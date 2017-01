Feminismo & Igualitarismo

Por qu se llama FEMInismo y no Igualitarismo?

Si se busca la igualdad por qu no se llama algo as como Igualitarismo? La palabra FEMInismo discrimina a los hombres porque no les incluye, solo nombra a las mujeres





Primero simplemente decir que antes de opinar sobre un tema es bueno al menos saber algo sobre el as si surge un debate constructivo, se establece un contexto comn. A m personalmente me molesta esta pregunta, ya que tengo la sensacin de que cualquier trmino que empiece con Fem- parece que molesta.



Que incita a que se inicie una guerra de sexos o un debate por lo menos. Es curioso que nos digan que la palabra feminismo excluye a los hombres porque no les nombra cuando toda la vida la historia de la humanidad ha sido la historia del hombre y cuando nos quejamos nos dicen que somos unas exageradas El socialismo tambin busca la igualdad entre todos los seres humanos, y no os veo quejaros tanto por el nombre.





El trmino feminismo no busca excluir, no rechaza al hombre ni mucho menos. Simplemente, visibiliza a ese 50% de la poblacin sistemticamente ignorada hasta hace poco . Y dar visibilidad como mnimo con el trmino es bsico, porque pretender denominar igualitarismo al feminismo anula lo que realmente se pretende (y no, no es estar por encima de los hombres) e invisibiliza de nuevo, negando la causa, negando el sometimiento y la opresin, negando la necesidad de reconocer a la mujer socialmente como tal, no igualarla al hombre

Un ejemplo muy fcil de entender sera que el tema de la regla. Aunque para muchas personas sea un tema tab, las mujeres cis cada mes durante unos das sangramos por la vagina. No es algo de lo que escandalizarse, ni estamos enfermas, es algo natural.



Para algunas personas es extremadamente doloroso y molesto, por no mencionar que es bastante caro: el material higinico (compresas y tampones) tiene un impuesto de lujo. Es justo? No es razonable que se pida que se rebaje el precio de algo que es de primera necesidad aunque solo sea para UN gnero? (es decir, la mitad de la poblacin mundial). Una poltica feminista sera quitar el impuesto de lujo a los tampones y compresas: no menoscaba los derechos de nadie aunque beneficia a un slo gnero.



Sin embargo, si un estado que se supone que vela por los derechos y libertades de sus ciudadanos no piensa en ello, est siendo discriminatorio e injusto.





Por lo que el feminismo, no se puede llamar igualitarismo porque no busca que TODO sea igual, que la mujer se adapte a las normas y reglas masculinas de la sociedad, sino que cada uno tenga sus propios derechos y libertades segn sus caractersticas. El feminismo no se llama humanismo ni igualitarismo porque feminismo, humanismo, e igualitarismo son tres teoras distintas.



Hubo algo antes que el feminismo que promoviera y exigiera igualdad de derechos para todas las personas independientemente de su sexo? Pues no, no lo hubo. El humanismo es una rama de la filosofa (y la tica) que aboga por la igualdad, la tolerancia y la laicidad (lo que se conoce comnmente como la separacin de iglesia y estado).



El humanismo reconoce que los seres humanos no necesitan de la religin para desarrollar sistemas morales o establecer un comportamiento moral. Los humanistas abogan por la educacin, la tolerancia, la poltica representativa (en contraposicin a la monarqua) y la libertad de pensamiento (en contraposicin al dogma religioso). Muchos humanistas eran tambin grandese misginos y su concepcin de la igualdad se limitaba a la igualdad entre los varones.



El igualitarismo es una forma de filosofa poltica que defiende que todos los seres humanos son iguales en esencia y por lo tanto tienen el mismo derecho a iguales recursos como los alimentos, la vivienda, el respeto, el estatus social). Puedes facilitar a todo el mundo los mismos elementos y perpetuar la desigualdad y/o la inequidad. El igualitarismo, aun siendo un concepto tico fundamental, no tiene generalmente en cuenta las desigualdades a travs de una perspectiva interseccional.



Como apunte histrico de la necesidad de que se llame feminismo: el trmino procede de una palabra inventada para designar despectivamente a aquellos hombres que apoyaban la causa de las ciudadanas. El adjetivo feminista lo utiliza por primera vez con fines polticos y periodsticos Alejandro Dumas hijo en su panfleto El hombre-mujer de 1872, escrito antifeminista en el que debate, entre otros temas, sobre el adulterio y se posiciona en contra del divorcio. Para asumir que es necesario el feminismo, hay que ser conscientes primero que no vivimos en un mundo ni igualitario ni equitativo.



Que histricamente la mujer ha vivido en un puesto de sumisin, subyugacin, y ocultamiento. Igual que hemos asumido que existe el racismo, se puede ser consciente de que existe la misoginia sin que esto sea un ataque para nadie. De la misma manera me gustara aclarar aunque sea muy obvio que el Feminismo no es lo contrario al machismo.



El Feminismo NO busca la superioridad en todos los aspectos de la vida de la mujer sobre el hombre, ni existe hoy por hoy sistema hembrista alguno que otorgue poder a las mujeres para discriminar sistemticamente a los hombres.



A veces, cuando se intenta desprestigiar el movimiento de alguna manera o al menos poner en duda su validez, siempre surge la misma dudaEmpezaremos siempre con definiciones de nuestra quiz no tan querida y no tan feminista RAE:1. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.Bien, como vemos, igualdad es equiparacin, es decir que algo NO es igual, que no tiene las mismas caractersticas si se compara con otro u otros. Y quiere poseer esas mismas caractersticas. Una vez que se hacen las acciones oportunas son IGUALES/SEMEJANTES/EQUIVALENTES.Por lo tanto el igualitarismo pedira la semejanza y equivalencia de derechos y obligaciones en todas las situaciones de la vida. El problema y la genialidad de gnero, es que NO somos iguales. No tenemos ni las mismas caractersticas fsicas, ni biolgicas, ni las mismas necesidades, ni malditas las ganas de ser iguales que los hombresUna cosa es la igualdad, y otra es la EQUIDAD:1. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en funcin de sus mritos o condiciones.es un pas de desigualdades donde no hay equidad en la distribucin de riqueza y culturaActitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer.Y el de feminismo es:Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres.No es ms ciego/a que el que no quiere ver.