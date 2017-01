No hay sitio para las viejas nucleares

Hoy hemos conocido a travs de una publicacin que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya tiene preparado el informe tcnico que dictaminar si ampliar o no la vida til de la central nuclear de Santa Mara de Garoa y que se har pblico a finales de enero. Se han ido manejando diversas fechas: julio, noviembre y ahora enero. Es posible que esta sea la definitiva, o no. A pesar de la peticin de la mayora absoluta del Parlamento para que el informe sobre Garoa se paralizara, el CSN con el apoyo del gobierno de Rajoy ha seguido adelante, eludiendo el mandato del Congreso.

Pero es muy probable que efectivamente pronto se conozca el informe final, ya que la industria nuclear ha apostado muy fuerte para que 2017 sea el ao en el que definitivamente se oficialice el alargamiento de la vida de las centrales nucleares. Desde hace aos llevan preparando el camino para que la vida de las nucleares pueda aumentarse de 40 a 60 aos, o incluso ms all.

Incluir condiciones ms o menos estrictas, pero todo el mundo sabe que el informe del CSN ser favorable a que Garoa se reabra, ya que hace tiempo que el Consejo de Seguridad Nuclear dej de ser un organismo regulador independiente, para convertirse en cmplice de la industria nuclear. El PP se encarg de remachar ese clavo con el nombramiento hace un ao de Javier Dies Llovera como tercer consejero del PP, de un total de cinco.

Garoa es una central amortizada. Inaugurada en 1971 y, tras funcionar hasta el ao 2012, lleva cerrada los ltimos cuatro aos. En este tiempo nadie la ha echado de menos, lo que demuestra que su sustitucin es un hecho consumado. Pero la decisin sobre su futuro es clave, debido a que ofrecer a la industria elctrica el argumento que necesita para que pueda alargarse la vida til del resto de centrales. Por cierto, que tambin puede sentar un precedente para que la industria reclame indemnizaciones millonarias por lucro cesante en caso de que no se permitiera su puesta en marcha.

Garoa es vieja, obsoleta y por tanto su puesta en marcha puede ser un ejercicio muy peligroso, y muy caro. Es posible que an con informe favorable del CSN no vuelva a ponerse en marcha. Adems, as lo reclama la mayora del Congreso. Pero la industria no va a dejar escapar la oportunidad de conseguir el ansiado informe favorable al alargamiento de la vida de la central, para allanar el camino a las que vengan despus.

Por ello 2017 ser un ao clave para el futuro de las nucleares en Espaa. Y en definitiva para el futuro energtico. Con un mix en el que la nuclear genera el 22% de la energa elctrica que se produce, no hay espacio para que las renovables aumenten. La cuestin clave es que frente a unas nucleares cada vez ms envejecidas y por tanto ms peligrosas, la alternativa renovable est disponible y pide paso. Ya no hay sitio para las viejas nucleares.

Juantxo Lpez de Uralde es coportavoz de EQUO. @juralde

Fuente: http://blogs.publico.es/malas-hierbas/2017/01/11/no-hay-sitio-para-las-viejas-nucleares/