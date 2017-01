No conozco a ninguna feminista que no se haya topado alguna vez con un hombre que la tilde de "radical". Lo normal, de hecho, es que lidien con este apelativo a menudo. Y siempre es usado de forma peyorativa, por supuesto: "El feminismo est bien, t eres una radical". Me pregunto siempre a qu se referirn con eso de "el feminismo est bien", a veces se lo he preguntado a algn interlocutor, que rpidamente ha usado la palabras "revanchistas" para equipararla con "radicales", como si fueran sinnimos, vaya.Tambin me intrig siempre el famoso "las feministas de antes s buscaban la igualdad", pero a este respecto prefieren por lo general no nombrar a ninguna. Parece como que, de haber ledo a tantas "feministas de las antes", no saben por cul de todas decantarse.As que no s ustedes, pero yo ni siquiera s a qu "antes" se refieren. Imagino que tendrn que referirse a antes de 2017 y a antes incluso de la dcada de los 70, que fue cuando surgi realmente el verdadero Feminismo Radical, una corriente dentro del feminismo que si se llam as es porque iban a la raz del problema: el patriarcado y las relaciones entre hombres y mujeres. Ya ven qu locura y qu revanchismo.El problema es que los que increpan a cualquier feminista con el "radical" o el "revanchista" tienen a famosos escritores con el mismo discurso que ellos, que legitiman y fomentan su fobia al feminismo y a cualquier accin por la liberacin de las mujeres. Y no slo eso, tambin tienen a una buena parte de la prensa cipotuda difundiendo misoginia y ataques a feministas, que son publicados y jaleados sin que nadie se sonroje por ellos.Recurren todos ellos, unos y otros a una supuesta "correccin poltica" que est matando la libertad de expresin, porque es que, fjense, ya no se puede decir nada sin que alguien te salte a la yugular. Que no se puede llamar guapa a ninguna mujer, ni abrirle la puerta ni cederle el asiento ni nada. Es todo terrible.Imagnense lo que debe de ser eso. No poder evaluar fsicamente a una mujer sin que nadie se lo haya pedido, o quedarse sentado en el metro delante de una mujer, como si de un hombre fuerte se tratase. Ser posible tamao despropsito. Es lgico, pues, que la necesidad de estos gestos de "altruismo" les haga luego abrirse cuentas de Twitter y perfiles de Facebook para acosar a feministas, y registrarse en medios como ste para ser los primeros en comentar negativamente a m o a cualquier compaera. Y si hace falta, pues se nos insulta tambin. Porque somos unas radicales. Nosotras.Pues s, claro que somos feministas radicales, lo que no parecen entender es que estamos orgullosas de ello, y que nos lo tomamos como el "antisistema" de la prensa rancia: con honor. Y sabemos perfectamente que no, que no estn preocupados por no poder cedernos asientos o abrirnos puertas, sino por el hecho de que nos revolvamos contra pequeos gestos, ya que eso significa que estamos entendiendo en qu repercuten luego.En definitiva, reaccionan porque estamos yendo hasta la raz de un problema mucho mayor, como buenas feministas radicales. Y si no slo gritamos porque matan a mujeres sino que empezamos a no consentir ninguna demostracin de condescendencia o prepotencia machista, por pequea que sea, significa que estamos dejando de apartarnos, de callarnos, de mirar a otro lado, de ser sumisas hasta en las ms insignificantes de las situaciones. Eso es lo que no toleran. Y a todo esto lo llaman "revanchismo".Me pregunto cmo de sucia ha de tener uno la conciencia para pensar que las mujeres queremos vengarnos. Cmo se puede llamar revanchistas a mujeres si jams has hecho nada que merezca ser vengado? De qu tenemos que vengarnos nosotras si, segn ellos, el feminismo no es necesario y fueron las "feministas de antes" las que peleaban por causas justas? O es que insinan que queremos vengarnos de lo que pasaron otras en el pasado y que ni siquiera hemos vivido? La venganza no tiene nada que ver con el feminismo.Y quizs lo hacen porque para muchos as es: en su afn de verlo todo como una competicin, ven nuestra liberacin como una venganza. Realmente, pueden seguir percibindolo como quieran... no son ellos quienes tienen que entenderlo, sino nosotras. Al fin y al cabo, somos nosotras las que lideramos esta lucha y las que no necesitan de terceros para llevar a cabo el cambio.Ellos pueden ser nuestros cmplices o pueden no serlo, pero el feminismo ser una realidad en nuestra sociedad tarde o temprano y se terminar colando en cada barrio, en cada casa y en cada mujer.Se llama progreso y, como todo progreso, slo tiene una direccin posible: hacia delante. Este carro no va a ir a ms despacio ni se va a parar, todos y todas lo sabemos. As que a ellos slo les queda intentar que vaya ms despacio o empujar para que vaya ms rpido pero, en ltima instancia, son un elemento absolutamente prescindible para nuestro propsito.Quizs sea eso lo que llevan peor.