa en 2007, que deca que el desafo para cambiar la sociedad era ser lo suficientemente distintos a esta para no reproducirla, y al mismo tiempo lo suficientemente parecidos para dialogar con ella. Con esto quiero decir que no nos sirve un programa que slo se preocupe por ocupar el Estado, ni un programa tan pero tan extremo que slo sirve como blsamo de conciencias.

En concreto, destacara tres ejes programticos que deberan organizar la accin poltica: (1) disputar el excedente socialmente producido; (2) modificar la matriz productiva; y (3) modificar la matriz de relaciones de produccin. Dado lo breve de la entrevista, enfatizar ms en los grandes ejes que en las polticas concretas.

Con respecto al primero, habra que partir de la constatacin de que el lmite de cualquier democracia capitalista es la socializacin del excedente apropiado privadamente, por lo que el problema central no es tanto como dividir el excedente en partes iguales sino como conducir el proceso econmico de forma consciente y organizada. Esta perspectiva articula tres desafos: incubar formas no capitalistas de economa como grmenes de socialismo potencial; estimular procesos formativos que evidencien las contradicciones y lmites de la sociedad capitalista; y por ltimo, y no por ello menos importante, ampliar el acceso al bienestar social de cada poca.

Por su parte, el cambio de la matriz productiva contiene dos objetivos principales. En primer lugar, evidenciar la vulnerabilidad de Uruguay como espacio econmico que no produce, y difcilmente pueda producir, la gran mayora de las mercancas. Esto implica asumir la imposibilidad de una va propia al socialismo, y con esta la necesidad de construir una estrategia internacionalista. En segundo lugar, evidenciar a la burguesa como parte del problema, en tanto clase desinteresada en alterar qu se produce y para quin.

Finalmente, la modificacin de las relaciones sociales de produccin expresa el fin ltimo de la estrategia socialista, y est relacionada directamente con lo que deca en la primer pregunta. Identifico tres niveles articulados para este eje programtico. Primero, modificar las relaciones de propiedad avanzando en formas de propiedad que combinen la propiedad estatal clsica, experiencias de cogestin Estado-trabajadores y empresas controladas directamente por los trabajadores. Segundo, alterar las relaciones de trabajo teniendo como faro la cogestin Estado-trabajadores permitiendo que los trabajadores se apropien de la organizacin del proceso de produccin, al tiempo que la propiedad estatal garantiza la socializacin del excedente evitando procesos de acumulacin privada. Y tercero, modificar las relaciones de intercambio de forma de reducir progresivamente los espacios mercantiles, teniendo en cuenta obviamente los riesgos de desabastecimiento, ampliando los espacios que no se rigen por la lgica de la ganancia y dando paso a la planificacin colectiva de la economa.

* Gabriel Oyhantabal es docente de la Universidad de la Repblica e integrante del comit editorial de Hemisferio Izquierdo.

